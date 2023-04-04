13 хитростей, которые используют в своем уходе дерматологи, а нам не говорят

Несмотря на то что кожа обновляется каждые 28 дней, за ней необходимо регулярно ухаживать. Порой мы можем упускать простые вещи, а ведь они могут заметно улучшить состояние кожи. Мы узнали, какими способами по уходу пользуются сами дерматологи.

1. Используют мягкую пенку

Дерматологи рекомендуют выбирать пенку для умывания с фруктовыми кислотами, гликолевой или молочной кислотой, особенно если у вас кожа, склонная к акне. Эти ингредиенты помогут мягко смыть мертвые клетки кожи. Также не торопитесь во время умывания, массируйте лицо медленно и мягко.

Важно очищать кожу от грязи, жира и макияжа. Выбирайте мягкое очищающее средство со сбалансированным pH, подходящее для вашего типа кожи. © Danish Zahid / Quora

2. Применяют продукты по уходу с витамином С

По словам дерматологов, витамин С обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить покраснение и воспаление. При ежедневном наружном применении витамин С помогает осветлить и успокоить кожу, придав ей более сияющий вид. Это работает для всех типов кожи. Для начала используйте продукт с более низкой концентрацией витамина С — около 10 %. Дальше можете постепенно увеличивать концентрацию в зависимости от степени чувствительности.

3. Наносят густой увлажняющий крем зимой

Зимой нужен более внимательный уход из-за дополнительных факторов стресса. Может нарушиться защитный барьер кожи, что станет причиной угревой сыпи. Дерматологи советуют в холодное время года использовать кремы, содержащие такие ингредиенты, как овес, церамиды или ниацинамид, также известный как витамин B3. Они восстанавливают естественный кожный барьер.

4. Регулярно протирают экран мобильного телефона

Прыщи на щеках могут появиться из-за грязного телефона. Поскольку мобильный всегда в руке, он становится местом скопления бактерий. Эти бактерии могут попасть на кожу, когда вы подносите телефон к лицу. Почаще протирайте экран антибактериальной салфеткой.

5. Не допускают, чтобы порезы и царапины образовывали корку

При порезе обязательно вымойте место раны водой с мягким мылом, затем нанесите вазелин и накройте пластырем. Меняйте пластырь не реже раза в день, чтобы не дать ране высохнуть. Специалисты говорят, что влажная среда позволяет коже зажить без образования корки и это значительно снижает вероятность образования рубцов.

6. Стимулируют кровоток

С возрастом кожа получает меньше кислорода и питательных веществ. В результате она становится тусклой. Для хорошего кровотока опускайте голову вниз на 3 минуты в день — это один из лучших советов по уходу за кожей. Упражнение можно делать стоя у стены или просто свесив голову с края кровати. Но перед этим лучше проконсультироваться с врачом, чтобы удостовериться, что вашему организму это подходит.



7. Выбирают дезодорант без агрессивных ингредиентов

Кожа подмышек сильно отличается от кожи на других участках тела и нуждается в особом уходе. Дерматологи советуют использовать дезодорант без алюминия, содержащий глицерин. Агрессивные ингредиенты, такие как спирт или консерванты (парабены и ароматизаторы), вызывают раздражение кожи.

Дезодоранты, содержащие такие химические вещества, как парабены, спирт и отдушки, вызывают раздражение кожи. Это может привести к воспалению и потемнению кожи. Алюминий закупоривает потовые протоки, вызывая сухость и пигментацию. © Dr.Nidhi Gupta / Quora

8. Не усердствуют с уходом

Упростите процедуру ухода за кожей: чем меньше, тем лучше. Слишком большое количество средств, особенно антивозрастных, может вызвать раздражение. Лучше сосредоточьтесь на главном: очищающее средство, солнцезащитный крем и увлажняющий крем. Подберите идеальные для вас продукты и занимайтесь уходом ежедневно утром и вечером.

9. Наносят солнцезащитную пудру для жирной кожи

Все знают, насколько важно защищать кожу от вредного влияния солнечных лучей. В качестве альтернативы крему можно использовать солнцезащитную пудру для лица. Такая пудра на минеральной основе помогает дополнительно защититься от солнца и уменьшить блеск кожи.

10. Делают пилинг реже в холодное время года

В более сухую зимнюю погоду кожа легко раздражается. Чрезмерное отшелушивание может усугубить ее состояние и привести к покраснению, шелушению, жжению. Зимой можно делать пилинг раз в неделю или раз в 10 дней, а летом — 2 раза в неделю.

Лучше всего выбирать более мягкие отшелушивающие средства, реже проводить пилинг и не забывать увлажнять кожу после. Если во время процедуры появляются болевые, «жалящие» ощущения на коже, нужно остановиться. © Keck Medicine of USC / Quora

11. Сокращают потребление молочных продуктов

Исследования показывают, что ежедневное употребление молочных продуктов и появление акне могут быть связаны. К тому же такая диета также может стать причиной появления воспалений на чувствительной коже. Эксперты советуют сократить потребление молокосодержащих продуктов и сахара и переключиться на клетчатку и омега-3. Например, в свой рацион можно включить бананы, груши, малину, бобы, семена чиа, блоки, кукурузу, овсянку, фисташки. Такое питание поможет избавиться от пятен на лице.

12. Крем от солнца используют как увлажнитель

Речь идет о креме, который, помимо того что защищает от солнца, обладает еще и увлажняющими свойствами. Наносить солнцезащитный крем можно не только лицо, но и на руки и ноги. Однако очень важно подобрать правильный продукт для вашего типа кожи. Для сухой кожи подойдет крем с гиалуроновой кислотой или глицерином; для жирной — без содержания масел, которые могут вызвать угри; а для чувствительной ищите крем без отдушек, парабенов и сульфатов.

13. Не спят на одной и той же стороне лица