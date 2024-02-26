12+ человек, которые к съемному жилью получили в придачу хозяина как из семейства Дурслей

Снять хорошую квартиру в комплекте с безумным хозяином — страшный сон любого жильца. Никогда не знаешь, что ему взбредет в голову. Возможно привезти в квартиру безвкусные стулья, а возможно — установить скрытые камеры.

1. «Владелец дома решил, что ярко-желтые стулья — то, что нужно, в серый интерьер»

2. «Снимаешь квартиру в Лондоне — будь готов к этому»

3. «Владелец жилья поменял дверь»

4. «В съемной квартире протекает потолок. Хозяин решил проблему так»

5. «В таком виде хозяин оставил шланг, которым нужно поливать лужайку»

6. «Прорвало канализацию. Сказал хозяину жилья еще 2 дня назад, рабочих до сих пор нет»

7. «Арендодатель срубил дерево, которое раньше не пропускало воду на крыльцо»

8. «Хозяин установил кодовый замок на ворота, через которые можно просунуть руку и открыть его»

9. «Арендодатель поставил этот туалет прямо перед моим домом, потому что ремонтирует свой по соседству. Вонь ужасная, на следующей неделе съезжаю»

10. «Хозяин заходил в квартиру по делам. После его ухода я нашел это»

Я бы на твоем месте искал адвоката. © elemPerf / Reddit



11. «Снял квартиру. Хозяин говорит, что это „всего лишь безобидные жучки“»

12. «Хозяин квартир решил, что это лучше необходимого ремонта»

Чувак, тебе теперь еще и арендную плату увеличат! © magnificentfoxes / Reddit

13. «В квартире, за которую я плачу кучу денег, сломался шкаф. Владелец очень изящно решил проблему»

14. «Хозяин квартиры говорит, что с водой из крана нет никаких проблем»

Внимание: в феврале 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.