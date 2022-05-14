14 свадебных историй, где все пошло наперекосяк, и гости еще долго будут байки травить

Обычно свадьбу планируют заранее, чтобы избежать недоразумений и подготовить все как можно тщательнее. Но даже такая подготовка не гарантирует, что все пройдет идеально. Более того, оказывается, что подпортить торжество могут даже сами родители молодоженов. Так сказать, разлад может прийти оттуда, откуда не ждали. Поэтому стоит принять во внимание опыт других людей, чтобы самому потом не наступать на грабли.