15 читателей ADME, которые по воли случая встретили знаменитостей и чуть не обомлели
Знаменитости — тоже люди, поэтому в повседневной жизни их можно встретить в обычном кафе или же где-нибудь на улицах города. Все они реагируют на внимание к своей персоне по-разному: одни стараются лишний раз не появляться на публике, другие же с удовольствием готовы пообщаться, а третьи сами могут подойти предложить сделать совместное фото. Читатели ADME вспомнили, как прошла у них подобная встреча.
- Еду, значит, домой по Нью-Йорку, на велосипеде, попутно хочу заехать в прачечную. Останавливаюсь на светофоре, а меня догоняет какой-то мужик на велосипеде и спрашивает, не знаю ли я, где находится ближайшая док-станция, чтобы оставить арендованный велик. Поворачиваю голову, чтобы ответить, а там Мистер Биг из сериала «Секс в большом городе». Говорю ему: «Поехали, покажу». Поехал за мной, а потом согласился сфотографироваться. Как же хорошо, что в конце я вспомнил его имя и поблагодарил его как Криса Нота, а не Мистера Бига, как его все знают. © versus___nyc
- Я как-то сидела в аэропорту и ждала прилета подруги. Мимо меня прошел какой-то дядька. До меня, как до аксолотля с сильно замедленной реакцией, только через пару минут дошло. Мимо меня тогда прошел и почти задел своим плащом сам Аль Пачино. © Elean / ADME
- Мне партнеры рассказали историю. Были они в Каннах. В последний момент что-то пошло не так, и одного пересадили в эконом-класс. А на его место села Айшвария Рай. Коллега ее не узнал и весь полет просто мило с ней беседовал:
— Вы из Индии?
— Да.
— Красивая страна, я бывал там. А вы впервые в Европе?
— Нет, приезжала и раньше.
— А в Каннах?
— В Каннах тоже была.
— Вот вам моя визитка, в следующий раз могу вам порекомендовать хорошие рестораны, может, даже билетик достану на фестиваль.
— Ох, очень приятно, спасибо!
Когда выходили из самолета, коллеги снова встретились и состоялся такой диалог:
— Ну как, познакомилась?
— Ага, приятная девушка. Но ничего особенного, неразговорчива.
— Слушай, все-таки «Мисс мира».
— Она «Мисс мира»?
— Это же Айшвария Рай! Всюду писали что она в Каннах была членом жюри на фестивале.
— Ох, а я ей... © Beriya / ADME
- Лет десять назад в аэропорту в Нью-Йорке увидела Дензела Вашингтона. Шел себе с чемоданом. Какой же он красивый! © leliamarkova
- Я работала в ГУМ-е продавцом. Много приходило звезд. Запомнила хорошо Арину Шарапову. Помню, как оформляли ей карту дисконтную, отчество у нее сложное. Оказалась очень вежливым и тактичным человеком. Осталось хорошее впечатление после общения с ней. © goryainovamari_ya
- Когда я была еще студенткой, у нас проходило обучение в больнице. На мне халат и шапочка. Одна женщина, по-видимому, приняла меня за персонал и спросила, как найти туалет. Вот уж не думала, что такой простой вопрос может поднять настроение на целый день. Ведь оказалось, что это была Ирина Муравьева. © Oundina / ADME
- Шли по Питеру с мамой. Конец 80-х. Искали почтамт в районе Пяти Углов. На улице почти не было народу. Спрашиваем первую попавшуюся маленькую женщину, мол, как пройти к почте. Милая такая, улыбчивая, начала объяснять. И тут мы онемели от неожиданности. Оказалось, что перед нами Алиса Фрейндлих. Не помню, поблагодарили ли мы ее. © Tatiana Ekberg
- Я много раз видела разных звезд вживую, но ни разу не подходила к ним с просьбой об автографе и фотографии. Поскольку в большинстве случаев мне они не были нужны, да и в целом я не люблю досаждать людям, которым и так досаждает большое количество поклонников. И вот единственный раз, когда я решила попросить у человека автограф и сфоткаться, был просто эпичен. Это был Антон Комолов. Увидев, что я к нему приближаюсь, товарищ так перепугался, что был похож на паникующего суслика. Он стремглав помчался прочь, не дав мне даже раскрыть рот, чтобы попросить автограф и фото. Запрыгнул в авто и был таков. Если бы я знала, что будет такая паника, то, конечно, и не подала вида, что его узнала. Не знаю, может быть, ему писала письма какая-то приставучая поклонница, а он меня за нее принял. Но это была очень странная и незабываемая реакция. © Маркони / ADME
- Я была на новоселье у актера Ричарда Дрейфуса и его жены Светланы. Он мне очень понравился. Мы с ним успели пообщаться без гостей, и я жила у них в доме три дня. © 1ellste22019
- Час простояла рядом с Орнеллой Мути на одной закрытой вечеринке в Риме. Я все время думала, что она кого-то мне напоминает. У меня очень плохая зрительная память. © ventofavoravel
- В силу некоторых обстоятельств я встречала довольно много известных людей, но известных локально — в Норвегии. Но самое запоминающееся общение было с норвежским принцем (не по крови, а супругом принцессы), мы несколько дней были в составе одной делегации и общались тесно — открытый, теплый, простой человек. Уже позже я узнала, что «на моем месте была бы счастлива оказаться любая норвежка», так его любят там. К сожалению, его уже не стало. © Alina / ADME
- Марк Дакаскос попросил меня с ним сфотографироваться на премьере фильма «Кочевники». Дело в том, что я была в национальном костюме. © inalda7
- Работала в магазине. К нам зашел Вениамин Смехов (Портос). Мне надо было расставить что-то по полочкам, а он мне перекрыл проход, и я его отстранила рукой со словами: «Извините, посторонитесь». Когда на кассе он расплатился, то я увидела имя на карте и поняла, кто передо мной. И тут он улыбнулся и сказал: «Ну вот, кажется, девушка узнала меня». Прекрасный человек. © tefacambridge
- Мама как-то приехала ко мне в гости, страна чужая, языка не знает, поехала куда-то одна на метро. В итоге заблудилась, вышла из какой-то подворотни и попала в толпу фанатов. Встречали возле отеля Шарля Азнавура. И мама оказалась в первых рядах. Фанатка-пенсионерка из Сибири. © Paramparapam / ADME
- Видела Николь Кидман в Нью-Йорке, в магазине Prado. Выглядела она потрясающе, как из фильма. Тихонько смотрела, как муж выбирал себе одежду. © Анастасия Потеряхина / ADME
Если вы ни разу не видели знаменитостей воочию, то, скорее всего, просто не замечали их, а они были в паре метров от вас. Но есть такие люди, которые все же встретили звезд и отхватили впечатлений на всю жизнь.
Комментарии
Никогда не была поклонницей автографов или фото со звездами.
Но в моем архиве есть фото с известным израильским актером, сделанное на съемках фильма в 2002 году)
Он сыграл исторического персонажа Александра Пэна, поэта, приехавшего из СССР в Тель-Авив в начале 20-х годов.
Все эти случаи с американскими знаменитостями без ссылки на источник тоже читатели Адми?)
Я загуглила отчество Шараповой - Аяновна. Ну вроде не такое уж и сложное