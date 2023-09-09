Как изменились 16 актеров из любимых комедий, которые мы смотрели сутки напролет

Cтарые комедийные фильмы, которые мы впервые увидели на экране более 20-ти лет назад, сейчас откликаются в душе приятным чувством ностальгии. Мы решили вспомнить такие киноленты, а заодно посмотреть, как поменялись любимые актеры, которые заставляли нас ухахатываться до слез.