Мы решили узнать, из чего на самом деле состоят 11 наших любимых продуктов

Милое дело — время от времени побаловать себя лакомствами. У каждого из нас есть любимые продукты, но будем честны: мы редко задумываемся о том, что они из себя представляют. Например, популярную пасту Nutella мы привыкли считать шоколадной, а она ею не является. Пожалуй, нет смысла томиться в неведении, если можно просто взять и узнать, что же мы едим.

Nutella

Основными ингредиентами Nutella являются сахар и пальмовое масло — они составляют более 50 %. Паста также содержит 13 % фундука, 7,4 % какао и 8,7 % обезжиренного молока. В США и Великобритании в лакомстве присутствуют соевые продукты. Во многих странах Nutella позиционируется как крем из фундука. Но его нельзя считать шоколадной пастой, потому что в составе слишком мало какао-порошка.

Пончики

Аминокислота L-цистеин (она же Е920) — это пищевая добавка, которую получают из утиных перьев или человеческих волос. Цистеин используется в коммерческой выпечке, потому что он придает тесту эластичность и смягчает его. Наши любимые пончики, бублики или пицца вполне могут содержать обработанные химическим путем перья или волосы. При этом цистеин указывается в составе далеко не всегда.

Жвачка

Жевательная резинка состоит из основы, подсластителей, смягчителей, ароматизаторов, красителей и твердого или порошкообразного полиольного покрытия. Основа жвачки изготовлена из полимеров, пластификаторов и смол. Полимеры отвечают за эластичность и липкость, пластификаторы — за пластичность, смолы — за жевательные свойства.

Зерновые завтраки

Ионол (бутилгидрокситолуол) — это органическое вещество, используемое в качестве антиоксиданта в производстве самолетного топлива, смазочных масел и сухих завтраков. По данным ученных, это химическое вещество, входящее в состав популярных хлопьев и закусок, может влиять на способность пищеварительной системы сообщать мозгу, когда организм сыт. Это может привести к перееданию.

Сосиски

Слухи о том, что в дешевых сосисках содержатся рыла, копыта и другие отбросы, давно развенчаны. Наличие субпродуктов обязательно указывается в составе. Сосиски часто начиняют обрезками и остатками фарша. Другими «колбасными» ингредиентами являются пшеничная или рисовая мука, вода для увеличения веса продукта, консерванты и усилители вкуса. Оболочка сосисок изготавливается из кишок животных или коллагена из коровьих и свиных шкур (для производства более дешевых колбасных изделий).

Skittles

Шеллак представляет собой воск, который выделяют самки насекомых-червецов. Он часто используется для лакировки поверхностей, чаще всего древесины. До 2009 года производители Skittles «упаковывали» шеллаком конфеты, чтобы краситель не переносился на кожу. Теперь Skittles считаются приемлемой пищей для веганов, потому что конфеты больше не содержат продуктов животного происхождения.

Кетчуп

Основными ингредиентами кетчупа являются помидоры, подсластители, уксус, соль, специи, ароматизаторы, лук и чеснок. Подсластителем обычно выступает гранулированный тростниковый или свекловичный сахар. Другие подсластители включают декстрозу или жидкий сахар в виде кукурузного или глюкозного сиропа. Различные марки кетчупа имеют похожие формулы, которые различаются в основном количеством специй или ароматизаторов. Более густая консистенция требует большего соотношения сахара и специй по сравнению с томатным соком.

Шоколадное молоко

Шоколадное молоко, некоторые виды мороженого, пудинги и йогурты зачастую содержат каррагинан — порошок из красных водорослей. Он укрепляет связи между другими ингредиентами, не увеличивая при этом содержание жира и калорий в продукте. Связующее вещество на растительной основе удобно для маркировки: теоретически морские водоросли являются органическими. Однако исследования последних лет показывают, что каррагинан может быть вреден для пищеварительного тракта. Возможно, в ближайшем будущем его перестанут считать органическим и частота его использования значительно снизится.

Газировка

Безалкогольные напитки обладают пикантным вкусом благодаря ортофосфорной кислоте. Она также предотвращает рост плесени и бактерий, которые могут легко размножаться в сахарном растворе. Ортофосфорная кислота привлекательна своей низкой стоимостью, но ученые связывают ее употребление со снижением плотности костей и заболеваниями почек.

Pringles

Многие думают, что Pringles — это картофель, нарезанный специальным образом и обжаренный в масле. На самом деле эти чипсы лишь на 42 % состоят из картофеля. Остальное — это вода и крахмальная мука. Ингредиенты прессуют и получают круглые снеки.

Стеклянная лапша

Конечно, со стеклом этот продукт имеет только внешнее сходство. Стеклянную лапшу делают из растительного крахмала — чаще всего из бобов мунг, реже из сладкого картофеля или гороха.