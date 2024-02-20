15 читателей ADME, которые по воли случая встретили знаменитостей и чуть не обомлели

Знаменитости — тоже люди, поэтому в повседневной жизни их можно встретить в обычном кафе или же где-нибудь на улицах города. Все они реагируют на внимание к своей персоне по-разному: одни стараются лишний раз не появляться на публике, другие же с удовольствием готовы пообщаться, а третьи сами могут подойти предложить сделать совместное фото. Читатели ADME вспомнили, как прошла у них подобная встреча.