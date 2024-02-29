13 сумасшедших трендов, о которых мы уже было забыли, а они тут как тут

Как известно, мода имеет свойство возвращаться. Но никогда невозможно предугадать, какой сюрприз ожидает нас в новом сезоне. По крайней мере, возвращения этих трендов точно никто не ожидал.

1. Ретропринты

Если вы хотите разнообразить гардероб ярким принт вещью, то самое время присмотреться к ретропринтам. Нарочито старомодные рисунки снова в тренде.

2. Окрашивание «белый верх, черный низ»

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Снова вошло в моду двухцветное окрашивание, от которого в 2000-х фанатела Кристина Агилера. Смелую технику уже опробовали Дуа Липа, Ники Минаж и другие знаменитости.



3. Пирсинг пупка

В нулевые практически каждая девочка мечтала о пирсинге пупка. В 2010-х тенденция пошла на спад и даже стала ассоциироваться с дурновкусием. Но сегодня украшение в пупке — снова горячий тренд.

4. Морковный загар

East News

Не успели мы забыть о «копченом» загаре, как он вновь вернулся в нашу жизнь. Лицо морковного цвета уже не признак дурного вкуса. Доказательство тому — роскошная Кендалл Дженнер.

5. Прямоугольные очки

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Солнцезащитных очков никогда не бывает много, поскольку это идеальный способ освежить любой образ или скрыть лицо от посторонних глаз. В последние годы одной из трендовых моделей вновь становятся очки прямоугольной формы с яркими стеклами.

6. Ультракороткие шорты

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Ультракороткие шорты — очередной камбэк родом из 00-х. Надеть их решиться, безусловно, не каждая. Но смельчаков точно осыпают комплиментами.

7. Французский маникюр

Пару лет назад классический французский маникюр попал в стоп-лист всех модниц. Казалось, что он остался где-то в нулевых, а на смену ему пришли роковой красный и сдержанный полупрозрачный. Но сегодня классический френч (да, тот самый, с белыми полосками) возвращается в список трендов.

8. Ободки

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS , Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

2000-е по праву можно назвать эпохой броских украшений. Некоторые из таких аксессуаров снова актуальны. Например, обожаемые модницами ободки для волос.

9. Широкие ремни

Axelle/Bauer-Griffin/East News , Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

В нулевые ни один образ не обходился без массивного ремня на талии. Потом с модой на минимализм популярность таких аксессуаров слегка поутихла. Но до поры до времени. В последнее время мы наблюдаем явное возрождение тренда.

10. Сандалии на липучках

Если вы являетесь поклонницей удобной обуви, то самое время заменить поднадоевшие кроссовки сандалиями с липучками. Они не только удобны, но и практичны, ведь подходят практически к любому образу.

11. Очень широкие джинсы, как у рэперов

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В моду вошли очень широкие джинсы, как у рэперов из 2000-х. На первый взгляд, такой фасон выглядит совсем не женственно, однако эта модель способна подчеркнуть пикантные изгибы: визуально талия становится уже благодаря ремню и расширенной нижней части.

12. Платья с рюшами

Одежда с рюшами — один из самых заметных трендов нового сезона. Кокетливый элемент декоративной отделки присутствовал в коллекциях многих брендов и уже перебрался в жизнь: недавно платье с рюшами примерила Дженифер Лопес.

13. Длинная косая челка

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