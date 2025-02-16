12 доказательств того, что первый рабочий день может запомниться на всю жизнь
Истории
3 часа назад
Первый день на новой работе – как много волнения и эмоций скрыто в этих словах. Для одних этот день становится легкой прогулкой и приятным удивлением, для других – настоящим кошмаром, полным тревоги и странностей. Объединяет все эти истории одно – тот самый первый день редко забывается. И сегодня мы окунемся в истории людей, для которых новая работа стала поводом для интересной истории.
- Одним летом я работал на парня, который утверждал, что руководит маркетинговой компанией. Меня заранее предупредили, что для доступа в офис понадобится пароль, поэтому я был уверен, что все серьезно. Однако по адресу я обнаружил только складской комплекс. На мой удивленный звонок ответили паролем и указанием идти вплоть до хранилища 1195 – это и был тот самый офис. Хорошей для меня новостью стало то, что работодатель снял и соседнюю камеру хранения – там был уже мой крошечный кабинет. Это было странное лето! © Unknown author / Reddit
- В первый день на складе хотел показать, что я большой мальчик: начал тащить тележку, но инерция оказалась слишком велика, и меня вдавило в стену гигантским паллетом с книгами. Потребовалось четыре руки, чтобы освободить меня. Так я научился направлять тележку в сторону для экстренной остановки. Теперь езжу на них, как на самокатах, и неприятности происходят реже. © Grizzly_adams_jr / Reddit
- Как-то подрабатывала в магазине игр, и в свой первый же день продала кому-то игру, но положила в сумку не коробку с игрой, а пустую с витрины. Я заметила это сразу после ухода клиента и буквально гналась за ним по улице с игрой в руках. Меня пугала мысль, что кто-то получит пустую коробку с игрой на Рождество – и все будет на моей совести!
... это был далеко не последний раз, когда я так сделала, но зато никому не испортила Рождество! © Lyra_Belacqua / Reddit
- Этим летом я работал на территории летнего лагеря и жил в одном из домиков. Проснулся в первый день работы и случайно остался за пределами комнаты, захлопнув дверь. Итак, я был в нижнем белье, без телефона, без очков при 40-градусной жаре, и в пустом лагере, так что я был совсем один. К счастью, мой дедушка жил в километре дальше по дороге, поэтому я пришел туда практически голый, разбудил его и одолжил телефон, чтобы позвонить боссу и попросить принести ключ. Не лучшее начало летней работы! © mystery_***** / Reddit
- В первый день на новой работе я ужасно нервничала. Я долго выбирала, что надеть, и повторяла все инструкции (это была очень крутая компания-гигант, со строгими правилами, и в подобных мне не приходилось работать раньше), чтобы ничего не забыть. Придя в офис, я почувствовала, что все на меня смотрят. Но к удивлению, коллеги встретили меня с улыбками и приветствиями. На обеденном перерыве они устроили праздник с тортом и поздравлениями, чтобы помочь мне чувствовать себя комфортно. Мы говорили, смеялись, и я поняла, что страхи беспочвенны и я попала в замечательную команду. Этот день стал началом успешной карьеры, ведь я теперь начальник этого отдела, а подчиненные не просто меня уважают, но еще и хорошо знают и действительно ценят. Красота! © Не все поймут / VK
- Я помогал собирать оборудование (стоимостью около миллиона рублей), и мне сказали вставить несколько штифтов в ряд отверстий в кольце. Они не так-то легко входили, и я слегка забил их молотком. Разумеется, позже количество штифтов пришлось менять – вынуть несколько. И засели они там так плотно, что я сразу понял: использовать молоток для такой работы было ошибкой. Естественно, ни о каких заменах деталей речи не шло. В итоге, мы смогли вытащить штифты, но ценой нескольких недовольных лиц. © conifer_bum / Reddit
- Мой друг устроился на работу в компанию, директором которой была суровая женщина, и его об этом предупредили. В первый же день он случайно удалил всю электронную почту фирмы, вместе с историей переписки. Когда директор об этом узнала, она впервые расплакалась при сотрудниках – настолько сильным оказался удар. Мой друг же три дня ночевал в офисе, работая над восстановлением удаленного.
- В первый рабочий день я даже не смогла нормально выпить кофе, потому что, пока несла чашку к столу, споткнулась о ковер и разлила черный-пречерный кофе на белый-пребелый ковер. К удивлению, никто даже не повернулся посмотреть, что я там наделала. Одна из коллег сухо заметила: "Уберут". Я даже была разочарована, что это событие не произвело такого фурора, как я ожидала. Всем безразлично. Ну, может, оно и хорошо! © Палата №6 / VK
- В первый день на нынешней работе я потратил первые 20 минут на сборку офисного кресла. Затем я включил компьютер. ИТ-специалист, который занимался системным блоком, не устанавливал обновления Windows. «Устанавливается 1 из 743 обновлений…» При этом, я делю офис с вице-президентом компании. Через 3 часа приглашают на обед с генеральным директором, вице-президентом и операционным директором в итальянский ресторан. Мы заказываем, а потом мне начинают задавать нелепые вопросы: «Как ты считаешь, футбол или баскетбол — лучший вид спорта? Почему?» «У тебя есть девушка? Почему нет? (Я только что закончил отношения)». Итак, в первый день я провожу добрых 7,5 часов, собирая стул, затем 6 часов сижу в тишине в кабинете вице-президента, а потом подвергаюсь допросу за обедом. В конце дня вице-президент просит закрыть дверь офиса на время встречи. Это было чертовски страшно. В итоге, мне сообщили, что ИТ-специалисту специально поручили, чтобы на компьютере было так много обновлений: обед был составлен по сценарию, и все было спланировано, чтобы увидеть, как я справляюсь с проверкой и давлением, поскольку моя работа состоит из тонны дедлайнов и необходимости делать все идеально. Я, видимо, прошел испытание с честью. Но в тот день с меня сошло семь потов! © StreicherSix / Reddit
- В первый день работы в небольшом семейном магазине у совладельца родился ребенок. Он отправил команде сообщение с именем, весом малыша и так далее. И вместо того, чтобы переслать сообщение жене, я нечаянно ответил всем: «Странное имя, почему они выбрали что-то подобное?!» Думаю, не стоит говорить, что полтора года работы в этой конторе были не самыми комфортными. © addicted_to_spuds / Reddit
- Мой первый день в качестве ассистента в микробиологической лаборатории. Я прихожу, мою кучу пробирок, подготавливаю тарелки и чищу несколько столешниц. Пока все хорошо. Следующая задача — разморозить один из старых морозильных шкафов. Я взялся за отвертку, чтобы отколоть лед и ускорить процесс, но проколол стенку морозильной камеры. Фреон тут же выплескивается мне в лицо, я резко вскакиваю и бьюсь головой о крышку шкафа. Пришлось заменить морозильную камеру, и остаток дня меня мучили головные боли. Так что да, действительно, один из "лучших" моих дней на работе. © eyedeasneverdie / Reddit
- Устроился на работу на завод по сборке. Собеседование проходило в отдельном офисе, а не в цехе. После того, как получил работу, мне указали на дверь и сказали: «Иди и найди Давида, он позаботится о тебе в понедельник». Итак, наступил понедельник, и я попал в полный хаос. На этаже было полтысячи рабочих, большинство из которых не говорили со мной на одном языке, и носили одинаковые каски, очки и прочее. Следующие полчаса я провел в кроссовках и с рюкзаком, бродя вокруг этих кранов и оборудования, спрашивая людей о Давиде. © Nemesis2772 / Reddit
Работа часто дает нам поводы для радости, раздумий и новых открытий. И люди активно делятся такими моментами. Если вы хотите увидеть больше подобных историй, то приглашаем заглянуть сюда:
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