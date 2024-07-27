10 раз, когда мы можем сравнить работу гримеров и реальную внешность постаревших актеров

До использования компьютерной графики кинематографисты полагались на смекалку и талант гримеров, чтобы превратить молодых актеров в пожилых персонажей. Мы решили взглянуть, как менялись сами артисты с возрастом, и сравнить их реальные трансформации с искусственным состариванием на съемочной площадке.

Моника Беллуччи, «Сезон носорогов»

Монику Беллуччи кинематографисты любят представлять в образах старых женщин, как, например, в фильме «Братья Гримм». Это хороший визуальный прием — играть на контрасте с природной красотой актрисы. В фильме «Сезон носорогов» нет магии, героиня, сыгранная Беллуччи, стареет естественно. Тем интереснее сравнить результат работы гримеров с тем, как актриса выглядит сейчас, на пороге своего 60-летия.

Дэниел Рэдклифф, «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»

События в эпилоге после заключительной части фильма о Гарри Поттере должны были происходить спустя всего 19 лет после окончания основной истории. То есть персонажам на тот момент было около 37–38 лет. Сейчас актеры находятся примерно в том же возрасте. Например, на фото справа Рэдклифф снят за несколько дней до своего 35-летия.



Бонни Райт, «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»

Экранная жена Рэдклиффа, Бонни Райт, в сцене на вокзале выглядит немного уставшей и измученной. И этот образ явно отличается от того, какой сейчас можно увидеть актрису. На фотографиях в соцсетях она всегда улыбчивая и яркая, и тоже, как и ее героиня, недавно стала мамой.

Руперт Гринт, «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»

Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли, тоже обзавелся семьей не только на экране, но и в жизни. И, по его словам, ему явно нравится отцовство и забота о маленькой дочери. Как и, пожалуй, у всех актеров, кто был задействован в сцене эпилога, во внешности Гринта можно увидеть яркий контраст между представлениями кинематографистов и реальной жизнью.

Эмма Уотсон, «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»

Кажется, Гермиона на втором кадре выглядит старше на десяток лет, чем планировалось. Особенно это заметно если сравнивать его с реальными фотографиями актрисы сегодня. Сейчас Эмме Уотсон 34 года (на фото справа ей 33), и она совсем не похожа на ту, какой ее видели киношники примерно в этом возрасте.

Том Фелтон, «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»

Драко Малфой также засветился в эпилоге вместе со своей женой и ребенком. Небольшое сходство с повзрослевшим актером явно прослеживается. Сам Том Фелтон тоже отрастил бородку, не стал коротко стричься, морщин разве что побольше, но это ничуть не умаляет красоты актера.

Кайл Маклахлен, «Твин Пикс»

В одном из эпизодов старого «Твин Пикса» агент Дейл Купер был показан в образе старика. На момент съемок актеру был 31 год. По иронии судьбы спустя годы Маклахлен вернулся к роли того же персонажа. Зрителям выпала уникальная возможность в тех же самых декорациях сравнить работу гримеров с тем, как на самом деле повзрослел актер.

Лиа Томпсон, «Назад в будущее 2»

Фильм «Назад в будущее 2» подарил поклонникам возможность увидеть основной каст актеров в старческом гриме. 28-летняя Лиа Томпсон сыграла сразу несколько версий своего персонажа: 17-летнюю, две 47-летние в разных образах и 77-летнюю. В коллаже выше по центру как раз можно увидеть последнюю. Сейчас актрисе 63 года (на фото справа ей 62), и она выглядит просто потрясающе.

Томас Ф. Уилсон, «Назад в будущее 2»

Было три версии Биффа в возрасте 48 лет. Первая — в оригинальной временной шкале 1985 года, когда он еще был задирой. Вторая — в «хорошем» 1985 году, где он стал неуклюжим разнорабочим. Третья — в «мерзком» 1985 году, созданном в результате вмешательства старшего Биффа в 2015 году. На втором кадре как раз можно увидеть последний вариант. Сегодня Томас Ф. Уилсон уже даже старше своего состаренного персонажа, но работа гримеров поражает. Откуда они знали, что актер будет выглядеть именно так?

Криспин Гловер, «Назад в будущее»