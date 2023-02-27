Как выглядели бы 16 книжных персонажей, если бы киношники не стали снова делать все по-своему

Часто актеры играют персонажей совсем другого возраста. Например, на роль Северуса Снегга, которому по книге чуть за 30, взяли 55-летнего Алана Рикмана. А Генри Кавилл в 36 лет сыграл культового персонажа в несколько раз старше. Нейросеть представила, как должны были бы выглядеть актеры, если бы их возраст совпадал с возрастом их экранных персонажей.

Визерис Таргариен — «Дом дракона»

Согласно серии книг «Пламя и кровь» Джорджа Р. Р. Мартина, королю Визерису Таргариену не было и 30 лет, когда он женился на Алисент Хайтауэр. В сериале «Дом Дракона» его роль исполняет 48-летний Пэдди Консидайн.

Деймон Таргариен — «Дом Дракона»

Деймон на 4 года моложе своего брата Визериса, а значит, когда он появляется в пилотной серии «Дома Дракона», ему около 25. Актеру Мэтту Смиту на момент съемок исполнилось 39 лет.

Джон Макклейн — «Крепкий орешек»

Вы знали, что боевик «Крепкий орешек» тоже основан на книге? Главный герой детективного романа Родерика Торпа «Нично не вечно» — пожилой полицейский в отставке, который спасает не свою жену, а взрослую дочь. В книге ему чуть за 70, а Брюсу Уиллису было 33 года, когда он воплотил эту роль на экране.

Дейенерис Таргариен — «Игра престолов»

Согласно серии книг «Песнь льда и пламени», Дейенерис Таргариен было 13 лет, когда ее выдали замуж за Кхала Дрого. Сценаристы сериала «Игра престолов» решили сделать героиню 17-летней, а Эмилии Кларк на момент выхода пилотной серии исполнился 21 год.

Джон Сноу — «Игра престолов»

Когда мы впервые знакомимся с Джоном Сноу на страницах «Игры престолов» Джорджа Р. Р. Мартина, герою всего 14 лет. В пилотном эпизоде сериала персонажу около 17, а играет его 25-летний Кит Харингтон.

Кейтилин Старк — «Игра престолов»

Фанаты подсчитали, что в книге Кейтилин Старк около 35 лет. Актрисе Мишель Фэрли во время съемок исполнилось 47.

Бриенна Тарт — «Игра престолов»

На страницах книги Бриенна Тарт предстает в образе воинственной девушки 18 лет. Исполнительнице ее роли, актрисе Гвендолин Кристи, было 32 года на момент первого появления в сериале, а в последнем сезоне ей уже 39.

Северус Снегг — «Гарри Поттер»

Когда Гарри попал в Хогвартс, Северусу было 32 года. В 38 лет профессор зельеварения погиб. Актеру Алану Рикману на момент выхода первого фильма было 55.

Геральт — «Ведьмак»

36-летний Генри Кавилл сыграл Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак». Согласно подсчетам фанатов книг Анджея Сапковского, этому персонажу около 90 лет. И хотя ведьмаки могут замедлять старение, но вряд ли так сильно.

Йеннифэр — «Ведьмак»

По книге на момент первой встречи с Геральтом из Ривии Йеннифэр было 75 лет. Актриса Аня Чалотра во время съемок 1-го сезона была в возрасте 23 лет, а ее героиня все же тоже должна выглядеть немного старше 20-летней девушки.

Цири — «Ведьмак»

Во время захвата Цинтры врагами и побега из замка Цири было около 10 лет. Это по книге, а в сериале ее роль исполнила 19-летняя Фрейя Аллан.

Дэймон Сальваторе — «Дневники вампира»

Старший из братьев Сальваторе из серии книг «Дневники вампира» навечно застыл в возрасте 24 лет, когда его обратили в вампира. Этого черноглазого героя в сериале сыграл 31-летний Иэн Сомерхолдер.

Стефан Сальваторе — «Дневники вампира»

В книге Стефану Сальваторе вот-вот должно было исполниться 18 лет, когда он встретил Елену Гилберт, вернувшись в Мистик-Фоллс. Пол Уэсли был на 10 лет старше своего книжного персонажа: на момент выхода 1-го сезона актеру было 27.



Алиса — «Алиса в Стране чудес»

Главной героине сказки Льюиса Кэрролла всего 7 лет. А вот в фильме режиссера Тима Бертона 2010 года в кроличью нору прыгала 21-летняя Миа Васиковска.

Торин Дубощит — «Хоббит»

В «Хоббите» Дж. Р. Р. Толкина этот король гномов описан как пожилой и усталый предводитель, которому стукнуло уже 195 лет. Его лицо покрыто шрамами и морщинами, а борода такая длинная, что он прячет ее за пояс. В трилогии Питера Джексона Торин потерял годы и шрамы, а его борода красиво подстрижена. На момент выхода 1-го фильма актеру Ричарду Армитиджу был 41 год.

Сирша Ронан — «Маленькие женщины»