14 двойных стандартов, от которых женщины уже взвыть готовы

Несмотря на то, что наше общество постепенно меняется и становится более прогрессивным, женщины до сих пор часто сталкиваются с двойными стандартами по отношению к себе. А порой мы и сами не замечаем, как начинаем кого-то осуждать или учить жизни только потому, что «так правильно».

1.

Люди часто дают советы, которые сами не соблюдают. Легко судить со своей колокольни, что кому следует носить и где покупать. Но когда дело доходит до нас самих, все разумные аргументы разбиваются о простое «Я так хочу».

2.

Светлана БМВ 4 дня назад Во всем нужна мера.Я работала с напарницей, и она как-то пришла на работу, на ней лица не было. Я спросила,- ты заболела? Какая-то бледная ты сегодня. Она улыбнулась, достала косметичку и чуть чуть подкрасилась. И стала такой, как всегда выглядела. Я была удивлена, потому что её каждодневный макияж был настолько незаметен, что я была уверена, что она вообще не красится. - - Ответить

В обществе двоякое мнение насчет косметики. Стоит людям увидеть накрашенную женщину, как ее тут же сочтут за искусственную дешевку, а если женщина и вовсе не красится, значит эта серая мышка не стремится понравиться мужчинам. Как же так? Непорядок.

3.

Светлана БМВ 4 дня назад Ерунда все это. Если своя дочка до 30ти не замужем, то мамаша изгрызет её. А вот если сыночка корзиночка в 40 не женат, тогда эта фраза, как раз ему предназначается, что "нам не нужен кто попало". - - Ответить

Мы часто с легкостью клеймим человека или применяем к нему устаревшие стереотипы. Например, можем запросто осудить незамужнюю 30-летнюю девушку. А вот если собственная дочь не замужем — «это другое». Вот и выходит, что к другим людям мы применяем иные требования, нежели к себе.

4.

Светлана БМВ 4 дня назад Любителям позлословить я сочувствую, ведь сколько надо иметь в душе ненависти, зависти, обиды на весь мир, чтобы поливать грязью всех и вся. Вся их радость в жизни - это обос**ть ближних и дальних. Душевные инвалиды. - - Ответить

Женщинам по сей день твердят, что их обязанность — сторожить семейный очаг. Однако нередко даже домохозяйкам попадает от любителей позлословить, не говоря уже о тех, кто рискнул выбрать карьеру.

5.

Светлана БМВ 4 дня назад У нас никто не оставляет мешки с мусором в подъезде. Но зато были соседи, которые выгуливали своих двух собачек на выходе в палисадник. И не убирали за ними в течении дня. Это все "кипятилось" на солнце и вонь была страшная. Хорошо, что через полтора года они съехали. - - Ответить

Бывает, что мы непроизвольно осуждаем быт другой хозяйки, при этом закрываем глаза на свои «косяки». Например, мало приятного в ситуации, когда мы натыкаемся в подъезде на чужой мусорный мешок, источающий неприятный запах. Таких соседей мы тут же окрестим неряхами, которые вовремя не выбрасывают мусор. А когда нам самим приходится временно оставлять пакеты за порогом — «это другое».

6.

Светлана БМВ 4 дня назад Все эти стереотипы складывались веками. И патриархат ещё не изжил себя, и феминизм, не так уж давно зародился. В некоторых религиях, до сих пор живут по старым законам. Поэтому неудивительно такое отношение к разным полам в обществе. - - Ответить

Общество по-разному относится к мужчинам и женщинам, которые не спешат связывать себя узами брака. А после развода бывшие муж и жена часто встречают совершенно разную реакцию окружающих. Женщине начинают сочувствовать, ведь она «разведенка», мужчину, наоборот, подбадривают, говоря, что у него все еще впереди.

7.

А мог бы кто-нибудь представить, что любительница классической литературы может оказаться не скучной тихоней, а главной юмористкой компании, в то время как закоренелая тусовщица — не бестолковой пустышкой, а круглой отличницей и гордостью престижного вуза?

8.

Светлана БМВ 4 дня назад Эти высказывания надо вложить в уста, уже набившей всем оскомину, свекрови. Доморощенные советчики-это, в большинстве случаев, свекрухи. - - Ответить

В наше время так много доморощенных советчиков, что всякий бедолага грозится попасть под раздачу. Пощады не получит никто: женщину, влюбленную в готовку, как можно скорее сошлют в салон красоты, а ту, у которой нет времени стоять у плиты, загрызут из-за покупных пельменей.

9.

Светлана БМВ 4 дня назад Да, ужжж! "Моё тело- моё дело". Африканская мода на пирсинги и татушки набирает силу. Хотя у африканских племён, каждый пирсинг и тату имеют своё значение. - - Ответить

Женщинам часто навязывают идеи о том, как они должны выглядеть. Осуждая внешность, которая не вписывается в общепринятые стандарты. Например, общество считает проколы в ушах привлекательными, а пирсинг почему-то порицается.

10.

Давным-давно укоренился стереотип о том, что парни — это будущие физики и программисты, а девушки — филологи и дизайнеры. Так и выходит, что парню, забывшему в ответственный момент формулу, активно помогают сокурсники. Дам же активно уговаривают выбрать иную стезю.

11.

Светлана БМВ 4 дня назад Это точно подмечено, и уже давно, что ключевую роль в том, как мы относимся к человеку, определяет его внешний вид. Если представить наоборот, что молодая девушка жирная, неопрятная, разводит дома котов, и из её квартиры несёт вонью, думаю, что никто не станет умиляться на её доброту к животным. В лучшем случае, будут жалеть, что мужчинам такая не нужна. - - Ответить

Внешний вид человека нередко играет ключевую роль в том, как мы к нему относимся. Так, миловидную девушку, разводящую дома кошек, увидят эталоном доброты и сочувствия к животным. А женщине в возрасте, с удовольствием заботящейся об усатых питомцах, общество будет настоятельно советовать завести вместо котов мужа.

12.

Светлана БМВ 4 дня назад Ой! Ну какая глупость, сравнивать глубокое декольте с кормлением ребёнка! Конечно, если малыша надо покормить, то не стоит стыдиться. Но и вываливать титьки на всеобщее обозрение не стоит. Если есть возможность, удалиться с ребеночком в тихое место, чтобы никто не пялился и не отвлекал детё от процесса. Или, в крайнем случае прикрыть верхнюю часть груди пеленочкой. Представляю, сколько тапков я получу от яжмамок за этот комментарий. - - Ответить

Женщина с пышной грудью, решившая выйти в свет с декольте, в глазах многих станет примером, ведь ходить так, как хочется только тебе, не боясь осуждения, — показатель смелости. Только вот естественный процесс кормления младенца грудью все еще является в обществе табу.

13.

Воспитатели в детском саду готовы прийти на помощь семьям, которые не могут заниматься с чадом в силу своей занятости. Случается и так, что обстоятельства позволяют родителям взять ответственность за образование ребенка на себя. Но «знатоки» психологии и в той, и в другой ситуации разглядят смертный грех: в первом случае мать попросту не желает возиться с ребенком, а во втором — не думает о его будущем.

14.

Кто из женщин не стоял перед дилеммой: купить наконец это элегантное платье или отложить на отпуск? Но как бы вы ни поступили, от общественного порицания сбежать не получится. Та, которая все-таки купила дорогой наряд, чтобы порадовать себя, получит ярлык расточительной особы, а та, которая отложила на поездку к морю, — скупой мадам Плюшкиной.