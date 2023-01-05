История Виктории Руффо — звезды сериала «Просто Мария», которая в 2022 году отпраздновала свой 60-летний юбилей

Во времена беззаботного детства и юности мы проводили свободное время с семьей перед телевизором. «Просто Мария» — один из самых запоминающихся латиноамериканских телесериалов тех лет. История любви и страданий девушки не оставила равнодушными зрителей по всему миру. А исполнительницу главной роли Викторию Руффо называют с тех пор королевой теленовелл.



Детство и юность будущей звезды

Виктория в детстве и с матерью.

Девочка родилась 31 мая 1962 года в Мехико в семье простых государственных служащих. У нее есть две сестры, которые тоже связали свою жизнь с кино: Марсела стала телевизионным продюсером, а Габриэла — актрисой. Родители Виктории развелись, когда ей было 14 лет. Отец ушел, и, чтобы содержать семью, ее мать устроилась работать агентом по недвижимости.

Виктория в юности.

Желание стать актрисой появилось у девушки после того, как сестра Марсела привела ее на съемку к модному фотографу. Мужчина был очарован красотой Виктории и посоветовал ей попробовать себя в кино. Та подошла к делу со всей серьезностью: стала учить стихи, посещать занятия танцами и музыкой, принимала участие в конкурсах талантов и во всех школьных спектаклях и, конечно, ходила вместе с сестрами на прослушивания. После окончания школы девушка поступила в престижную академию, где стала изучать актерское мастерство.

Первые шаги на телевидении

В сериалах «Хищница» и «Хуана Ирис».

Виктория дебютировала на телевидении в возрасте 18 лет. Она сыграла в сериале «Дискотека — это любовь». Благодаря этой роли на нее обратили внимание кинопродюсеры и стали приглашать в более крупные проекты. Первая слава к девушке пришла с ролью Натали Рамирес в теленовелле «Хищница», она даже получила награду в категории «Лучшая молодая актриса года». С коллегой по сериалу, актером Хайме Гарса, ее связывали романтические отношения. Любопытно, что позднее он встречался с другой мексиканской звездой — Вероникой Кастро, с которой сыграл в теленовелле «Дикая Роза». Кстати, Виктория и Вероника всегда восхищались друг другом и сохранили уважительные и сердечные отношения на долгие годы. В 1985 году вышел сериал «Хуана Ирис», в котором Виктория сыграла главную роль. По сюжету, ее героиня переезжает жить в большой город, где влюбляется в мужчину из состоятельной семьи.

Пик карьеры

Виктория в сериале «Просто Мария».

Визитной карточной Руффо стала главная роль в сериале «Просто Мария» 1989 года, который, к слову, называют самой популярной теленовеллой в Латинской Америке. История доброй и наивной девушки, на долю которой выпало много испытаний, полюбилась миллионам зрителей и сделала Викторию настоящей звездой.

Первый брак и радость материнства

Виктория со старшим сыном и первый муж актрисы в фильме «За бортом» 2018 года.

На съемках «Просто Марии» Руффо познакомилась со своим первым мужем Эухенио Дербесом. Молодой человек был сыном известной актрисы Сильвии Дербес, которая также играла в теленовелле, и часто навещал мать на съемочной площадке. Пара поженилась в 1991 году, спустя год у них родился сын Хосе Эдуардо. Однако союз просуществовал недолго. Супругу было сложно принять огромную популярность, свалившуюся на его жену. Он даже пытался доказать Виктории, что ее слава случайна и ей просто повезло. Через какое-то время Руффо не выдержала и подала на развод, прекратив с Эухенио всякое общение. Сегодня Эухенио Дербес строит успешную карьеру в Голливуде. По словам их сына, бывшие супруги не общаются много лет, но между ними нет злобы или ненависти.

Королева мыльных опер

В сериалах «Бедная богатая девочка» и «Живу ради Елены».

Несмотря на тяжелый развод, карьера Виктории шла в гору. В 1995 году на экраны вышел сериал «Бедная богатая девочка», в котором актриса сыграла новую Золушку по имени Консуэла. Ее героиня была практически служанкой в собственной семье. Когда отец семейства умирает, мать и братья отправляют Консуэлу за границу, чтобы ей не досталось наследство. Там она встречает врача по имени Хулио, который помогает ей полюбить себя. Спустя 3 года Руффо вновь сыграла бедную девушку, которая влюбляется в богатого мужчину, в теленовелле «Живу ради Елены».

В теленовеллах «Мачеха» и «Во имя любви».

В 43 года актриса сыграла главную роль в сериале «Мачеха». Это история женщины, которая из-за ложного обвинения проводит в заключении 20 лет. Потом она возвращается домой, чтобы найти настоящего виновного, отомстить мужу, который предал ее, и вновь увидеть своих детей. Еще одна яркая роль досталась Руффо в 2008 году. В сериале «Во имя любви» рассказывается о двух сестрах, которые влюбились в одного мужчину. Виктория исполнила роль Макарен — женщины с добрым сердцем, которая сильно отличается от своей обидчивой и мстительной сестры.

Вторая попытка построить семью

Со старшим сыном Хосе Эдуардо. Младшие дети Ануар и Виктория.

В 2001 году Виктория вышла замуж во второй раз. Ее мужем стал мексиканский политик Омар Файад. Омар быстро подружился с сыном Руффо от первого брака и стал ему хорошим другом. В 2004 году 42-летняя актриса родила близнецов Викторию и Ануара. «Я и не представляла, что у меня еще будут дети», — признавалась звезда. Семья поселилась в престижном районе Мехико, все свободное время актриса стала посвящать детям и мужу.

Неожиданное продолжение карьеры

В теленовеллах «Свидание вслепую» и «Корона слез».

В 2019 году Виктория впервые попробовала себя в качестве комедийной актрисы в сериале «Свидание вслепую». Ее героиня по имени Маура заключает пари со старшей дочерью накануне свадьбы младшей. Год спустя за эту роль актриса была номинирована на телепремию TVyNovelas. Последним на сегодняшний день сериалом, в котором принимала участие Руффо, стала «Корона слез». Женщина сыграла мать, которая в одиночку вырастила 3 сыновей.

Зрелая красота королевы мыльных опер

Во время интервью в 2021 году.

В 2017 году, в возрасте 55 лет, Виктория Руффо была признана одной из 30 самых красивых женщин мира. Актриса признается, что даже не думает о пластических операциях и не хочет превращать свое лицо в неподвижную маску. «Все знают, сколько мне лет, поэтому было бы абсурдно делать вид, что я намного моложе. Если кто-то считает, что я выгляжу старше, это неприятно. А если наоборот, то и отлично», — говорит она. Когда Викторию спрашивают о ее секретах красоты, актриса отвечает: «Я делаю то же, что делала моя бабушка: никогда не ложусь спать с макияжем, пользуюсь кремом с витаминами Е и А. Я считаю, что не так важно, сколько тебе лет. Куда важнее чувствовать себя молодой и жить так, как ты хочешь».



Семья — самое главное

Актриса сегодня.

Помимо съемок в телесериалах и кино Виктория принимает участие в театральных постановках, появляется в качестве ведущей программ на мексиканском телевидении, готовит фоторепортажи для коммерческих изданий. Сегодня для звезды мыльных опер приоритетом является семья, ее дети и внуки. Время от времени она ведет страницы в социальных сетях, где общается со своими поклонниками.