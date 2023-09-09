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Как изменились 16 актеров из любимых комедий, которые мы смотрели сутки напролет

Кино
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Cтарые комедийные фильмы, которые мы впервые увидели на экране более 20-ти лет назад, сейчас откликаются в душе приятным чувством ностальгии. Мы решили вспомнить такие киноленты, а заодно посмотреть, как поменялись любимые актеры, которые заставляли нас ухахатываться до слез.

Джерри О’Коннелл — Мартовские коты, 2001

Джейми Прессли — Мартовские коты, 2001

© Tomcats / Eagle Cove Entertainment and co-producers, Brian To / WENN.com/agefotostock/East News

Жан Рено — Васаби, 2001

© Wasabi / Canal+ and co-producers, SOPA Images / SIPA / SIPA / East News

Рёко Хиросуэ — Васаби, 2001

© Wasabi / Canal+ and co-producers, Courtesy Everett Collection / East News

Мишель Мюллер — Васаби, 2001

Брэдли Пирс — Джуманджи, 1995

Бонни Хант — Джуманджи, 1995

© Jumanji / TriStar Pictures and co-producers, VALERIE MACON / AFP / East News

Джонатан Хайд — Джуманджи, 1995

Тобиас Шенке — Муравьи в штанах, 2000

© Harte Jungs / Constantin Film and co-producers, AEDT / WENN.com/agefotostock/East News

Пайпер Перабо — Бар «Гадкий койот», 2000

TOUCHSTONE PICTURES / Album / East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Эмбет Дэвидц — Матильда, 1996

© Matilda / TriStar Pictures and co-producers, Richard Shotwell / Invision / AP / East News

Пэм Феррис — Матильда, 1996

Роберт Хейз — Аэроплан, 1980

Джули Хэгерти — Аэроплан, 1980

Пьер Ришар — Игрушка, 1976

© Le jouet / Renn Productions and co-producers, Vianney Le Caer / Invision / East News

Фабрис Греко — Игрушка, 1976

Если после просмотра подборки вам захотелось вновь окунуться в атмосферу старых комедий, то здесь вы сможете найти что-то по душе.

Фото на превью Airplane! / Paramount Pictures and co-producers, Kathy Hutchins / Shutterstock.com, TOUCHSTONE PICTURES / Album / East News, ANGELA WEISS/AFP/East News
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AdMe/Кино/Как изменились 16 актеров из любимых комедий, которые мы смотрели сутки напролет
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