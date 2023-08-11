Приянка Чопра, чья дочь была в реанимации 100 дней, поставила на место критиканов и сплетников

Приянку Чопру не раз подвергали критике по разным поводам: долго замуж не выходит, за 10-летнюю разницу в возрасте между ней и ее супругом, за выбор суррогатного материнства. Но со времени актриса научилась ставить сплетников на место. А ее муж обожает Приянку настолько, что день отца стал для него не столько личным праздником, сколько днем, посвященным заслугам жены и заботе о семье.

Приянке и Нику пришлось пройти трудный и изнурительный путь к родительству. 39-летней актрисе, пришлось обратиться к суррогатному материнству. Естественно, интернет-злопыхатели не упустили возможности жестоко прокомментировать этот выбор. Приянка открыто призналась, что, хотя она уже давно «отрастила толстую шкуру» в отношении такой критики, слова о ее долгожданной дочери все равно причиняют ей настоящую боль.

«Вы не знаете, через что я прошла. И то, что я не хочу предавать огласке свою историю болезни или историю своей дочери, не дает вам права придумывать какие-то там причины». Приянка Чопра

Первые 100 дней своей жизни малышка Малти провела в отделении интенсивной терапии для новорожденных. В тот день, когда девочка наконец смогла вернуться домой, Ник выразил свою глубокую благодарность жене за то, что они вместе преодолевают этот нелегкий путь. Он добавил: «Ты уже невероятная мать».

Через год Ник все так же не устает восхищаться Приянкой. В своем поздравлении ко дню матери он признался, что его жена по-прежнему освещает его мир. Сама Приянка также ярко выражает свою любовь к мужу. «Муж — мой величайший защитник. А моя семья — моя самая большая сила».

В этом году Ник принял решение поздравить свою жену не только с днем матери, но и с днем отца. Певец уверен, что в этот праздник Приянка заслуживает больше внимания, чем он сам, поэтому в этот особенный день с радостью отдаст ей главное внимание.

«Мы, отцы, никогда бы ими не стали без наших невероятных женщин. Ведь именно они воплотили мечту о родительстве в жизнь». Ник Джонас

К слову, на этот поступок Ника вдохновил собственный отец. Певец рассказал об этом: «Мой папа проделал невероятную работу, чтобы все остальные чувствовали себя любимыми в День отца, и я попытаюсь перенять это у него».

В последнем альбоме Ника есть очень трогательная песня, которая посвящена малышке Малти, а также дочерям его коллег по группе, братьев Джонас.

«Вероятно, это наша самая личная песня. Ведь речь идет об отцовстве, а мы все папы девочек. Так что мы говорим о самой важной вещи в нашем мире: о том, как быть родителями. И мы впервые делаем это в нашей музыке». Ник Джонас