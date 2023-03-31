11 известных пар, которые плевать хотели на большую разницу в возрасте, потому что настоящая любовь такой не знает
Часто, когда люди с большой разницей в возрасте начинают встречаться, их союз получает скорее общее неодобрение, чем поддержку. И хотя мы не можем знать наверняка, что происходит в чьих-либо отношениях, знаменитости сами дают нам понять, что у них все складывается хорошо.
Нам всегда кажется, что знаменитостям сложно завести отношения, ведь они всегда заняты. Но даже им удается найти любовь всей своей жизни, и вот тому доказательства:
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Фото на превью Invision / Invision / East News
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