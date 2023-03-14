9 «положительных» персонажей, которые вообще-то ведут себя безобразно

Центральные герои фильмов и сериалов при грамотном подходе сценаристов и режиссеров, как правило, моментально завоевывают наши симпатии. Мы без колебаний встаем на их сторону и не осуждаем, а порой и вовсе оказываемся совершенно слепы к тому, насколько сомнительны их мотивы и поступки. Мы решили рассмотреть известных персонажей под непривычным ракурсом и поняли, что большинство из них больше походят на антигероев, чем на персонажей, достойных подражания.

Джим Престон — «Пассажиры»

Персонажа Криса Прэтта всячески пытаются выставить трагическим героем, и, возможно, благодаря очарованию самого актера поначалу зрителю действительно сложно бороться со стремлением сопереживать ему. Но если все же трезво взглянуть на вещи, то Джим Престон — самый настоящий злодей. Сомнительное с моральной точки зрения решение пробудить Аврору продиктовано ничем иным, как его собственным эгоизмом. Если говорить прямо, то своим решением он буквально лишил ее будущего и обрек на долгие годы мучений на пару с ним. Действия Джима попросту неэтичны и характерны скорее для истинного антигероя. Возможно, если бы в фильме осталась первоначальная, гораздо более мрачная концовка, тогда это было бы максимально очевидно.

Нейт — «Дьявол носит Prada»

При просмотре фильма зрители невольно больше сосредотачиваются на отношениях Энди с ее эксцентричной начальницей. Из-за этого короткие появления Нейта — парня героини — оцениваются довольно поверхностно: он выглядит добрым, терпеливым и поддерживающим. Однако по мере продвижения героини по карьерной лестнице можно заметить, как Нейт становится все более эгоистичным и превращается в токсичного абьюзера. Нейт все меньше радуется успехам Энди, все больше раздражается, манипулирует ее чувствами, заставляя выбирать между ним и работой. И хотя частично его напряжение можно понять, все-таки то, как он в течение всего фильма давил на Энди и создавал максимально ядовитую атмосферу, явно не вызывает симпатии.

Питер Паркер — «Новый Человек-паук»

Первое, что бросается в глаза в новой серии фильмов о Человеке-пауке, — это то, что по сравнению с «паучком» Тоби Магуайера персонаж Гарфилда попросту высокомерная выскочка. Действия «нового» Питера Паркера зачастую импульсивны и опасны, а стремление к самосуду в конечном итоге приносит больше вреда, чем пользы. Например, безрассудство Питера, когда он проигнорировал предупреждение капитана Стейси об обрушении моста, подвергает опасности жизни невинных людей. К слову, Паркер также игнорирует и последнюю просьбу капитана оставить Гвен в покое, иначе враги супергероя станут охотиться на нее. Из-за своего эгоизма он продолжает встречаться с девушкой, что, естественно, приводит к непоправимым последствиям.

Ариэль — «Русалочка»

Ариэль — еще один удачный пример героини, эгоизм и безрассудство которой делают ее больше похожей на антигероя. С самого начала становится очевидно, что она заботится только о себе и своих желаниях. Так, из-за глупых капризов и банальной несдержанности Ариэль отказывается от важного выступления, подводя тем самым отца и сестер и ставя своего друга Себастьяна в неудобное положение. Дальше еще хуже: одержимость человеческим миром и нежелание подчиняться отцу становятся причиной опасности для окружающих и ближайших друзей Ариэль. И вкупе с необдуманной сделкой все это почти приводит к тому, что Урсула становится новой морской владычицей. Кроме того, стремление делать все по-своему, взбалмошность и неумение договариваться делают Ариэль малоприятной особой.

Северус Снейп — серия фильмов о Гарри Поттере

Фигура Северуса довольно сложная и многогранная. После того как миру стала известна информация о его работе под прикрытием и о его пылкой любви к матери Гарри, Снейп обзавелся толпой поклонников и вызвал к себе немалое сочувствие. Однако это вовсе не отменяет того, что с его стороны было достаточно деструктивных действий. В течение всего сюжета Северус постоянно запугивает и высмеивает Гарри и его друзей, часто без видимой на то причины. Он готов причинить вред невинным людям, например Сириусу и Люпину, и предать своих коллег. Более того, даже его любовь к Лили довольно эгоистична. Учитывая все обстоятельства, кажется, что он влюбился не в человека, а в доброе отношение к себе — из-за обычного желания быть любимым.

Пайпер — «Оранжевый — хит сезона»

В случае с Пайпер симпатия, которая возникает к героине в начале сериала, начинает постепенно сходить на нет вместе с раскрытием персонажа. Эгоистичные и манипулятивные поступки, на которые Пайпер изначально шла только ради выживания, со временем приобрели иной импульс: девушка преследовала исключительно собственную выгоду. В каком-то смысле ее путь можно сравнить с эволюцией Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие»: оба персонажа, опьяненные властью, со временем стали ставить собственные интересы выше благополучия других. Одно то, как она подставила Алекс из-за собственной скуки, что в итоге стало причиной повторного заключения девушки под стражу, многое говорит о моральных принципах Пайпер. Не говоря уже о том, что она поддерживает напряженную атмосферу и провоцирует конфликты между заключенными.

Роберт Невилл — «Я — легенда»

По сюжету Невилл проводит эксперименты над пойманными зараженными, проверяя, как действуют новые версии его лекарства на вирус, который и вызвал апокалипсис. Его действия вполне логичны и мотивированы желанием спасти человечество. Однако если отталкиваться от альтернативной концовки, в которой мы узнаем, что зараженные люди по-прежнему могут испытывать сложные чувства и эмоции, то получается, что для них он самый настоящий антигерой. Эдакий суперзлодей, который имеет способность передвигаться по улицам днем (в отличие от них) и похищает людей из их «стай», ставя над ними жестокие опыты.

Муфаса — «Король Лев»

Благодаря очевидному и яркому акценту на позитивных чертах характера, Муфасу сложно воспринимать в негативном ключе. И все же сомнительные аспекты есть. Если задуматься, то именно они и являются источником всех дальнейших проблем. Например, сомнительным решением является изгнание из прайда гиен и лишение их доступа к ресурсам. Данное решение в конечном итоге способствовало отчаянному положению гиен и сделало возможным их союз со Шрамом, так что оно было довольно недальновидным для такого благородного вожака. К слову, обращение Муфасы со Шрамом также заслуживает внимания. Пренебрежение и ироничные шутки о слабой физической подготовке брата не особо способствуют теплым и дружеским отношениям и лишь подпитывают злость и обиду Шрама.

Эмили — «Эмили в Париже»