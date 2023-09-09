Как изменились 16 актеров из любимых комедий, которые мы смотрели сутки напролет
Cтарые комедийные фильмы, которые мы впервые увидели на экране более 20-ти лет назад, сейчас откликаются в душе приятным чувством ностальгии. Мы решили вспомнить такие киноленты, а заодно посмотреть, как поменялись любимые актеры, которые заставляли нас ухахатываться до слез.
Джерри О’Коннелл — Мартовские коты, 2001
Джейми Прессли — Мартовские коты, 2001
Жан Рено — Васаби, 2001
Рёко Хиросуэ — Васаби, 2001
Мишель Мюллер — Васаби, 2001
Брэдли Пирс — Джуманджи, 1995
Бонни Хант — Джуманджи, 1995
Джонатан Хайд — Джуманджи, 1995
Тобиас Шенке — Муравьи в штанах, 2000
Пайпер Перабо — Бар «Гадкий койот», 2000
TOUCHSTONE PICTURES / Album / East News, ANGELA WEISS/AFP/East News
Эмбет Дэвидц — Матильда, 1996
Пэм Феррис — Матильда, 1996
Роберт Хейз — Аэроплан, 1980
Джули Хэгерти — Аэроплан, 1980
Пьер Ришар — Игрушка, 1976
Фабрис Греко — Игрушка, 1976
Если после просмотра подборки вам захотелось вновь окунуться в атмосферу старых комедий, то здесь вы сможете найти что-то по душе.
Фото на превью Airplane! / Paramount Pictures and co-producers, Kathy Hutchins / Shutterstock.com, TOUCHSTONE PICTURES / Album / East News, ANGELA WEISS/AFP/East News
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