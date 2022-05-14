14 свадебных историй, где все пошло наперекосяк, и гости еще долго будут байки травить
Обычно свадьбу планируют заранее, чтобы избежать недоразумений и подготовить все как можно тщательнее. Но даже такая подготовка не гарантирует, что все пройдет идеально. Более того, оказывается, что подпортить торжество могут даже сами родители молодоженов. Так сказать, разлад может прийти оттуда, откуда не ждали. Поэтому стоит принять во внимание опыт других людей, чтобы самому потом не наступать на грабли.
Нам в ADME хочется верить, что из-за казусов из историй ниже настроение молодоженов все равно не испортилось. А у некоторых гостей появились любопытные воспоминания.
- На свадьбе у моей соседки по колледжу играла музыка. Три вида одновременно. Классическая музыка, которую мы и должны были слышать, спокойный джаз в вестибюле отеля и гангста-рэп, доносящийся с семейной встречи в бальном зале по соседству. © Michelle Paul / Quora
- Родственник был на свадьбе, где мать жениха кормила невесту национальными сладостями и уронила одну на ее дорогое свадебное платье (эти сладости бывают липкими и могут испачкать одежду). На что невеста сказала: «Ты испортила мое свадебное платье». Жених попросил ее извиниться, но она отказалась. Тогда он просто сказал ей, что они разводятся и он уедет со своей семьей. Все остальные тоже начали уходить. Они подписали брачный контракт за день до этого. © Apart-Door / Reddit
- У моих родителей ни одной нормальной фотки не получилось со свадьбы. Сестра отца навязала своего мужа как фотографа, который, естественно, был еще и гостем на той свадьбе. Ни одного нормального ракурса, ни одной композиции. Еще и фотки напечатал не особо качественно. Одним словом, любитель, а не фотограф. Маме до сих пор обидно, хотя прошло уже 42 года. © fetman / Pikabu
- Когда выбирали торт на свадьбу, нам посоветовали верхний ярус сделать настоящим, а остальные искусственными. Все ради вау-эффекта, ну и чтобы не тратить время на нарезку тортика (официанты на кухне заранее подготовили всем по кусочку). Выезжает торт, мы красиво его разрезаем, и он благополучно уезжает за кулисы. Гости наслаждаются угощением, вроде все отлично! Но позже мы узнаем, что торт не спрятали, а оставили в зоне сбора гостей. Его обнаружили подруги невесты и начали есть, удивляясь его странному вкусу и обсуждая, почему же молодые зажали целый торт. © Настя Ефанова / ADME
- Я сама, когда была мелкая, бросала всякие зернышки-денежки на молодых (двумя семьями собирали месяц копеечки, рис и все такое). И однажды зарядила жениху в глаз монетой. © Razor911 / ADME
- Раньше я работал в одном месте, где было большое, похожее на палатку строение, которое часто использовалось для проведения разных мероприятий. Оно находилось на озере в красивой местности. И одна из свадеб явно не задалась. Она была с павлиньей тематикой: украшения из черных и бирюзовых бумажных тарелок, разных павлиньих перьев и бирюзовых бумажных стаканчиков. Молодожены захотели задекорировать все в ночь перед свадьбой. Владелец предупредил их, что вещи за ночь могут испачкаться и покрыться паутиной из-за озера рядом. Они проигнорировали этот совет, а вернувшись утром, устроили истерику. © M16Candles / Reddit
- Мой муж вырос в шахтерском поселке. На нашей свадьбе он случайно услышал, как шахтеры договариваются украсть невесту, спустить ее в шахту и потребовать выкуп.
Он подхватил меня на руки, перепрыгнул через забор, и мы сбежали с собственной свадьбы в клуб. Потом пришел его отец, сказал, что это была шутка, и мы вернулись. Свадьба продолжилась. © Татьяна / ADME
- Я как-то гуляла на свадьбе, которую вел самый нудный тамада из всех мною увиденных. У него был сценарий свадьбы, может, даже неплохой, но все должно было идти только по нему! Если гости собирались в круг и начинали веселиться, он их сразу разгонял, потому что не по сценарию собрались. В итоге тамаду просто выпроводили из зала, когда на номере друзей жениха (они танец поставили) он вырубил музыку со словами: «Ну, самодеятельность мы еще не видели». Все были в шоке. Парни, кстати, после пинка тамаде танец не дотанцевали, настроение уже было не то. © Larisa10 / Pikabu
- Свадьба двух моих друзей из колледжа была странной. Их первый поцелуй был у алтаря. И когда они закончили, ведущий церемонии сказал: «Ой, да ладно, вы можете лучше». © ItchyPage / Reddit
- Свадьба должна была быть на открытом воздухе, но с самого утра шел сильный дождь. В отеле на замену предложили очень маленькую темную комнату без окон. Торт не смогли протащить через единственный проход, повернули боком, и конечно же, он развалился. Невесте не нравилась ее высокая прическа, и пока она пыталась поправить ее по пути в отель, волосы намокли, и из-за этого макияж размазался. Диджей принес не ту музыку. Когда жених и невеста собрались покинуть банкет и рванули к машине, а дождь все еще лил, невеста поскользнулась и упала в большую лужу. Жених попытался помочь ей, но тоже упал. Когда они все-таки сели в машину, она не завелась, и им пришлось провести ночь в этом отеле в обычном номере. © Lita Ackerman Johnson / Quora
- Невеста поблагодарила свекровь за финансовую помощь в проведении праздника. Свою маму она не отметила, поэтому та очень разозлилась. На свадьбе был главный стол для молодоженов и родителей. Он состоял из сдвинутых вместе маленьких столиков, накрытых одной длинной скатертью. Мама невесты вытащила один из этих столиков, зацепив скатерть, и чуть не разрушила весь главный стол. Невеста рассердилась, но все старались уладить ситуацию. Мама отказалась возвращать этот столик обратно и стала приглашать других сесть с ней. Она продолжала сидеть за столиком и нести всякую чушь о своей дочери-невесте всем, кто был не против послушать. © lilyspads / Reddit
- Сестре было жарко сидеть в очереди в ЗАГСе, она промокнула лицо салфеткой и размазала свой дорогущий «водостойкий» макияж. Вот по лицу все размазалось, а с кожи размазанное уже нормально не стиралось. © Razor911 / ADME
- Моя мама волновалась, что мне нечего будет вспомнить о своей свадьбе, так как я не захотела белого платья, кучи гостей, ресторана. Я хотела просто расписаться и отдохнуть на берегу реки с палатками. В итоге в ЗАГС ехали на лимузине и опоздали, муж забыл кольца, а я — паспорт. У меня пошли месячные. Утром пришли лошади и стали есть остатки шашлыка, а по дороге сломались обе машины, и меня отправили одну на такси к свекрови домой. Таксист ржал. Зато точно есть что вспомнить! © Подслушано / Ideer
- Где-то в городе летает гелиевый шар с деньгами внутри. Гости хотели подарить его на свадьбу, но не успели. На парковке у торгового центра они открыли дверь машины, и шарик вылетел. Подарок пытались догнать, но не вышло. © fatonm / Pikabu
А какими пошедшими не по плану событиями вам запомнились свадьбы, на которых вы были?
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