10 проверенных временем фильмов, которые помогут расслабиться и отдохнуть
Создателям современных ромкомов приходится тщательнее продумывать сюжет, чтобы зритель не закатывал глаза, восклицая: «Очередное клише и туалетный юмор!» Как же создать кино, в котором и романтика будет нежной и искренней, и комедия не скатится в пошлый фарс? Кажется, у фильмов из этой подборки с этим нет никаких проблем.
Стальные магнолии, 1989
Молодая девушка приезжает в маленький городок. Там она знакомится с небольшой группой подруг, которые принимают ее в свои ряды. Со временем их дружба становится все крепче, ведь они убеждены, что нет ничего невозможного на крутых виражах судьбы.
- Это трогательный фильм, но он больше радует, чем печалит. Так что приготовьтесь смеяться до упаду! Это действительно классика. © MyMovieTVRomance / IMDb
В пролете, 2008
Мне не понравился фильм, еле досмотрела. Нудноватый ромком с нулевой химией между персонажами, имхо
Питер недавно расстался со своей девушкой — популярной телезвездой Сарой. Он опустошен и раздавлен, поэтому решает отправиться в отпуск на Гавайи, чтобы пережить этот разрыв. Мужчина и не подозревает, что его бывшая едет на тот же курорт, да к тому же привозит с собой нового бойфренда.
- Забавный и милый фильм без недоевших клише. © joestank15 / IMDb
Да, возможно..., 2008
Майя — десятилетняя дочь Уилла Хэйса, который находится в бракоразводном процессе. Девочка расспрашивает папу о его жизни до создания семьи и о том, какой может быть любовь. Мужчина вспоминает свои романы, каждый из которых не был похож на предыдущий. Это путешествие в прошлое дает понять, что ничего не бывает просто, но иногда все же стоит рискнуть ради счастья.
- Фильм, который определенно стоит посмотреть. Он оправдал все мои надежды. Пригласите кого-нибудь и посмотрите его вместе. Вы отлично проведете время. © robertallenandersonjr / IMDb
Ты — мое сомнение, 2019
Все предполагали, что друзья детства Саша и Маркус рано или поздно начнут встречаться. Однако им самим такая мысль даже в голову не приходила. После выпуска из школы каждый пошел своей дорогой, но спустя 15 лет они снова оказались рядом. И теперь пришло время задуматься — может, действительно, стоит попробовать?
- Один из лучших ромкомов, вышедших за последнее время. Он довольно уникальный. Не буду вдаваться в подробности, но в фильме есть, возможно, величайшая эпизодическая роль в истории кино. © GoatCheeseAndLemons / IMDb
Ноттинг Хилл, 1999
Простой скромный парень Уильям Такер владеет небольшим книжным магазином. Он и представить себе не мог, насколько изменится его жизнь после того, как к нему в лавку зайдет кинозвезда, чтобы купить путеводитель. Чем же закончится эта необычная встреча?
- Впервые посмотрела «Ноттинг Хилл», когда была ребенком. Я пересматривала его уже кучу раз, не менее 30 точно. Сюжет прописан настолько хорошо, что можно заметить новые детали при каждом повторном просмотре. © viennawaits94 / Reddit
Вам письмо, 1998
Очень люблю эту картину ☺ Впервые посмотрела в то время, когда у самой был "роман по переписке".
Джо Фокс и Кэтлин Келли никогда не встречались раньше, но активно переписывались через интернет и изливали друг другу душу. Судьба свела их в реальности, но повод оказался не слишком приятным. Ведь Джо является владельцем сети книжных супермаркетов, и он хочет закрыть небольшой магазинчик детской литературы, которым управляет та самая Кэтлин.
- Это мой любимый фильм, я в восторге от него. Он помогает мне расслабиться и отбросить все лишнее. Уютная история о Нью-Йорке и маленьком книжном магазине за углом. © b38creative / Reddit
Эта дурацкая любовь, 2011
У Кола Уивера идеальная семейная жизнь. Но все рушится, когда жена признается ему в измене и требует развода. Мужчина не понимает, что пошло не так и пропадает в баре. Там он знакомится с привлекательным ловеласом Джейкобом, который решает помочь нерадивому Колу открыть в себе настоящего покорителя женских сердец.
- Посмотрела фильм, ушла от парня. Поняла, что хочу романтики, как у Эммы Стоун и Райана Гослинга, а с ним получить ее было нереально. Прошло 10 лет, а этот фильм по-прежнему один из моих самых любимых. И сейчас у меня идеальные отношения, о которых я всегда мечтала. Почти такие же, как в фильме. © Anxious_Jigglypuff / Reddit
С глаз — долой, из чарта — вон!, 2007
Угасающей звезде Алексу Флетчеру судьба преподносит шанс снова подняться на вершину чартов. Но для этого ему нужно написать текст для песни, а он никогда в жизни этим не занимался. Его отчаяние уже достигает предела, когда он встречает молодую талантливую девушку, которая помогает ему раскрыть себя с новой стороны.
- Очаровательная, остроумная и беззаботная комедия. © pachl / IMDb
Бойфренд из будущего, 2013
Один из любимейших фильмов. Не совсем понятно почему Марго Робби на превью, у неё эпизодическая роль. Тогда уж Билли Найи надо). Он тоже второстепенный персонаж, но крутейший
Когда Тиму был 21 год, он обнаружил, что может путешествовать во времени и менять происходящее по своему желанию. Он решает изменить свою жизнь к лучшему и завести девушку. Однако сделать это оказывается не так просто, как казалось на первый взгляд.
- Уникальный фильм. В нем демонстрируются разнообразные взаимоотношения, которые выходят за рамки стереотипов ромкомов. История вдохновляющая, актерская игра превосходная, а юмора предостаточно. После просмотра захотел стать лучше. Рад, что посмотрел его. © cricketbat / IMDb
Интуиция, 2001
Джонатан и Сара встретились случайно и, казалось бы, влюбились с первого взгляда. Однако девушка предлагает проверить судьбу. Она пишет свой номер телефона в книге, а он — на банкноте. Если пара предназначена друг другу, то они смогут найти заветные цифры в случайном потоке вещей. Встретятся ли они вновь?
- Бывают моменты, когда смотришь фильм и сразу понимаешь, что это что-то особенное. «Интуиция» как раз такое кино. Лучшие истории любви не столько о сюжете, сколько о том, какой мы хотели бы, чтобы в нашей жизни была романтика. Приготовьтесь к наслаждению. © knightsend2k1 / IMDb
Любовь витает не только в фильмах, но и в жизни ее предостаточно. Доказательством тому 20+ отчаянных романтиков, которые точно знают, как покорить женское сердце.
Комментарии
Если статья о ромкомах, то имело смысл так и написать в заголовке, т.к. расслабиться и отдохнуть можно не только под этот жанр. А из списка люблю только 2 фильма - Ноттинг Хилл и Вам письмо. Все остальные не нравятся. В моем личном списке ромкомов точно были бы, помимо двух уже упомянутых:
- Просто вместе
- Нежность
- Притворись моим парнем (как же бесит тупое локальное название, не имеющее никакой связи с сюжетом!)
- Голубоглазый Микки
- Париж-Манхэттен
- Предложение
- Любовь с уведомлением
- Между небом и землей
- Реальная любовь
Нуу,что ж,лайк за идею,подборки кино могут быть очень неплохими. Развивайте это направление.
Также подборки книг нравятся местной аудитории. Особенно хороших книг)
Из ромкомов смотрела парочку. Мне нравятся эти:
Пока ты спал
Дом у озера
..
Все))остальные,похоже,драмы и мелодрамы...