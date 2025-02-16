12 доказательств того, что первый рабочий день может запомниться на всю жизнь

Первый день на новой работе – как много волнения и эмоций скрыто в этих словах. Для одних этот день становится легкой прогулкой и приятным удивлением, для других – настоящим кошмаром, полным тревоги и странностей. Объединяет все эти истории одно – тот самый первый день редко забывается. И сегодня мы окунемся в истории людей, для которых новая работа стала поводом для интересной истории.