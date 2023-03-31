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11 известных пар, которые плевать хотели на большую разницу в возрасте, потому что настоящая любовь такой не знает

Семья
19-6

Часто, когда люди с большой разницей в возрасте начинают встречаться, их союз получает скорее общее неодобрение, чем поддержку. И хотя мы не можем знать наверняка, что происходит в чьих-либо отношениях, знаменитости сами дают нам понять, что у них все складывается хорошо.

1. Шер (76) и Александр Эдвардс (37) — 39 лет

2. Мадонна (64) и Джош Поппер (29) — 35 лет

3. Дольф Лундгрен (65) и Эмма Крокдал (25) — 40 лет

4. Патрик Стюарт (82) и Санни Озелл (44) — 38 лет

Invision / Invision / East News

5. Деннис Куэйд (68) и Лора Савой (29) — 39 лет

FR69715 AP / Associated Press / East News

6. Мел Гибсон (67) и Розалинд Росс (32) — 35 лет

AXELLE WOUSSEN / Bauer Griffin / East News

7. Мик Джаггер (79) и Мелани Хэмрик (36) — 43 года

8. Дик Ван Дайк (97) и Арлин Силвер (51) — 46 лет

AXELLE WOUSSEN / Bauer Griffin / East News

9. Стивен Тайлер (74) и Эйми Престон (35) — 39 лет

Invision / Invision / East News

10. Ронни Вуд (75) и Салли Хамфрис (45) — 30 лет

Invision / Invision / East News

11. Николас Кейдж (59) и Рико Шибата (28) — 31 год

Invision / Invision / East News

Нам всегда кажется, что знаменитостям сложно завести отношения, ведь они всегда заняты. Но даже им удается найти любовь всей своей жизни, и вот тому доказательства:

Фото на превью Invision / Invision / East News
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19-6
AdMe/Семья/11 известных пар, которые плевать хотели на большую разницу в возрасте, потому что настоящая любовь такой не знает
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