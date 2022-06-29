16 фактов, которые докажут, что в каждом животном есть что-то неземное

Вряд ли многие из нас после окончания школы или университета продолжают читать книги по биологии. Хорошая альтернатива — документальные фильмы. И хотя они рассказывают о природе подробно и красочно, мы предлагаем углубиться в животный мир немного больше и узнать такие факты о нем, с которыми вы вряд ли когда-либо сталкивались.

В ADME не устают черпать информацию, которая может перевернуть представление о том, что мы давно знали. И скорее всего, о таком не напишут в учебниках биологии.

Самка трехпалого ленивца во время брачного периода становится активнее на 200 %. Она издает звуки, похожие на крики птиц или резкий свист, чтобы привлечь самца

Броненосцы могут пересекать водоемы по дну, задерживая дыхание на 6 минут, или по воде, благодаря способности удерживать воздух в животе, регулируя плавучесть

Змеи спят с открытыми глазами. Вместо подвижных век их глаза защищает прозрачная чешуя. Ее можно заметить во время линьки, когда глаза змеи мутнеют

Все глубоководные удильщики с пугающей челюстью и фонариком, свисающим с головы, которых мы привыкли видеть на фотографиях, — женского пола

Некоторые виды аистов и американских грифов мочатся на свои лапы для того, чтобы охладить их

Морские игуаны чихают солью. Происходит это потому, что их ноздри соединены с особыми надглазными железами, которые очищают организм животного от излишка соли

У крокодилов есть печеночный насос, который, взаимодействуя с диафрагмой, может менять центр тяжести тела для регулирования плавучести в воде

Бабочка семейства волнянок может находиться в стадии гусеницы до 7 лет. Также во время зимовок она может переживать температуры до −70 °C

У утконоса в воде не работают ни слух, ни зрение, ни обоняние. Он ориентируется с помощью электрорецепторов на своем клюве

Яд тайпана Маккоя — самый токсичный среди всех змей на планете. Он в 50 раз сильнее яда индийской кобры

В феромоне, провоцирующем медоносных пчел на нападение, есть соединение, которое содержится в бананах и банановых ароматизаторах

Поэтому не стоит есть бананы или что-либо с их ароматом рядом с пчелами, иначе есть риск быть ужаленным.

У гигантских броненосцев самое большое количество зубов среди млекопитающих — от 80 до 100. При этом они не имеют эмали и растут на протяжении всей жизни

Самки стрекоз притворяются бездыханными, чтобы остановить нежелательные ухаживания самцов

Кролик — единственное млекопитающее, у которого нет подушечек на лапах, вместо этого — толстый слой меха

Все пауки в мире съедают от 400 до 800 млн тонн добычи в год. Это примерно в 2 раза больше совокупного веса всех взрослых людей в мире

У рыбы бурый паку зубы похожи на человеческие. Они приспособлены для дробления семян растений и орехов