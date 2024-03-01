15+ доказательств того, что человеческое тело умеет изумлять похлеще Копперфильда
Может показаться, что мы хорошо знаем человеческое тело, особенно имея легкий доступ в интернет. Однако наш организм то и дело преподносит невиданные сюрпризы. Например, кожа может быть настолько сухой, что на ней образуются узоры, или же изменится цвет рук из-за приема витаминов. В нашей статье пользователи сети поведали миру о своих уникальных особенностях.
«У меня вот такая реакция организма на укус комара»
- Скорее всего, комар вам вживил обычный компьютерный чип. © lafyczech / Reddit
«Мои ладони стали оранжевыми от приема пищевых добавок. В данном случае — астаксантина»
- Ваша рука выглядит словно плохая компьютерная графика. © Default_Male_Orc / Reddit
«Мой одинокий и очень длинный волос на ноге»
- Если продолжите тянуть за него, то нога начнет развязываться. © Opus-the-Penguin / Reddit
«Пятна на моем глазу образуют созвездие Малой медведицы»
- Так вот, что означает «твои глаза — звезды». © chefranden / Reddit
«У меня на ногте большого пальца есть какие-то выступы»
- Организм пишет шрифтом Брайля. © cleverconley / Reddit
«Моя кожа „линяет“ один раз в год»
Кстати, посмотрите еще на одну подборку людей, собственные тела которых подкинули им немало сюрпризов.
«Моя кожа без загара и с загаром кардинально отличается»
- Я думал, что сверху не рука, а меховая подкладка одеяла. © kakuyuugouro_ni_sa02 / Reddit
«У моей дочери по-настоящему серые глаза»
«Мои вены образуют буквы „YO“»
«Я не знаю, почему, что большинство моих волос на ногах растут группами по 3 волоса»
«Мой парень умеет сворачивать уши вовнутрь. Он делает так, когда холодно»
- Это настоящий талант. Выходи за него замуж! © Lopsided_Pickle1795 / Reddit
«А мой палец во время холода выглядит так»
«У меня гетерохромия, но какая-то необычная»
- Это секторная гетерохромия. Очень красивые глаза! © tkandkatie / Reddit
«У моего друга на ладони видна только одна линия от изгиба»
- В Японии таких людей считают ходячей удачей. © miuiu_ / Reddit
«Моя кожа настолько сухая, что на ней образуются узоры»
- Просто вы ящерица. © UnusualK19 / Reddit
«Мой шрам на руке всегда остается чистым»
На области шрама отсутствуют потовые железы, и поэтому кожа там не пачкается. Это у всех людей так
Если посмотреть на все эти фотографии, то невольно начинаешь задумываться, что о собственном организме мы не знаем практически ничего. А наша статья с невероятными фактами о человеческом теле будет отличным доказательством этого.
С солярием надо завязывать