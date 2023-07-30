Пилот развернул самолет, чтобы дать пассажирам возможность насладиться обалденным видом

Многие люди в мире выполняют свою работу ответственно и профессионально. Но некоторые из них делают чуть больше, чем от них требуется. Так поступил и этот пилот самолета, который приложил немного больше усилий и в итоге подарил пассажирам своего рейса незабываемые впечатления на всю жизнь.

Самолет авиакомпании EasyJet выполнял обычный рейс из Рейкьявика в Манчестер, когда вдруг пилот самолета решил сделать петлю по не совсем обычной причине. Оказалось, что он поступил таким образом, чтобы пассажиры с обеих сторон могли увидеть прекрасное северное сияние.

«Мы рады, что капитан нашего рейса из Рейкьявика в Манчестер вчера вечером смог выполнить управляемый маневр, чтобы позволить пассажирам увидеть с воздуха удивительную картину одной из величайших достопримечательностей природы — северного сияния», — говорится в заявлении авиакомпании.

Один из пассажиров того рейса из Исландии в Великобританию, Адам Гроувс, разместил фото северного сияния, которое ему удалось запечатлеть с борта самолета. Он поблагодарил пилота за предоставленную возможность насладиться этим зрелищем. Его пост набрал около 3 млн просмотров.