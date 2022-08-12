11 странных вещей, которые происходят с продуктами на кухне. Наконец-то мы докопались до причин

На кухне не всегда все идет по плану. Желток в отваренном для салата яйце вдруг оказывается серого цвета, желе не застывает после нескольких часов в холодильнике, а овощной салат портится практически на глазах. И проще продолжать готовить или избавиться от неудачного блюда, чем разбираться в причинах произошедшего. Но вряд ли это поможет избежать таких же ситуаций в будущем.

Мы в ADME вспомнили, какие странности с продуктами происходили на кухне у всех хоть раз, и узнали, в чем их причины.

Вокруг желтка в вареном яйце появляется серый налет

Иногда вокруг желтка в сваренном яйце можно разглядеть сероватый или зеленоватый налет. Выглядит он не очень аппетитно, но это еще не повод опасаться, что яйцо испорчено, и выбрасывать его. Налет появляется, когда в реакцию вступают содержащиеся в белке и желтке сера и железо. Это происходит, если яйцо сильно переварить или если в используемой воде много железа. Чтобы желток сохранял свой яркий цвет, достаточно варить его не дольше положенного и сразу остужать после готовности: промывать под холодной водой или ставить в миске на контейнер со льдом, а после убирать в холодильник.

Рыба «трещит» при разогреве в микроволновке

В микроволновке удобно греть еду, ведь потом не нужно мыть лишнюю посуду. Но это относится не ко всем продуктам. Например, после разогрева рыбы приходится отмывать крышку или саму микроволновку. Как только мы нажимаем кнопку «Старт», рыба начинает «трещать». Все дело в содержащемся в ней жире. Он нагревается и смешивается с водой в рыбе. Та быстро закипает и превращается в пар. Пар расширяется и создает давление на рыбу, что и приводит к тому, что она начинает разлетаться по микроволновке. Перед разогревом можно проделать в коже рыбы отверстия вилкой — пар выйдет через них. А еще стоит избавиться от лишней влаги: подержать рыбу при комнатной температуре часок или протереть ее бумажным полотенцем.

На чае образуется пленка

Один пользователь Reddit опубликовал фотографию чашки и написал: «На поверхности чая появилась маслянистая пленка. У нас новое водоснабжение, это причина?» Такое явление очень распространено. Пленка образуется из веществ, содержащихся в чае, и карбоната кальция. Последний попадает в напиток из водопроводной воды. В разных домах содержание карбоната кальция в воде отличается. Там, где его больше, пленка будет плотнее. От карбоната кальция зависит и цвет чая. Это вещество повышает щелочность воды. А чем она выше, тем темнее будет чай.

Коричневый рис разваривается снаружи, но остается твердым в середине

Кажется, что готовить коричневый рис сложнее, чем белый. Он получается либо разваренным, либо твердым в середине. Все из-за оболочки, которую с коричневого риса, в отличие от белого, не снимают. Обычно белый рис варят на слабом огне и оставляют в кастрюле, чтобы он впитал в себя излишки воды. С коричневым рисом нужно действовать иначе: варить его в сильно кипящей воде, затем слить излишки воды, вернуть рис в протертую насухо кастрюлю и оставить под крышкой на 10 минут.

Картошка темнеет после варки

Картофель, который изначально выглядел нормально, после варки может покрыться темными пятнами. Он безопасен и по вкусу не отличается от обычного. Пятна появляются из-за того, что после варки происходит окисление содержащейся в картошке хлорогеновой кислоты. То же самое бывает, и когда мы просто оставляем очищенный картофель на воздухе. Чтобы картошка не меняла цвет при варке, ее советуют нарезать, положить в кастрюлю с холодной водой и нагреть, а не бросать корнеплод в кипящую воду. Жидкость нужно слить сразу после готовности.

Вода пенится при добавлении соли

В воде на дне кастрюли образуются пузырьки пара. Делать им это непросто из-за давления воды. Но когда мы добавляем соль, ее кристаллы разрушают структуру воды, благодаря чему пузырям проще сформироваться и всплыть. Так вода и начинает пениться. Этот же эффект мы увидим, если добавим сахар вместо соли. Пена выглядит белой из-за турбулентности, которая возникает при кипении. Такую же белую пену можно увидеть на водопадах.

Бисквит сжимается при остывании

В духовке бисквит становится выше в несколько раз, а вот после готовности, по мере остывания, как бы сжимается. В таких случаях не стоит ругать себя или рецепт. Немного «опадать» для бисквитов нормально. Все дело в том, что воздух внутри теста расширяется при нагревании. А когда мы охлаждаем корж, в нем остается меньше воздуха, из-за чего бисквит и оседает. Чтобы избежать этого, можно добавить в тесто больше яиц или яичного белка, который укрепит структуру бисквита.

Желе не застывает

Желе получается готовить далеко не из всех фруктов. Например, в ананасе, киви, папайе и инжире содержатся ферменты, разрушающие связи в белках, к которым и относится желатин. Приготовить желе с такими добавками возможно, просто нужно использовать не свежие, а консервированные фрукты.

Макароны слипаются, даже если их помешивать

Чтобы макароны не слипались во время варки, их нужно часто помешивать. Но иногда и это не спасает. Так происходит, если использовать недостаточно воды. Макароны слипаются из-за крахмала, который они выделяют в воду. Если взять большую кастрюлю и налить больше воды, концентрация крахмала получится низкой и макароны не будут прилипать. Считается, что лучше использовать 0,5–1 л воды на 100 г макарон.

Курица остается розовой, хотя уже готова

Иногда при приготовлении курицы возникает проблема: термометр твердит, что она уже достигла нужной температуры, но внутри мясо остается розовым, как будто оно еще сырое. Не стоит переживать и дальше держать курицу в духовке или на плите, рискуя пересушить блюдо. Если все части курицы достигают температуры как минимум 73,9 °C, беспокоиться не о чем. На цвет мяса влияет гемоглобин, содержащийся в тканях. Из-за него курица приобретает розовый оттенок, который не меняется под воздействием высокой температуры.

Овощной салат быстро вянет даже в холодильнике

Овощи в салате, полежавшем в холодильнике всего несколько часов, становятся вялыми и склизкими. Но виноваты в этом не сами овощи, а заправка. Если в ней содержатся кислоты (например, уксус или цитрусовый сок), они разрушат структуру некоторых ингредиентов (листьев салата, огурцов и других) и из них начнет выделяться вода. Поэтому повара не советуют добавлять заправку в весь салат. Лучше заправить только ту часть, которую планируете съесть сразу, а остальное убрать в холодильник.