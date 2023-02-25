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15 случаев, когда актрисы перестали «держать лицо» и показали нам все свои эмоции

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Следить за выражением своего лица — часть профессии знаменитостей, им важно не давать поводов для лишних обсуждений и сплетен. Но не все и не всегда следуют этому правилу, а некоторые звезды и вовсе нарочно гримасничают перед папарацци.

Николь Кидман

ANGELA WEISS / AFP / East News, ROBYN BECK / AFP / East News

Сара Джессика Паркер

Steve Sands/Bauer Griffin/East News, Steve Sands/Bauer Griffin/East News

Блейк Лайвли

Kred, PacificCoastNews/EAST NEWS, Kred, PacificCoastNews/EAST NEWS

Кейт Уинслет

Scott Garfitt / Invision / East News, ISABEL INFANTES / AFP / East News

Эль Фэннинг

Invision / Invision / East News, LOIC VENANCE / AFP / East News

Тайра Бэнкс

WENN / agefotostock / East News, HKLA/Broadimage /EAST NEWS

Джессика Честейн

Invision / Invision / East News, FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Аня Тейлор-Джой

NBC / Ferrari Press / East News, NBC / Ferrari Press / East News

Кэмерон Диаc

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News, Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

Дженнифер Лоуренс

Wyters Alban/ABACA/EAST NEWS, VILLARD/SIPA/EAST NEWS

Кейт Бланшетт

Polaris / East News, Polaris / East News

Дженнифер Гарнер

AP / Associated Press / East News, Sipa USA / Sipa USA / East News

Гвендолин Кристи

Vianney Le Caer / Invision / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Сандра Буллок

Эмма Стоун

AFP/EAST NEWS, AFP/EAST NEWS
Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News, ROBYN BECK / AFP / East News
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AdMe/Кино/15 случаев, когда актрисы перестали «держать лицо» и показали нам все свои эмоции
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