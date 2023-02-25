15 случаев, когда актрисы перестали «держать лицо» и показали нам все свои эмоции
Следить за выражением своего лица — часть профессии знаменитостей, им важно не давать поводов для лишних обсуждений и сплетен. Но не все и не всегда следуют этому правилу, а некоторые звезды и вовсе нарочно гримасничают перед папарацци.
Николь Кидман
Сара Джессика Паркер
Блейк Лайвли
Кейт Уинслет
Эль Фэннинг
Тайра Бэнкс
Джессика Честейн
Аня Тейлор-Джой
Кэмерон Диаc
Дженнифер Лоуренс
Кейт Бланшетт
Дженнифер Гарнер
Гвендолин Кристи
Сандра Буллок
Эмма Стоун
Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News, ROBYN BECK / AFP / East News
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