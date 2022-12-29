Как выглядят 10 актеров, которые сыграли яркую роль, а потом исчезли с радаров

Судьбы актеров порой складываются самым удивительным и непредсказуемым образом. Можно сыграть в сотне фильмов и воплотить в жизнь множество образов, но так и не добиться значимых успехов. А бывает, что достаточно всего одной роли, чтобы твое имя и созданный персонаж помнили на протяжении многих лет. Мы предлагаем немного поностальгировать вместе с нами.

Ангус Джонс, «Два с половиной человека»

Ангус Джонс буквально вырос на наших глазах. Мы помним его забавным мальчуганом с пухлыми щечками, чьим воспитанием занимались бестолковый отец и непутевый дядя. В роли Джейка Харпера он провел 10 лет, но в итоге раскритиковал шоу и отказался от дальнейших съемок. Джонсу не нравился прописанный сценаристами образ, который не соответствовал его жизненным ценностям. Актерской карьере Ангус Джонс предпочел учебу и благотворительность.

Габриэль Анвар, «Запах женщины»

Оскароносный фильм «Запах женщины», по мнению многих, подарил нам лучшее танго в истории кинематографа. Сцену, где юная Габриэль Анвар танцует с Аль Пачино, видел, пожалуй, даже тот, кто не смотрел фильм полностью. Роль длиной в 7 минут сделала Габриэль известной во всем мире. Последнее время актриса не снимается, предпочитая заниматься продюсированием, и активно ведет соцсети.

Бет Берс, «Две девицы на мели»

Возможно, имя Бет Берс не слишком известно широкой аудитории, зато неунывающая блондинка Кэролайн Ченнинг точно знакома многим. Роль в сериале о злоключениях богатой наследницы, которая вынуждена работать в закусочной, — пока самая известная из работ актрисы. Помимо съемок, Бет играет в театре, озвучивает мультфильмы и ведет подкасты.

Зен Геснер, «Приключения Синдбада»

Приключения Синдбада и его команды привлекли наше внимание не в последнюю очередь благодаря исполнителю главной роли. Зен Геснер очаровал зрителей харизмой, великолепной шевелюрой и головокружительными трюками. Специально для роли он занимался в цирковой труппе — учился трюковым сальто, хождению по канату и «киппингу» (умению подкидывать с земли предметы с помощью ног). К сожалению, таких ярких ролей, как Синдбад, в карьере Зена больше не случилось. Сейчас актер проживает со своей семьей в Малибу, Калифорния, фактически покинув киноиндустрию.

Шерилин Фенн, «Твин Пикс»

У невероятной Шерилин Фенн богатая фильмография, но мы точно можем сказать, что роль Одри Хорн в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс» поистине легендарна. Она принесла актрисе номинации на престижные премии «Эмми» и «Золотой глобус», а также известность и любовь зрителей нескольких поколений. Шерилин продолжает сниматься и покорять нас своим талантом и неувядающей красотой.

Брук Бернс, «Спасатели Малибу»

Каст «Спасателей Малибу» подарил нам целую плеяду необычайно красивых актеров, и Брук Бернс не исключение. Она снималась в сериале в течение 3 лет и оставила яркий след, сумев не затеряться на фоне остальных, а нам запомнилась широкой улыбкой и сияющим взглядом. В настоящее время Брук периодически появляется в телевизионных проектах как в качестве актрисы, так и ведущей различных шоу.

Стивен Амелл, «Стрела»

Стоит признать, что у Стивена Амелла за плечами довольно внушительный список второстепенных и эпизодических ролей, но настоящей удачей для него стала главная роль в супергеройском телесериале «Стрела». За 8 сезонов Стивен неоднократно был номинантом различных телевизионных премий, а также получил одобрение критиков. Амелл принимает участие в новых проектах, продюсирует, и, как знать, возможно, лучшая его роль еще впереди.

Дэйви Чейз, «Звонок»

Та самая девочка из «Звонка» — это о Дэйви Чейз. В лицо мы ее, конечно, не помним, а вот образ сложно забыть при всем желании. Актерская карьера Дэйви сложилась в основном из эпизодических ролей в кино и на телевидении. Однако еще одна запоминающаяся роль у Дэйви Чейз точно есть — она озвучила Лило в диснеевском мультфильме «Лило и Стич».

Джадд Нельсон, «Клуб «Завтрак»

Поистине культовый фильм, ставший классикой для многих поколений, спустя годы все так же остается актуальным. Джадд Нельсон в роли бунтаря Джона Бендера покорил нас с первого появления в кадре до последней сцены со вскинутым вверх кулаком. Фильмография Нельсона впечатляет, но для нас он прежде всего один из разношерстной пятерки школьников, которых заставили в субботу отбывать наказание. Роль стала настолько легендарной, что робота Бендера из «Футурамы» создатели нарекли именем героя Джадда Нельсона.

Мартина Маккатчен, «Реальная любовь»

Героиня Мартины Маккатчен в «Реальной любви» прочно ассоциируется у нас с новогодними праздниками. Ведь когда, если не на Рождество, можно поверить в то, что премьер-министр страны будет целоваться со своей секретаршей на школьном концерте. С голливудской карьерой у Мартины не сложилось, но в Англии она много снималась и играла в театре. А сейчас принимает участие в телевизионных шоу.