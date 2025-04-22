12 красивейших объектов, от которых у нас остались только фотографии
Прогуливаясь по городу, мы не задумываемся о том, что много лет назад на той или иной улице красовались объекты, которые завораживали своим величием. Но нам повезло, ведь некоторые из них остались запечатленными на фотографиях.
Крестовские водонапорные башни в Москве
Эти башни были возведены под руководством архитектора Максима Геппенера в 1893 году. Сооружение представляло собой яркий образец краснокирпичной эклектики. Из этих башен воду направляли в водопроводы к центру города.
Сухарева башня в Москве
«Четвероугольная, сизая, фантастическая громада» — так Михаил Лермонтов описал Сухареву башню. Она была сооружена в 1695 году. Ее проект был разработан зодчим и художником Михаилом Чоглоковым. Высота башни достигала 64 м, а ширина — 40 м. По мнению некоторых исследователей, при разработке этого объекта в нарышкинском стиле авторы брали за вдохновение ратуши Голландии и Германии. Сооружение построили из красного кирпича и белого камня.
Железнодорожный мост через Енисей в Красноярске
Строительство моста велось под руководством инженеров Евгения Кнорре и Лавра Проскурякова. Торжественное открытие состоялось в 1899 году. На тот момент это был самый длинный мост в стране, его длина достигала 907 м. В 1900 году сооружение удостоили Гран-при и золотой медали на Всемирной выставке в Париже «За архитектурное совершенство и великолепное техническое исполнение».
Московские ворота в Калуге
Эти ворота были построены в 1775 году. Перед создателями стояла цель выстроить «триумфальные ворота не хуже римских». Арку соорудили в античном стиле с украшениями в виде дорических колонн. До 1935 года она была одной из основных достопримечательностей Калуги.
Луна-Парк в Санкт-Петербурге
Луна-Парк, который был открыт в 1912 году, стал первым парком аттракционов в стране. Он мог похвастаться несколькими видами аттракционов, в том числе и первыми в стране «американскими горками» или, как их тогда называли, катальными горками. Они были разработаны английской фирмой. На них катался даже Александр Блок. Писателю так понравилось это развлечение, что он спустился с горок более 80 раз.
Дом-сказка в Санкт-Петербурге
Проект дома-сказки, как его прозвали местные за яркие и необычные фасады, принадлежит архитектору Александру Бернардацци. Это был доходный дом. Он вобрал в себя причудливый микс черт различных романтических стилей. Там можно было увидеть и балконы оригинальной формы, и красочные панно, и стены, облицованные природным камнем. Все это напоминало театральную декорацию. Некоторое время в этом доме жила балерина Анна Павлова.
Усадьба Петровское-Алабино в Наро-Фоминске Московской области
Усадьба была построена в конце XVIII века в стиле классицизма. Она была выполнена по образцу популярных в то время усадеб — «монплезиров». В 1996 году удалось установить автора этого сооружения — им был Матвей Казаков. Дом был выстроен из красного кирпича и облицован белым камнем. Также на территории усадьбы располагалось несколько флигелей и парк. Вот такие воспоминания оставила одна из гостей этого комплекса: «Вся усадьба располагалась на возвышенности, отчего парк в двадцать семь десятин был всегда пронизан солнцем».
Дом Анненковых на Кузнецком мосту в Москве
Дом был возведен в 1776 году. Доподлинно неизвестно, кто был автором этого творения, но по мнению Игоря Грабаря — Василий Баженов. В свое время в здании размещались гостиницы, престижные рестораны и кафе, куда любили заглядывать многие деятели культуры. Вот такие воспоминания оставила одна из посетительниц этого дома: «Мне, как иностранке, казалось, что я попала в сказочный мир». Впоследствии здесь размещалась книжная лавка с библиотекой, куда любил заглядывать Пушкин. Позже помещение переоборудовали под гостиницу, где останавливались Тургенев, Некрасов, Салтыков-Щедрин.
Усадьба Языково в Ульяновской области
Усадьба была сооружена в 1827 году. Само здание и примыкающие к ним сады были выдержаны в стиле классицизма. Его называли «прибежищем поэзии», так как к хозяину дому поэту Николаю Языкову частенько приезжали небезызвестные поэты. Бывал там и Пушкин. Он даже высадил ель на территории усадьбы, дерево растет там и по сей день.
Усадьба Снегирево во Владимирской области
Усадьба Снегирево была обустроена в начале XIX века. На ее территории располагался дом и два флигеля. Чуть позже добавились хозяйственные постройки, каретный двор, парк и отапливаемые оранжереи, где выращивались персики и лимоны. Все постройки были выполнены из кирпича местного производства и представляли собой яркий образец стиля классицизм.
Санаторий «Кавказская Ривьера» в Сочи
Строительство этого престижного курорта в Сочи проводилось с 1906 по 1909 годы. К 1913 году там располагались 4 гостиницы, театр, парк с экзотическими растениями, кафе, ресторан, обширная библиотека, ванны, купальни, лодочная станция и парк автомобилей. У курорта был свой водопровод, канализация, электрическое освещение. Место было популярно среди интеллигенции, когда-то здесь останавливалась актриса Вера Холодная. В свое время перед гостями выступал Федор Шаляпин.
Затопленный город Молога в Ярославской области
Первые упоминания о Мологе относятся к 1149 году, так что у поселения была богатая многовековая история. В 1864 году случайно вспыхнувший пожар уничтожил большую часть города. Тем не менее люди там продолжали жить и работать. К 1895 году там насчитывалось аж 11 заводов, функционировало 9 учебных заведений. Также в Мологе работали телеграф, кинотеатр, банк, казначейство, почта. Город был затоплен в 1941 году в связи со строительством Рыбинского водохранилища.
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Комментарии
Жаль, что практически нет описаний, почему и как были разрушены эти объекты.
Вообще же и просто жаль, что все так. Про московские - прямо вот вопросы, зачем надо было сносить(((
Вот что происходит, когда к власти приходят шариковы. Дyрачкам-коммунистам было наплевать нa архитектуру и культурное наследие, единственное, что они умели делать - ломать, сносить и разрушать.
В Минске есть водонапорная башня, построенная в 1910 году. Сейчас там хотят открыть кафе. А это кухня, жар, пар и т.д. Надеюсь, применят новейшие технологии, которые позволят сохранить исторический объект.