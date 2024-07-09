10 проверенных временем фильмов, которые помогут расслабиться и отдохнуть

Создателям современных ромкомов приходится тщательнее продумывать сюжет, чтобы зритель не закатывал глаза, восклицая: «Очередное клише и туалетный юмор!» Как же создать кино, в котором и романтика будет нежной и искренней, и комедия не скатится в пошлый фарс? Кажется, у фильмов из этой подборки с этим нет никаких проблем.

Стальные магнолии, 1989

Рейтинг IMDb — 7,3 Молодая девушка приезжает в маленький городок. Там она знакомится с небольшой группой подруг, которые принимают ее в свои ряды. Со временем их дружба становится все крепче, ведь они убеждены, что нет ничего невозможного на крутых виражах судьбы. Это трогательный фильм, но он больше радует, чем печалит. Так что приготовьтесь смеяться до упаду! Это действительно классика. © MyMovieTVRomance / IMDb

В пролете, 2008

Рейтинг IMDb — 7,1 Питер недавно расстался со своей девушкой — популярной телезвездой Сарой. Он опустошен и раздавлен, поэтому решает отправиться в отпуск на Гавайи, чтобы пережить этот разрыв. Мужчина и не подозревает, что его бывшая едет на тот же курорт, да к тому же привозит с собой нового бойфренда. Забавный и милый фильм без недоевших клише. © joestank15 / IMDb

Да, возможно..., 2008

Рейтинг IMDb — 7,1 Майя — десятилетняя дочь Уилла Хэйса, который находится в бракоразводном процессе. Девочка расспрашивает папу о его жизни до создания семьи и о том, какой может быть любовь. Мужчина вспоминает свои романы, каждый из которых не был похож на предыдущий. Это путешествие в прошлое дает понять, что ничего не бывает просто, но иногда все же стоит рискнуть ради счастья. Фильм, который определенно стоит посмотреть. Он оправдал все мои надежды. Пригласите кого-нибудь и посмотрите его вместе. Вы отлично проведете время. © robertallenandersonjr / IMDb

Ты — мое сомнение, 2019

Рейтинг IMDb — 6,8 Все предполагали, что друзья детства Саша и Маркус рано или поздно начнут встречаться. Однако им самим такая мысль даже в голову не приходила. После выпуска из школы каждый пошел своей дорогой, но спустя 15 лет они снова оказались рядом. И теперь пришло время задуматься — может, действительно, стоит попробовать? Один из лучших ромкомов, вышедших за последнее время. Он довольно уникальный. Не буду вдаваться в подробности, но в фильме есть, возможно, величайшая эпизодическая роль в истории кино. © GoatCheeseAndLemons / IMDb

Ноттинг Хилл, 1999

Рейтинг IMDb — 7,2 Простой скромный парень Уильям Такер владеет небольшим книжным магазином. Он и представить себе не мог, насколько изменится его жизнь после того, как к нему в лавку зайдет кинозвезда, чтобы купить путеводитель. Чем же закончится эта необычная встреча? Впервые посмотрела «Ноттинг Хилл», когда была ребенком. Я пересматривала его уже кучу раз, не менее 30 точно. Сюжет прописан настолько хорошо, что можно заметить новые детали при каждом повторном просмотре. © viennawaits94 / Reddit

Вам письмо, 1998

Рейтинг IMDb — 6,7 Джо Фокс и Кэтлин Келли никогда не встречались раньше, но активно переписывались через интернет и изливали друг другу душу. Судьба свела их в реальности, но повод оказался не слишком приятным. Ведь Джо является владельцем сети книжных супермаркетов, и он хочет закрыть небольшой магазинчик детской литературы, которым управляет та самая Кэтлин. Это мой любимый фильм, я в восторге от него. Он помогает мне расслабиться и отбросить все лишнее. Уютная история о Нью-Йорке и маленьком книжном магазине за углом. © b38creative / Reddit

Эта дурацкая любовь, 2011

Рейтинг IMDb — 7,4 У Кола Уивера идеальная семейная жизнь. Но все рушится, когда жена признается ему в измене и требует развода. Мужчина не понимает, что пошло не так и пропадает в баре. Там он знакомится с привлекательным ловеласом Джейкобом, который решает помочь нерадивому Колу открыть в себе настоящего покорителя женских сердец. Посмотрела фильм, ушла от парня. Поняла, что хочу романтики, как у Эммы Стоун и Райана Гослинга, а с ним получить ее было нереально. Прошло 10 лет, а этот фильм по-прежнему один из моих самых любимых. И сейчас у меня идеальные отношения, о которых я всегда мечтала. Почти такие же, как в фильме. © Anxious_Jigglypuff / Reddit

С глаз — долой, из чарта — вон!, 2007

Рейтинг IMDb — 6,5 Угасающей звезде Алексу Флетчеру судьба преподносит шанс снова подняться на вершину чартов. Но для этого ему нужно написать текст для песни, а он никогда в жизни этим не занимался. Его отчаяние уже достигает предела, когда он встречает молодую талантливую девушку, которая помогает ему раскрыть себя с новой стороны. Очаровательная, остроумная и беззаботная комедия. © pachl / IMDb

Бойфренд из будущего, 2013

Рейтинг IMDb — 7,8 Когда Тиму был 21 год, он обнаружил, что может путешествовать во времени и менять происходящее по своему желанию. Он решает изменить свою жизнь к лучшему и завести девушку. Однако сделать это оказывается не так просто, как казалось на первый взгляд. Уникальный фильм. В нем демонстрируются разнообразные взаимоотношения, которые выходят за рамки стереотипов ромкомов. История вдохновляющая, актерская игра превосходная, а юмора предостаточно. После просмотра захотел стать лучше. Рад, что посмотрел его. © cricketbat / IMDb

Интуиция, 2001

Рейтинг IMDb — 6,8 Джонатан и Сара встретились случайно и, казалось бы, влюбились с первого взгляда. Однако девушка предлагает проверить судьбу. Она пишет свой номер телефона в книге, а он — на банкноте. Если пара предназначена друг другу, то они смогут найти заветные цифры в случайном потоке вещей. Встретятся ли они вновь? Бывают моменты, когда смотришь фильм и сразу понимаешь, что это что-то особенное. «Интуиция» как раз такое кино. Лучшие истории любви не столько о сюжете, сколько о том, какой мы хотели бы, чтобы в нашей жизни была романтика. Приготовьтесь к наслаждению. © knightsend2k1 / IMDb