10+ ляпов в легендарных фильмах, которые нам каким-то макаром удавалось не замечать годами

Можно пересматривать легендарные фильмы раз за разом и каждый раз находить в них что-то новое. Мы, например, любим подмечать интересные детали и неточности. В этой статье как раз решили рассказать о некоторых из них.

Москва слезам не верит (1979)

На пикнике платок на шее Катерины ведет себя странным образом. Сначала на кадрах видно, что он повязан свободным широким узлом, но уже спустя несколько секунд узел становится более узким и крепко затянутым. Как будто платок распустили и перевязали по-новому.

Иван Васильевич меняет профессию (1973)

В тайнике у Шпака Жорж Милославский находит пачку облигаций и берет ее в руки. После чего поворачивается к зрителям и произносит знаменитую фразу «Храните деньги в сберегательной кассе». И в этот момент облигации в его руках чудесным образом превращаются в пачки денежных купюр. Магия да и только!

В другой сцене, когда слуги Грозного разоблачают ненастоящего царя, в стрельцов летят еда и посуда со стола. Но после этого в помещении нет ни разбросанных кушаний, ни столовых приборов. Вместе с ними исчезают и стулья.

Операция «Ы» и другие приключения Шурика (1965)

В начале фильма Шурик попадает по ливень и буквально промокает до нитки. Но спустя несколько минут, когда он уже оказывается в автобусе, его волосы выглядят абсолютно сухими, а на куртке остаются лишь незначительные следы от воды.

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1967)

Пытаясь вынуть застрявший шприц, Эдик плюет на руки... через марлевую повязку. Смотрится, мягко говоря, странно.

Гостья из будущего (1985)

В некоторых кадрах мы видим, как на автобусе-телепорте красуется вывеска «Проспект мира», которая периодически куда-то исчезает.

Служебный роман (1977)

В сцене, где Новосельцев несет статую коня, пиджак Людмилы Прокофьевны расстегнут. Но как только план меняется, он вдруг оказывается застегнутным на все пуговицы.

Афоня (1975)

По сюжету Афоню дважды отчитывают на собраниях. Между этими событиями проходит несколько дней, но состав присутствующих совсем не меняется. Более того, все люди даже сидят на тех же самых местах.

12 стульев (1971)

Увидев побритого Кису Воробьянинова, дворник, которого играет Юрий Никулин, падает в обморок. Однако, если присмотреться, можно заметить, что на лестнице лежит не Никулин, а совсем другой актер. Притом не в бежевом фартуке, а в черном жилете.

Д’Артаньян и три мушкетера (1978)

Если присмотреться к подсвечникам на заднем плане, можно отчетливо увидеть не свечи, а электрические лампочки.

О бедном гусаре замолвите слово (1980)