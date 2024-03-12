15+ фотографий из серии «Так вот как это устроено?»

Возможно вы всегда мечтали, но стеснялись проверить, что будет, если замочить яйцо в лимонном соке или засунуть пластиковую бутылку в посудомоечную машину. Впрочем, гораздо приятнее следить за подобными экспериментами, находясь на почтительном расстоянии, а не проверять это на практике лично.

Что будет, если замочить яйцо в лимонном соке на 2 дня?

«Волос зажевало в молнию на моей толстовке»

Когда cухой лед положили в мыльный раствор

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Такое может случиться, если оставить газировку в перегретой машине

«У меня 6 зубов мудрости»

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Когда опускаешь сладкий картофель в воду

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Мармеладного мишку оставили на ночь в воде. Справа для сравнения обычный мишка

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«Вот как пакетик чипсов ведет себя в самолете. В конце концов он лопнул»

Это вареные вкрутую яйца, они просто замерзли. Их белки снова стали прозрачными

Вау, не знала, что такое возможно! © mynestvsp / Reddit

