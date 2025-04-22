12 красивейших объектов, от которых у нас остались только фотографии

Усадьба была построена в конце XVIII века в стиле классицизма. Она была выполнена по образцу популярных в то время усадеб — «монплезиров». В 1996 году удалось установить автора этого сооружения — им был Матвей Казаков. Дом был выстроен из красного кирпича и облицован белым камнем. Также на территории усадьбы располагалось несколько флигелей и парк. Вот такие воспоминания оставила одна из гостей этого комплекса: «Вся усадьба располагалась на возвышенности, отчего парк в двадцать семь десятин был всегда пронизан солнцем».