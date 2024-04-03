10 знаменитостей, которые были в шаге от того, чтобы сыграть культовых персонажей. Некоторые варианты ошеломляют

Мы настолько привыкли видеть в роли любимых персонажей определенных актеров, что нам сложно представить, как на их месте мог бы быть кто-то другой. Вот несколько звезд экрана, которые по тем или иным причинам не смогли принять участие в нашумевших проектах.

Андрей Миронов, «Ирония судьбы, или С легким паром»

Актер Андрей Миронов хотел сыграть неуклюжего и непопулярного у женщин Лукашина. Но уже во время первых проб стало ясно, что мужчина не вписывается в амплуа. Сложно было поверить, что красавец Миронов «еще со школьной скамьи» был обделен женским вниманием. Так роль досталась Андрею Мягкову.

Максим Матвеев, «Мастер и Маргарита»

Матвеев пробовался на эту роль еще в далеком 2018 году, когда кресло режиссера занимал постановщик Николай Лебедев. В итоге в команде проекта произошли значительные изменения, и главную роль сыграл Евгений Цыганов. Многие зрители считают, что Матвеев справился бы лучше, а у Евгения герой получился слишком уж «фарфоровым».

Полина Гагарина, «Вызов»

Пройти пробы на фильм, снимавшийся в космосе, оказалось непросто. Помимо выдающихся актерских данных, необходимо было иметь отличное здоровье. В финал кастинга вышли пять девушек: актрисы Софья Ская, Юлия Пересильд, Серафима Огарева, Алена Мордвинова и пилот гражданской авиации Галина Каирова. Также на пробы приглашали Полину Гагарину, но из-за плотного графика звезда отклонила предложение.



Юрий Борисов, «Бременские музыканты»

Актеры, сыгравшие в «Бременских музыкантах» животных, признались, что съемки дались им нелегко. В частности, виновата жара и тяжелые костюмы. Чтобы нанести пластический грим, требовалось около 3 часов. Роль петуха сыграл актер Аскар Нигамедзянов, тогда как изначально на его роль утвердили Юрия Борисова.

Сергей Романович, «Слово Пацана: Кровь на асфальте»

Звезда сериала «Ольга» рассказал, что создатели шоу приглашали его на пробы, но актер предложение отклонил. На тот момент ему показалось, что он не подойдет для роли парня из 80-х. Сергей признался, что о своем решении жалеет и представляет, как классно бы он вписался в проект.

Агата Муцениеце, «Вампиры средней полосы»

Агата рассказала, что проходила кастинг на участие в проекте «Вампиры средней полосы», но пробы провалила. Звезда не сказала, на какую именно роль она пыталась попасть, но мы допускаем, что это могла быть Анна Остроумова.

Егор Крид, «Постучись в мою дверь»

Егор Крид мог стать Серканом Болатом местного разлива, однако певец и продюсеры не смогли договориться о размере гонорара. В итоге им стал Никита Волков, который убедительно сыграл бизнесмена Сергея Градского в адаптации турецкого сериала.

Олег Меньшиков, «Мастер и Маргарита»

Режиссер Николай Лебедев, который изначально должен был ставить фильм, признался в интервью, что видел в роли Воланда Олега Меньшикова. К слову, изначально рабочее название фильма было «Воланд», но уже после завершения съемок стало понятно, что стоит взять оригинальное название истории.

Анфиса Чехова, «Любовь в большом городе»

Роль, которую сыграла в романическом фильме Светлана Ходченкова, писалась под Анфису Чехову. Так заявила сама актриса, сожалея, что в итоге сняться в картине не получилось. По словам звезды, создатели фильма решили не перебарщивать с шикарными женщинами, в результате чего Анфису из проекта исключили.

Наталья Кустинская, «Девчата»

Режиссер картины, Юрий Чулюкин, считал, что главную роль должна была сыграть его жена, Наталья Кустинская. Однако худсовет фильма посчитал звезду слишком красивой, и на роль Тоси взяли Надежду Румянцеву.