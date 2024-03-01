15+ доказательств того, что человеческое тело умеет изумлять похлеще Копперфильда

Народное творчество
14 минут назад

Может показаться, что мы хорошо знаем человеческое тело, особенно имея легкий доступ в интернет. Однако наш организм то и дело преподносит невиданные сюрпризы. Например, кожа может быть настолько сухой, что на ней образуются узоры, или же изменится цвет рук из-за приема витаминов. В нашей статье пользователи сети поведали миру о своих уникальных особенностях.

«У меня вот такая реакция организма на укус комара»

  • Скорее всего, комар вам вживил обычный компьютерный чип. © lafyczech / Reddit

«Мои ладони стали оранжевыми от приема пищевых добавок. В данном случае — астаксантина»

«Мой одинокий и очень длинный волос на ноге»

«Пятна на моем глазу образуют созвездие Малой медведицы»

«У меня на ногте большого пальца есть какие-то выступы»

«Моя кожа „линяет“ один раз в год»

Кстати, посмотрите еще на одну подборку людей, собственные тела которых подкинули им немало сюрпризов.

«Моя кожа без загара и с загаром кардинально отличается»

«У моей дочери по-настоящему серые глаза»

«Мои вены образуют буквы „YO“»

«Я не знаю, почему, что большинство моих волос на ногах растут группами по 3 волоса»

«Мой парень умеет сворачивать уши вовнутрь. Он делает так, когда холодно»

«А мой палец во время холода выглядит так»

«У меня гетерохромия, но какая-то необычная»

«У моего друга на ладони видна только одна линия от изгиба»

  • В Японии таких людей считают ходячей удачей. © miuiu_ / Reddit

«Моя кожа настолько сухая, что на ней образуются узоры»

«Мой шрам на руке всегда остается чистым»

malynche
2 минуты назад

На области шрама отсутствуют потовые железы, и поэтому кожа там не пачкается. Это у всех людей так

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Если посмотреть на все эти фотографии, то невольно начинаешь задумываться, что о собственном организме мы не знаем практически ничего. А наша статья с невероятными фактами о человеческом теле будет отличным доказательством этого.

Фото на превью ezeezee / Reddit

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