19 человек, которые не искали встреч с миром животных, но он сам ворвался в их жизнь

Встречи с миром животных не всегда бывают приятными, но довольно часто хорошо откладываются в памяти и впоследствии вспоминаются со смехом. Люди из этой статьи вовсе не искали возможности пообщаться с птицами или зверями, но те сами нашли к ним дорогу.

«Случайно оглушил погрузочной машиной этого малыша. Думал, что все, а он отошел. Унес его в безопасное место, но вместо благодарности этот пройдоха пытался меня укусить»

Они водятся возле моего дома. Злобные маленькие милашки. © KDTK / Reddit

«К нам заглянула довольно странная белка»

«У нас выпал снег, сугробы — в метр высотой. Но это не помешало маленькому пернатому путешественнику появиться у меня на крыльце»

«У моего учителя есть домашняя черепаха, которую он время от времени пускает на прогулку по классу»

«Мама сидит на парковке и не уезжает, потому что птичка „так удобно“ устроилась у нее на зеркале заднего вида»

«Этот парень разбил окно и запрыгнул через него в мой дом»

«Живу в Австралии. Проснулся и первое, что увидел, — змею в ящике комода»

«Вчера поссум испугался фейерверков и спрятался внутри ворот гаража. А сегодня я заметил, что там притаился и второй. Подкормил их яблоком, теперь попробую их вытащить оттуда»

«Вот такой гость явился ко мне в канун Рождества»

«Первое, что она увидела, проснувшись, — лось за окном»

«Собака разбудила меня лаем. Этот детеныш сидел на дереве буквально в метре-двух от моей двери»

«Вернулся домой, а на крыльце меня встречают 3 енота»

«Месяц назад предыдущий владелец этого пушистика подкинул его в горшок с нашим растением. Так мы его и подобрали. Вот сейчас наш любимец»

«Этот лисенок каждый вечер посещает наш сад и, видимо, очень хочет с нами подружиться»

«Колибри влетела в мое окно. Подобрала, чтобы мой хищный котяра не съел ее. Она посидела у меня на ладони пару минут, а потом вспорхнула, долетела до перил и полетела в лес»

«Ко мне в палатку заглянул неизвестный, но дружелюбный гость»

«Я нашел маленькую летучую мышь»

Лучше не подходите к ночным животным, если вы видите их днем. Они могут быть нездоровы. © Darphon / Reddit

«Я работал во дворе, когда 2 бельчонка упали с соседского дерева. Я положил их на безопасное место неподалеку, а сам спрятался за кустом»

«И, чтобы за ними скорее пришла мама, включил видео со звуками криков бельчат. Их мама прибежала через минуту».

«Я грелась на солнышке со своей собакой, и мне на колени упал птенец. Я подсадила его на скалу и наблюдала, как мать кормит его. Жизнь все-таки прекрасная штука»