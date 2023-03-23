10 книг, прочитав которые звезды воскликнули: «Вот это да!» — и другим посоветовали

Среди знаменитостей немало тех, кто любит чтение. Риз Уизерспун и Эмма Уотсон, например, даже основали книжные клубы. Мы захотели узнать, что наши любимые селебрити советуют почитать.

Крис Боджалиан. Час ведьмы

Сара Джессика Паркер любит читать и частенько выкладывает рекомендации в соцсетях. «О, Крис Боджалиан! Из-за этой книги я не могла выспаться. Захватывающий исторический роман будил меня ни свет ни заря. Дорогие подписчики, готова поспорить, что вам тоже будет чертовски сложно оторваться от чтения».

Лора Дейв. Последнее, что он сказал мне

У Риз Уизерспун есть свой книжный клуб, где она каждый месяц выбирает книгу, в которой главный персонаж — женщина. Вот что актриса написала об этом романе: «Вот это да! Вы не сможете оторваться от этой книги! Если вы ищете захватывающее чтиво, настоятельно рекомендую „Последнее, что он сказал мне“ Лоры Дейв. История разворачивается вокруг Ханны, которая только начинает привыкать к роли жены и мачехи, как ее муж внезапно исчезает, оставив записку с просьбой защитить дочь. Этот увлекательный роман напоминает американские горки».

Наоми Алдерман. Сила

В 2016 году Эмма Уотсон основала книжный клуб Our Shared Shelf («Наша общая полка»). Выбирая книги раз в два месяца, она приглашает читателей со всего мира обсудить социально значимые произведения. Эмма поделилась своими впечатлениями от романа «Сила»: «Алдерман бросает вызов утверждениям, что женщины более благородны, чем мужчины; что мир, которым управляют женщины, был бы лучше. В перевернутом мире женщины не выбирают праведный путь — они действуют не лучше мужчин, которые злоупотребляли властью на протяжении всей истории». О жизни актрисы и о том, как она смогла перерасти роль Гермионы в поттериане, читайте здесь.

Авни Доши. Жженый сахар

Аня Тейлор-Джой тоже успевает читать книги и рекомендовать их в своих соцсетях. Например, «Жженый сахар» — дебютный роман писательницы Авни Доши о сложных отношениях матери и дочери, который попал в шорт-лист Букеровской премии. По книге планируется экранизация. Здесь вы найдете интересные факты из жизни талантливой актрисы, которая после выхода сериала «Ход королевы» стала находкой для многих режиссеров.

Дэвид Линч. Поймать большую рыбу

Среди произведений, которые впечатлили Кэмерон Диас, — автобиография культового режиссера. Актриса поделилась своим мнением о ней: «Дэвид Линч превратил медитацию в искусство». Диас ушла из Голливуда в 2014 году, чтобы сосредоточиться на заботе о себе, на личной жизни. За это время она написала в соавторстве книгу о питании и здоровом образе жизни, а также выпустила книгу об искусстве и науке взросления.

Ханне Эрставик. Любовь

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Среди недавних книжных рекомендаций Сары Джессики Паркер есть этот роман норвежской писательницы о непростых отношениях матери с сыном: «Друг из книжного всегда советует лучшие книги. Этот роман стал для меня открытием. Он особенный, очень. Вы точно поделитесь им с приятелем, а он — со своим и так далее...» Читайте здесь, как актрисе удается справляться с негативом, который она слышит в свой адрес. И мы любим ее за это!

Митч Элбом. Пятеро, что ждут тебя на небесах

ISABEL INFANTES / AFP / East News

Марго Робби как-то сказала в интервью: «В детстве я зачитывалась книгами. Наверное, пыталась убежать от реальности». В этой статье можно узнать, почему актриса предавалась книжному эскапизму. В фантастическом романе «Пятеро, что ждут тебя на небесах» мужчина после смерти попадает в рай и встречает пятерых людей, которые очень сильно повлияли на его жизнь. Марго сказала о книге: «Этот роман очень важен для меня. Мне он нравится. Не знаю почему, книга просто прекрасна».

Рэйвен Лейлани. Жажда

Эмма Робертс обожает читать. Раньше она обсуждала книги с подругой, а потом они вместе основали книжный клуб. Эмма время от времени делится в соцсетях своими книжными предпочтениями. Например, актрисе очень понравился «Жажда» — дебютный роман Рэйвен Лейлани о превратностях судьбы молодой девушки. Книга получила множество премий.

Чен Кирстен. Подделка

Еще одна рекомендация Риз Уизерспун и выбор ее книжного клуба — роман «Подделка»: «При чтении создается ощущение, как будто подруга рассказывает тебе очень пикантную историю. Это роман про Аву, адвоката в декретном отпуске, которую одна из ее лучших подруг втягивает в торговлю поддельными сумками». Если вам нравится актриса, можете почитать историю ее пути к вершине кинематографического олимпа здесь.

Лусия Берлин. Руководство для домработниц

Эмили Ратаковски регулярно рассказывает в соцсетях о том, что читает. Среди любимых авторов модель называет Лусию Берлин, сборник рассказов которой вышел посмертно и мгновенно стал бестселлером. Эмили поделилась своими впечатлениями: «Лусия Берлин при жизни не была известна и работала уборщицей. Она пишет хлестко, чем-то напоминая Буковски».

Фото на превью Kristin Callahan / Everett Collection / East News