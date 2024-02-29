13 сумасшедших трендов, о которых мы уже было забыли, а они тут как тут
Как известно, мода имеет свойство возвращаться. Но никогда невозможно предугадать, какой сюрприз ожидает нас в новом сезоне. По крайней мере, возвращения этих трендов точно никто не ожидал.
1. Ретропринты
Если вы хотите разнообразить гардероб ярким принт вещью, то самое время присмотреться к ретропринтам. Нарочито старомодные рисунки снова в тренде.
2. Окрашивание «белый верх, черный низ»
Снова вошло в моду двухцветное окрашивание, от которого в 2000-х фанатела Кристина Агилера. Смелую технику уже опробовали Дуа Липа, Ники Минаж и другие знаменитости.
3. Пирсинг пупка
В нулевые практически каждая девочка мечтала о пирсинге пупка. В 2010-х тенденция пошла на спад и даже стала ассоциироваться с дурновкусием. Но сегодня украшение в пупке — снова горячий тренд.
4. Морковный загар
Не успели мы забыть о «копченом» загаре, как он вновь вернулся в нашу жизнь. Лицо морковного цвета уже не признак дурного вкуса. Доказательство тому — роскошная Кендалл Дженнер.
5. Прямоугольные очки
Солнцезащитных очков никогда не бывает много, поскольку это идеальный способ освежить любой образ или скрыть лицо от посторонних глаз. В последние годы одной из трендовых моделей вновь становятся очки прямоугольной формы с яркими стеклами.
6. Ультракороткие шорты
Ультракороткие шорты — очередной камбэк родом из 00-х. Надеть их решиться, безусловно, не каждая. Но смельчаков точно осыпают комплиментами.
7. Французский маникюр
Пару лет назад классический французский маникюр попал в стоп-лист всех модниц. Казалось, что он остался где-то в нулевых, а на смену ему пришли роковой красный и сдержанный полупрозрачный. Но сегодня классический френч (да, тот самый, с белыми полосками) возвращается в список трендов.
8. Ободки
Так. ну от Пэрис завышенных ожиданий и не было, а что/кто на второй фотке??
2000-е по праву можно назвать эпохой броских украшений. Некоторые из таких аксессуаров снова актуальны. Например, обожаемые модницами ободки для волос.
9. Широкие ремни
В нулевые ни один образ не обходился без массивного ремня на талии. Потом с модой на минимализм популярность таких аксессуаров слегка поутихла. Но до поры до времени. В последнее время мы наблюдаем явное возрождение тренда.
10. Сандалии на липучках
Если вы являетесь поклонницей удобной обуви, то самое время заменить поднадоевшие кроссовки сандалиями с липучками. Они не только удобны, но и практичны, ведь подходят практически к любому образу.
11. Очень широкие джинсы, как у рэперов
В моду вошли очень широкие джинсы, как у рэперов из 2000-х. На первый взгляд, такой фасон выглядит совсем не женственно, однако эта модель способна подчеркнуть пикантные изгибы: визуально талия становится уже благодаря ремню и расширенной нижней части.
12. Платья с рюшами
Одежда с рюшами — один из самых заметных трендов нового сезона. Кокетливый элемент декоративной отделки присутствовал в коллекциях многих брендов и уже перебрался в жизнь: недавно платье с рюшами примерила Дженифер Лопес.
13. Длинная косая челка
В другой статье эта же фотка Эмилии Кларк была как пример неудачной прически в противовес прямому пробору.
Длинная косая челка еще не успела забыться, но тем не менее стилисты снова предлагают рассмотреть ее как один из вариантов оформления прядей. Ее основное преимущество заключается в том, что она делает изящной стрижку любой длины и подходит для разных типов лица.
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Комментарии
Когда лень придумывать) достаём из сундука тренды 20-летней давности)
Сначада прочитала "платья с хрюшами". Смотрела на сиси Джей Ло, долго думала...
Лишнее подтверждение того, что мода и тренды - временная шелуха для продажи ненужных людям вещей для замены еще не изживших себя прошлогодних :)
на дворе 2024 год и мы смотрим фото Хейли от 2020 чтобы понять,что такое окрашивание в тренде?! эм..
Автор,похоже,фанат Пэрис Хилтон-или 20 лет назад кроме нее было мало модниц?
НЕЕЕЕЕЕАААААААТ!!!!!!!!!!!! Только не это!!!!