Что будет, если заменить луну планетами солнечной системы

Луна — единственный естественный спутник Земли и ее ближайший сосед в космосе. Скорее всего, Луна образовалась, когда в нашу планету врезался объект размером с Марс. Катастрофа произошла миллиарды лет назад. Она превратила Землю в расплавленный шар и выбросила на орбиту огромный кусок материи, который остыл и принял круглую форму. Теперь изрытая кратерами сфера вращается вокруг нашей планеты, вызывая приливы и отливы в океанах. Размер Луны — чуть больше четверти размера Земли. Это делает ее пятым по величине естественным спутником в Солнечной системе. У Луны есть несколько фаз, например новолуние, полнолуние, полумесяц, первая и последняя четверть. Но какой бы ни была фаза, нашу соседку трудно спутать с любым другим космическим объектом в ночном и иногда даже дневном небе.

Меркурий

Но представьте: вы проснулись ночью и видите, что Луна выглядит не так, как обычно. Она кажется ярче и... больше? Впрочем, в полудреме изменения не так сильно бросаются в глаза. Вы опять ложитесь в постель, даже не подозревая, что место Луны занял Меркурий! Поверхность Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты, напоминает лунный пейзаж. Она усеяна метеоритными кратерами. По размерам Меркурий не превышает двух пятых размера Земли. Тем не менее он слегка больше Луны.



И именно поэтому планета будет в большей степени влиять на Землю. Ночи станут ярче, приливы усилятся, как и отливы. Лунный цикл (период, за который Луна или, если быть точнее, Меркурий проходит все фазы) станет на четырнадцать часов короче. Но в целом такая замена радикально не повлияет на состояние нашей планеты.

Венера

А как насчет Венеры? Что, если место привычного нам спутника займет третий по яркости естественный объект после Солнца и Луны? Венеру часто называют сестрой Земли, потому что их масса и размеры практически одинаковы.



В нашем небе Венера была бы такой же большой, как Земля, наблюдаемая командой «Аполлона» с поверхности Луны. «Утренняя звезда» светила бы намного ярче Луны. Во-первых, планета отражает в шесть раз больше солнечного света. Во-вторых, она заняла бы как минимум в шестнадцать раз больше пространства. Именно поэтому ночи на Земле стали бы светлыми, как ранние сумерки. Если бы вы посмотрели на Венеру, вы бы заметили нечеткие вихревые узоры на ее желтовато-белом покрове из облаков.



Венера не стала бы спутником Земли. Скорее всего, обе планеты вращались бы вокруг своего общего центра масс, и эта орбита была бы довольно странной. В если бы Венера двигалась с той же скоростью, что и Луна, планеты бы врезались друг в друга в ближайшем будущем. Ой-ой.

Марс

Ну что, пора двигаться дальше! Если бы место Луны занял Марс, вы бы это точно заметили благодаря красноватому диску и размеру планеты, который превышает размер Луны в два раза. Вам даже не понадобился бы телескоп, чтобы полюбоваться необычным цветом и темными пятнами, усеивающими поверхность планеты.



И даже если бы вы не обратили внимания на Красную планету, вы бы определенно почувствовали неладное. Марс вдвое меньше Земли, но в несколько раз больше Луны. Если небольшой космический объект сменится более крупным, это приведет к нарушению хрупкого баланса.

Если вам не повезет и, когда Марс заменит Луну, вы окажетесь на побережье, вам придется срочно эвакуироваться. Под влиянием планеты поднимутся сильнейшие волны, которые, словно гигантские цунами, будут обрушиваться на берег.



Марс будет отражать больше солнечного света, чем Луна. Ночи станут светлее. Земные ландшафты приобретут жуткий красноватый оттенок. Зато с помощью телескопа вам удастся полюбоваться Олимпом, самой высокой горой во всей Солнечной системе.



Марс недостаточно крупный, чтобы кардинально поменять орбиту Земли. Но со временем две планеты наверняка начнут вращаться вокруг друг друга, создавая двойную планетную систему. И раз Марс окажется так близко, путешествия на него станут реальностью.

Юпитер

Пришло время мыслить масштабнее. Если бы место Луны занял Юпитер, Земля как независимая планета прекратила бы свое существование. Она превратилась бы в спутник самой крупной планеты Солнечной системы. Но есть и хорошие новости. В таком случае у людей появилась бы возможность увидеть небо потрясающей красоты. Юпитер несравнимо больше Луны, и гигантская полосатая сфера простиралась бы на весь видимый горизонт! Вы бы смогли любоваться желтыми, коричневыми, красными и белыми облаками, парящими в атмосфере Юпитера, если бы у вас осталось на это время.



Увы, гравитация газового гиганта тут же привела бы к землетрясениям, извержениям вулканов и цунами. Земную кору и мантию начало бы тянуть к Юпитеру, и Землю разорвало бы на части. Планету бы сжимало и растягивало в разные стороны на девяносто метров!



К сожалению, скорость Земли составляет всего десять процентов от скорости, необходимой для того, чтобы остаться на орбите Юпитера. Именно по этой причине менее чем через сутки наша планета врезалась бы в газового гиганта. Но не будем о грустном!

Сатурн

Если бы вместо Луны был Сатурн, это было бы незабываемое зрелище! Планета более чем в тридцать пять раз крупнее нашего спутника. Золотистая сфера заняла бы восемнадцать градусов неба, а знаменитые кольца простирались бы от горизонта до горизонта.



Земля находилась бы от газового гиганта чуть дальше, чем его спутник Дион. И, поскольку Сатурн намного мощнее нашей планеты, Земля превратилась бы в его спутник. К сожалению, скорости вращения Земли было бы недостаточно, и через пару дней мы бы врезались в Сатурн.

Но прежде чем достичь атмосферы планеты, нам бы пришлось пройти через ее восхитительные кольца. Они состоят из кусочков комет, астероидов и разбитых спутников. Да, нам бы предстоял путь не из простых. И не стоит забывать, что Земле пришлось бы обойти спутники Сатурна, а их пятьдесят три штуки!



Но что, если бы столкновения не произошло и Земля стала бы пятьдесят четвертым спутником? Тогда бы гравитация газового гиганта привела к сильнейшим тектоническим сдвигам по всему земному шару. Кора планеты разрывалась бы на части, и в итоге бы от нее ничего не осталось. Хм, тоже не очень позитивный исход.

Уран и Нептун

И Уран, и Нептун — это ледяные гиганты. Они примерно одного размера: больше Земли, но меньше Сатурна и Юпитера. Обе планеты покрыты льдом и могут похвастаться красивым зелено-серым оттенком. Если бы одна из них заменила Луну, последствия были бы одинаковыми. Так что подкинем монетку. Хорошо, давайте посмотрим, что будет, если однажды вы увидите в небе Нептун. Нептун в четырнадцать раз больше Луны. Планета была бы похожа на огромный ярко-голубой воздушный шар, причем не только днем, но и ночью. Вам бы казалось, что Нептун в пятнадцать раз больше Солнца, и вы бы регулярно наблюдали солнечное затмение. После исчезновения Солнца за Нептуном наша планета погружалась бы в кромешную тьму более чем на полтора часа!



Масса Нептуна в семнадцать раз больше массы Земли, и его гравитационное притяжение намного сильнее. Поэтому наша планета стала бы спутником (да-да, опять). И она облетала бы Нептун на чуть более удаленном расстоянии, чем его самый большой спутник Тритон. Кстати, в таком случае Земля рисковала бы в итоге столкнуться с этим космическим объектом.

Но давайте предположим, что нам повезло и мы не встретились ни с одним из спутников Нептуна. Однако у нас и без этого было бы достаточно проблем. Волны на Земле стали бы в тысячу раз мощнее, чем при Луне. Гравитационная сила Нептуна не разорвала бы Землю на части, но нагрела бы нашу планету. Сейсмическая активность бы постепенно возрастала, вызывая землетрясения и извержения вулканов. И, вероятно, у нас бы пропал интернет.

Солнце