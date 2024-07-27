15 человек, которые наивно решили, что лучше сэкономить на парикмахере, и взялись за ножницы
Все мы когда-то ошибались, а потом жалели о случившемся. Одни переживали, что выбрали плохую работу, другие то и дело сожалеют о выборе партнера, а третьи просто чересчур поверили в свои силы и не стали идти к парикмахеру. И вот что из этого вышло.
«У мамы дрогнула рука, когда она делала мне стрижку»
«Да, я хотела подстричься сама»
«Разрешил отцу подстричь мне волосы»
«С мужем решили, что и сами можем подстричь сына. Хорошо, что сын еще маленький, чтобы из-за такого переживать»
«Однажды я, взрослая женщина, решила, что подстричь себе челку — это отличная идея... Она отрастала очень долго, поэтому я сидела все время дома»
Ну это отмазка такая, сидела дома из-за челки. Назад зачесала, забрызгала лаком, гелем, сахаром, у кого какой бюджет и вперед!
Посмотрите еще на одну подборку с людьми, которые всего-то хотели подстричься, а теперь пролетают мимо зеркала не глядя.
«Я решила, что сейчас самое время сделать что-то, о чем я потом пожалею»
«За последние 3 месяца я дважды осветлила волосы, и теперь мои кудряшки пропали»
«Я позволила брату меня подстричь. Он не только слишком много сбрил по бокам, но еще и уронил машинку и полностью сбрил волосы на макушке»
«Хотя моя двоюродная сестра не парикмахер, а сантехник, я позволила ей меня подстричь. Теперь я вылитая Тина из „Закусочной Боба“»
«Попросил жену сделать мне стрижку, как у Оливера Три»
«Сделала сама себе химическую завивку. Надеюсь, после того, как я смогу их помыть и уложить, они не будут выглядеть такими сухими и взъерошенными»
Что-то это мне напоминает.. какой-то мультик с первобытными людьми 🤭
«Пришлось оставить все как есть. К счастью, он слишком маленький, чтобы из-за этого переживать».
«Попытался сам себя подстричь, но насадка на машинке была плохо прикреплена. К счастью, что все это безобразие со временем отрастет»
«Я уже заканчивал стричь волосы машинкой и не заметил, что насадка сломалась. Теперь моя прическа выглядит вот так»
«Купила новые щипцы для волос, с которыми „гарантировано не будет проблем“»
«Вот к чему может привести скука и чрезмерная уверенность в своих силах»
Хочется искренне посочувствовать всем бедолагам из статьи, однако не ко всем удача повернулась спиной. Есть и те, кто просто постригся, а у окружающих вырвалось: «Красота какая!»
Комментарии
Долгое время стриглась сама, благо волосы вьющиеся и небольшие косяки совсем не заметны. Но потом как-то потеряла навык.
Ладно с машинкой, но как люди ножницами умудряются себе так дико волосы обрезать, я не знаю. Это сильно пьяным, с дрожащими руками, истерически смеясь и без зеркала?