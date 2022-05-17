18 фото людей и животных, чья дружба крепче любого алмаза

Пожалуй, каждый из нас заводит питомца по своим причинам. Кто-то любит долгие прогулки в лесу с собаками, кто-то обожает уютно обниматься под одеялом с котом, а для кого-то животное — это способ не быть одному или иметь под боком ежедневный повод для радости. Объединяет же большинство хозяев то, что питомцы становятся для них по-настоящему верными друзьями. Кстати, подружиться со зверьком можно даже в том случае, если он не живет у вас в доме. Это доказывают фото пользователей сети.

ADME решил добавить в этот день тепла и доброты, продемонстрировав вам душевные фотоистории о дружбе между животными и людьми.

«Мой 14-летний сын стал крутым и популярным, но до сих пор носит в сумке своего кота»

«Сделала в шкафу под лестницей крошечную комнату для моих малюток-щенков»

«Иногда я беру свою собаку в офис. Она так лежит и смотрит весь день на то, как я работаю»

Спутник в путешествии

«Сегодня Джеку исполнилось 11 лет! Он со всеми своими подарками»

«Моя дочь и ее подруга-белка»

«Мой папа собирался выходить на пенсию и согласился на то, чтобы мы подарили ему еще одну собаку. Он плакал, когда встретил ее»

«Я увидела этого красавца, который по супермаркету ездил в тележке»

«Моя жена прислала мне фото дочери и кошки. Теперь я плачу на работе»

«Моя дочь и наш щенок смотрят вместе фильм о Скуби-Ду»

Заботливый мотоциклист надел очки собаке

«Взял „сыночка“ в поход»

«Мой 12-летний сын потратил деньги, которые ему подарили на Рождество, на новую кровать для нашей старой собаки»

«Каждое утро наш кот у двери спальни моих сыновей терпеливо ждет, пока они проснутся»

2-летний ребенок понимает заботу по-своему: отдал щенку самое дорогое — соску

«Моя дочь и ее котенок Аксель. Она так долго просила завести питомца. Я согласилась, и это стало одним из лучших решений, которые я когда-либо принимала»

«Моей дочери нравится укладывать котенка в кроватку из кукольного домика»

«Соседская кошка так любит мою дочь, что постоянно ожидает ее на улице»