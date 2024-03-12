15+ фотографий из серии «Так вот как это устроено?»
Возможно вы всегда мечтали, но стеснялись проверить, что будет, если замочить яйцо в лимонном соке или засунуть пластиковую бутылку в посудомоечную машину. Впрочем, гораздо приятнее следить за подобными экспериментами, находясь на почтительном расстоянии, а не проверять это на практике лично.
Что будет, если замочить яйцо в лимонном соке на 2 дня?
«Волос зажевало в молнию на моей толстовке»
Когда cухой лед положили в мыльный раствор
«Моя машина поймала мяч, проезжая мимо школьного бейсбольного поля»
«Мой помидор пророс изнутри»
Такое может случиться, если оставить газировку в перегретой машине
«У меня 6 зубов мудрости»
- Ой. Это выглядит больно. © astrofed / Reddit
«Окна нашего офиса не мыли 5 лет. Справа помытое окно, слева — нет»
Когда опускаешь сладкий картофель в воду
Вот что можно увидеть, если монету надолго оставить в тесте для лепки
«У меня лопнуло стекло в душе»
Вот что произойдет в морозилке с банкой сардин
Дерево проросло сквозь решетку и приобрело квадратный узор
Мармеладного мишку оставили на ночь в воде. Справа для сравнения обычный мишка
«Я положил в посудомоечную машину бутылку, которая для этого не приспособлена»
Вот что происходит, когда вы вакуумируете чеснок
«Забыл газировку в морозилке»
«Вот как пакетик чипсов ведет себя в самолете. В конце концов он лопнул»
Я наблюдала, как надувной матрас, оставленный на солнцепёке, раздулся и лопнул. Бада-бум! Матрас был не мой.
Это вареные вкрутую яйца, они просто замерзли. Их белки снова стали прозрачными
- Вау, не знала, что такое возможно! © mynestvsp / Reddit
Конечно, многие процессы с легкостью можно предсказать, например, что перчатка сядет после стирки, а от соляной кислоты на шортах останутся дырки. Но без нужды никто подобные «эксперименты» повторять не будет — такие «открытия» происходят только опытным путем.
Комментарии
Можно играть в бинго!
— Плесень есть
— Газировка в морозильнике есть
— Бутылка после посудомойки есть
— Чипсы на высоте есть
— Саморазбившееся стекло есть
— Проросший овощ есть
Все эти люди, которые заботливо выращивают плесень у себя в холодильниках, однажды доиграются, и наступит The Last of Us...
Будет гашеная известь. Для тех, кто скурил учебник химии.