16 звезд, которые ярко сияли на голливудском небосклоне, а потом вдруг поставили кино на паузу

На любой работе можно словить выгорание, и актерский труд не исключение. Мы вспомнили артистов, которые начинали с громких ролей, а потом переключались на второстепенные или вообще брали паузу в карьере. У каждого на то были свои причины. Одни занимались семьей и здоровьем, другие с головой уходили в бизнес. В нашем списке нашлось место и тем, кто после перерыва с новыми силами вернулся на большой экран, и тем, кто решил покончить с актерством раз и навсегда.

Рене Зеллвегер

Рене любима и фанатами ромкомов, и киноакадемиками, но и звездам нужен перерыв. Обладательница премии «Оскар» сидела без работы 6 лет. Артистка не тратила время впустую, она пошла учиться в университет, занялась своим ментальным здоровьем и саморазвитием. По словам актрисы, эти 6 лет были очень важным временем ее жизни.

Зоуи Дешанель

face to face / Reporter / East News , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Зоуи стала настоящей звездой, когда в 2009 году на экраны вышла романтическая комедия «500 дней лета». После этого ошеломительного успеха актриса снялась еще в нескольких проектах, включая ситком «Новенькая», где Дешанель исполнила главную роль. Параллельно актерской карьере Зоуи занималась музыкой и периодически брала паузы в кино, чтобы писать песни и выступать на фестивалях. В 2022 году Дешанель вернулась в большой кинематограф с ролью в фильме «Дикие сны». Это стало ее первой крупной работой за 7 лет.

Эмма Уотсон

Актерская карьера Эммы началась очень рано. На момент выхода первого фильма о Гарри Поттере ей было всего 11 лет. После завершения франшизы Уотсон не бросила работу, но и от образования не отказалась. Эмма получила степень бакалавра в 2014 году, а в 2023 звезда поступила в Оксфорд. Похоже, что сейчас Уотсон полностью сфокусировалась на учебе, ведь последний фильм с ее участием — «Маленькие женщины» — вышел на экраны целых 5 лет назад. Знаменитость также призналась, что не была очень счастлива в профессии. А о том, как сложились судьбы других актеров «Поттерианы», можно прочитать здесь.

Фредди Принц — младший

AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News КогдаУжеЛето 1 неделя назад Если его и показывали на всех каналах, то только потому, что там одно и то же крутили. Он от силы в десятке фильмов снялся, считая сиквелы. - - Ответить

Миллениалы помнят, как Фредди Принца — младшего показывали буквально на всех каналах. Он снимался и в молодежном фильме ужасов «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», и в романтической комедии «Это все она», и в приключенческой франшизе «Скуби-Ду». А потом его карьера сошла на нет. Он практически перестал сниматься и перешел в разряд актеров озвучания. В 2022 году на экраны вышел фильм «Рождество с тобой», где Фредди исполнил главную роль. Это стало его первой большой ролью за 14 лет после выхода комедии «Как Джек встретил Джилл» с его участием в 2008 году.

Кэмерон Диаc

Universal / Courtesy Everett Collection / East News , Image supplied by Capital Pictures / East News

До 2014 года Кэмерон Диаc регулярно появлялась сразу в нескольких кассовых фильмах. За 2 десятилетия актерской карьеры звезда успела попробовать себя во всех возможных жанрах — от шпионских боевиков («Ангелы Чарли») до исторических драм («Банды Нью-Йорка»). Похоже, что Диас перегорела от такого количества работы и взяла перерыв с намерением завязать с этим делом. Прошло 10 лет, и кажется, что Кэмерон соскучилась по кинематографу. Актриса обещает вернуться в профессию уже в этом году. Символично, что фильм, в котором Диас снимается, называется «Снова в действии».

Мэттью Макконахи

Мэттью Макконахи бросал кино дважды. Впервые актер взял паузу после череды романтических комедий, которые сделали его знаменитым, но еще и буквально заточили в образе героя-любовника. Переосмыслить свой путь артисту помог опыт отцовства. Именно после рождения ребенка Мэттью ушел из профессии на 2 года, а потом вернулся с новыми силами и в совершенно другом амплуа. После большого успеха Макконахи снова покинул шоу-бизнес. По словам актера, четырехлетний перерыв в карьере позволил ему стать лучшим актером. Он много читал и писал, занимался благотворительностью. Теперь съемки кажутся ему потрясающим отдыхом, а не работой.

Мег Райан

Columbia Pitures/AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News , PacificCoastNews / BWP Media / East News

Мег Райан построила успешную карьеру, снявшись во всех значимых ромкомах 80-ых и 90-ых. Приход нового тысячелетия ознаменовал период кризиса для Мег. Она пропала со всех радаров. Кто-то говорит, что это было связано с проблемами в личной жизни, кто-то объясняет сделанную паузу выгоранием. В 2015 году на экраны вышла военная драма «Итака», где Райан была и актрисой, и режиссером. А в 2023 году Мег появилась в ромкоме с Дэвидом Духовны. «Что происходит дальше» стало для Райан первой большой режиссерской и актерской работой за 8 лет.

Иэн Сомерхолдер

Похоже, что звезда «Остаться в живых» и «Дневников вампира» уходит из актерской профессии. Иэн, построивший карьеру на образе обаятельного сердцееда, говорит, что не скучает по работе в кадре. Последний полнометражный фильм с его участием выходил аж в 2016 году. Сейчас бывший актер воспитывает детей с женой Никки Рид и занимается бизнесом. Вместе с супругой они запустили компанию по производству БАДов.

Джек Николсон

Warner Bros.AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News , face to face / Reporter / East News Dia_Mak 1 неделя назад Талантливый, но даже в молодости стремный, выражение лица атас - - Ответить

Джек Николсон — живая легенда. И он может делать все, что ему заблагорассудится. Официально актер не объявлял о своем уходе, но после успеха картины «Как знать...», вышедший на экраны в 2010 году, Николсон на новые роли не соглашался. С тех пор прошло 14 лет. Был шанс, что он снимется в американском ремейке немецкого фильма «Тони Эрдманн», но в 2018 году актер передумал и отказался от предложения.

Крис Такер

© Rush Hour / New Line Cinema and co-producers , J.M. HAEDRICH / SIPA / Sipa Press / East News J.M. HAEDRICH / SIPA / Sipa Press / East News

Крис Такер исполнил роль самовлюбленного радиоведущего в бессоновском «Пятом элементе», и всем сразу стало понятно — в Голливуде зажглась новая звезда. На волне успеха Такеру предложили сниматься в боевике «Час пик». Картина настолько хорошо показала себя в прокате, что получила два продолжения. После выхода ленты «Час пик — 3» Крис снялся в фильмах «Мой парень — псих» и «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» и взял перерыв в 7 лет. Говорят, у Криса поменялись жизненные приоритеты и он стал куда тщательнее выбирать себе новые роли. На счастье фанатов Такер вернулся в профессию с фильмом «Air: Большой прыжок», где он сыграл вице-президента компании Nike Ховарда Уайта.

Лара Флинн Бойл

Album Online / East News , RF / Coleman-Rayner / East News

Лара Флинн Бойл была звездой в 90-е годы. Карьера этой актрисы шла в гору: она блистала в 2 культовых телесериалах — «Твин Пикс» и «Практика», была номинирована на премию «Эмми» и сыграла одну из главных ролей в блокбастере «Люди в черном — 2». После этого успеха она в основном снималась в низкобюджетных фильмах. А в последние годы актриса и вовсе пропала с экранов. Последние ее работы — малопримечательные картины «Счастливый пес» (2014) и «Однажды в Техасе» (2020).

Дэниэл Дэй-Льюис

Дэниэд Дей-Льюис — загадочная фигура в мире кинематографа. Единственный в мире актер с 3 статуэтками «Оскар» объявил о своем уходе из индустрии кино в июне 2017 года за несколько месяцев до выхода картины Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить». Этот фильм, принесший Дэй-Льюису еще одну номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль, оказался его последним. Чем занимается звезда на пенсии, никому не известно.

Шэннин Соссамон

Американская актриса Шэннин Соссамон сделала то, что удается мало кому из актеров: прославилась своей первой же ролью. Это произошло после съемок в приключенческом фильме «История рыцаря» в 2001 году. Через год на экраны вышла возымевшая не меньший успех романтическая комедия «40 дней и 40 ночей», где Соссамон сыграла возлюбленную героя Джоша Хартнетта. Увы, поддержать такой крутой старт актрисе не удалось. Да, в ее фильмографии числятся такие популярные картины, как «Отпуск по обмену», «Один пропущенный звонок» и «Судный день», но с тех пор прошло немало времени. В 2015 году Шэннин появилась во второй части фильма ужасов «Синистер». Похоже, что звезда переключилась на этот жанр полностью. В 2022 году на экраны вышла еще одна страшилка с ее участием под названием «Гримкатти».

Салли Филд

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News , AMC / Courtesy Everett Collection / East News

Салли Филд — одна из тех актрис, без которых киноиндустрию тяжело себе представить. Ее карьера охватывает 5 десятилетий. У Салли 2 статуэтки «Оскар» и множество других кинонаград. В последние пару лет зритель может наблюдать за игрой Филд все реже и реже. «Норма Рэй», «Стальные магнолии» и «Форрест Гамп» остались в прошлом, а из последних картин с ее участием — сериалы и фильм 2015 года «Здравствуйте, меня зовут Дорис». В 2023 после относительного затишья Салли вернулась на экраны в главной роли в фильме «80 для Брэди».

Том Уэллинг

East News

Том Уэллинг прославился ролью Кларка Кента в телесериале «Тайны Смолвиля». В нулевые талантливому актеру с внешностью героя-любовника было суждено стать звездой ромкомов, но не сложилось. За свою карьеру актер сыграл лишь в нескольких известных кинолентах. Сейчас Том преимущественно снимается в сериалах, а в кино он не появлялся с 2015 года. Тогда на экран вышел фильм «Выбор» с его участием.

Мэттью Фокс

В 1993 год Мэттью Фокс дебютировал в молодежной комедии «Парень с того света». По-настоящему знаменитым он проснулся спустя 10 лет, когда он снялся в культовом сериале «Остаться в живых». За роль Джека Шепарда актер даже получил номинацию на «Золотой глобус». Казалось, что после такого успеха Мэттью в Голливуде оторвут с руками. Однако после участия в нескольких проектах Фокс практически исчез с экранов. Последняя кино-работа Мэттью — постапокалиптический фильм «Вымирание», увидевший свет в 2015 году.