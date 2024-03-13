15 искрометных историй про маникюр, которые не забыть ни клиентам, ни мастерам
Когда мы идем к мастеру маникюра, то настраиваемся на приятную процедуру и отличный результат. Красивые ровные ногти с дизайном по душе — или его отсутствием — завершают образ и поднимают настроение. Но порой маникюрный салон превращается в настоящий театр, в котором разыгрываются то комедии, то драмы, а в главной роли выступает то мастер, то клиент.
- Зарабатываю маникюром. Часто клиентки приходят со своими инструментами — я нормально к этому отношусь. Но вчера пришла девочка не только с инструментами, но и с лаками, топом, базой и... лампой! Сказала, что она сама мастер, и всю дорогу мне давала советы и наставления, что делать. Так и не решилась задать вопрос: «А что вы тут забыли?» Но, пожалуй, если позвонит снова — для нее у меня теперь все будет занято на месяц вперед. Такого стресса я снова не переживу. © Мамдаринка / VK
- Мой мастер в отпуске, а мне надо срочно сделать маникюр. Нашла по-быстрому другого, записываюсь. Приезжаю — а это просто квартира. Мастер работает на кухне, где готовится еда. Я в шоке: «Вы же сказали, что у вас салон, а принимаете на дому?!» Та хлопает глазками, мол, а что такого. Но самая жесть началась, когда она посмотрела на мои руки и выпалила, мол, ой, у вас такой мастер криворукий, неверную форму вам сделал. А мне деваться некуда — ногти-то сделать надо. Попросила только снять покрытие. Думаю, дома сама покрашу. Она снимает его на одном пальце и выдает: «А ваш мастер использует дешевый материал, он воняет». А потом вообще ребенок из туалета закричал: «Мама, я покакал!» Заплатила ей за снятие и ушла. © Аноним2341626 / Ideer
- Моя мастерица все делает очень расторопно, точно и качественно — за это ей огромный жирный плюс. Но, она, видимо, такой интровертный человек, что совсем не расположена поболтать, только если что-то по ходу процедуры обсудить: форму ногтей, длину, цвет и тому подобное. А я поговорить люблю, но приходится пялиться в телик, который работает (кстати, у нее постоянно включены какие-то передачи про животных). Отправила к ней как-то свою маму, так мамулька меня потом весь день благодарила, какая Анна девушка замечательная: делает свою работу и не болтает. Теперь только к ней ходит. © Аноним1710946 / Ideer
- Работаю в транспортной компании, по соседству расположен салон красоты, который совсем недавно открылся. Возникла у меня одна проблема: надо было передать документ водителю в выходной день, а специально из-за этого выходить на работу не было желания. Решил зайти в салон красоты, познакомиться с девчонками, которые там работают, и оставить у них весь пакет документов. На мою просьбу я получил положительный ответ, соответственно, спрашиваю, какую шоколадку купить за эту услугу. А мне в ответ примерно следующее: «Знаете, купите лучше... колбасы». Как же я уважаю практичных людей! Тем более желание женщины — закон, поэтому сходил и купил полкило сырокопченой колбасы и батон: девчонки все-таки до 8 вечера работают. © Unknown author / Pikabu
- Пришла женщина лет 60, на лице ни тени улыбки. С такими я обычно молчу, но дама сама начала разговор. Заметила у меня кольцо и начала выспрашивать, замужем ли я, сколько мне лет и есть ли дети. Дальше она вывалила обо мне гениальные выводы:
— В 25 лет и замужем — вышла за первого встречного.
— Ребенку 4 года — значит, еще и по залету.
— Имеешь 2 высших образования — качественное образование нельзя получить заочно или дистанционно, такой, значит, ты специалист. © 8CyniC8 / Pikabu
- Делаю маникюр и педикюр на дому. Как-то раз очень устала, но осталась последняя девушка. На вид лет 17. Ну, приступаем, значит. А у меня телевизор для клиентов включен. Внезапно она просит телик выключить, а потом говорит: «А давайте-ка лучше о литературе поговорим, вы не против?» Я сама любитель этого, так что не смела отказать. За все 2 часа сеанса мы обсудили с ней кучу произведений. Всю усталость как рукой сняло. Сказала, что еще вернется. © Подслушано / Ideer
- Однажды у меня была клиентка, которая заказала очень сложный дизайн ногтей. Я старалась изо всех сил, чтобы его сделать. Когда мы закончили, она поблагодарила меня и пошла на ресепшен расплачиваться. И вот там она сказала, что отказывается платить, потому что у нее просто ужасные ногти, она требует, чтобы их переделали и чтобы мастером была не я. © Laura Sandiego / Quora
- Приезжаю как-то к мастеру, а у нее предыдущая клиентка сидит. Окей, подожду. В другой раз пришла, она мне: «Можно я быстренько поем?» Опять жду. Пришла снова, а там комбо: предыдущий клиент и голодный мастер. Но последней каплей стал тот раз, когда я опять прождала мастера, а она выдала: «Ой, знаете, а ведь френч уже сегодня с вами не успеем, у меня в 18:00 другой клиент по записи». Я сказала, что это не мои проблемы, есть надо было шустрее, и если она плохо сделает мне маникюр, с которым мне послезавтра идти на свадьбу, то будет его переделывать до тех пор, пока он меня не устроит! © Подслушано / Ideer
- Я мастер по маникюру. Работаю в салоне, но иногда принимаю клиентов и на дому. У меня средний уровень опыта — делаю ногти хорошо, но долго, однако получаю за это в 3 раза больше, чем другие мастера. Как? Я позволяю своим клиентам спать во время процедуры. Вначале мы обсуждаем все детали и вопросы, потом я завариваю им успокоительный чай, укладываю на удобный диван и творю красоту, пока они спят. Уже наработала себе клиентскую базу, где каждая девочка в диком восторге. © Палата № 6 / VK
- Подруга несколько лет подряд ходила делать ногти к одной и той же девушке. И вот заявила, что больше к ней не пойдет. Оказалось, что раньше каждый раз после маникюра мастер делала фотографию своей работы, а в последние разы перестала... По логике подруги, это говорит о том, что девушке больше не нравятся свои работы, а значит, она делает их тяп-ляп. © Не все поймут / VK
- Я всегда в тупике, когда клиентка просит меня выбрать ей цвет лака. Я в таком случае досконально опрашиваю и после этого понимаю, какой цвет нужен. Но есть у меня одна любимая клиентка, которая кладет мне на стол деньги, и я делаю ей ногти на эту сумму. Вообще любые, какие я захочу! Приходит она ко мне каждые 3 недели без прогулов. Это просто рай для мастера. © Nadia-dg9ek / YouTube
- Клиентка опоздала. Я объяснила ей, что успеем не все, она согласилась. Получилось все хорошо. Подходим к ресепшену, и тут начался театр абсурда: она давай орать и махать руками так, что администратор даже ногти посмотреть не смогла. Спустя 2 месяца она заявляется к нам снова и пытается выдать за мою работу свои ужасно сделанные ногти. Я сразу сказала, что этой работе дней пять и выполнено все без учета правил. А она еще и начала говорить, что у нее дочь работает мастером и что она не позволила бы себе сделать плохое покрытие. © user-ie8yx3jm8x / YouTube
- Недавно записалась на маникюр, как обычно. Прихожу, а мне говорят, что моя мастер заболела, но меня обслужит их новый сотрудник. Я прямо опешила: это мужик будет мне пилить ногти! Первые 10 минут я в лоб смотрела на него, а потом расслабилась и мы разговорились. Он работал раньше на стройке, а потом жена забеременела и попросила помощи — не могла сама накрасить ногти на пальцах ног. Ему так этот процесс понравился, что он и пошел учиться. Сначала скрывал ото всех, тайно проходил курсы, а потом плюнул на стереотипы и пошел устраиваться в салон. Он быстро стал любимцем всех дам. Теперь он и мой любимый мастер. © Палата № 6 / VK
- Работаю мастером маникюра. Работу свою очень люблю и стараюсь следить за сервисом. Всегда предлагаю клиентам чай, кофе, воду, на столе всегда ваза с шоколадными конфетами. В общем, не жадная, но, несмотря на это, очень раздражаюсь, когда клиентки съедают по полвазы сладостей и в конце процедуры просто протягивают мне гору фантиков. С таких стала брать больше денег, чтобы как-то сбалансировать свое раздражение. На эти деньги тут же иду и докупаю еще вкусностей. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Приехала к знакомой, раньше очень хорошо общались. Она начала делать ноготочки, и я под предлогом маникюра записалась к ней. Просто хотелось увидеться, а повода не было. Так вот, она сначала сказала, что сделает бесплатно, потом говорит сумму с 50%-й скидкой. В итоге я выпытала настоящую цену, а скидку взяла жареным карасем (у нее муж рыбак, с утра привез свежую рыбку, она пожарила). Я говорю: «А вот если я к тебе каждые 3 недели все полгода ходить буду, тоже скажешь — бесплатно?!» Аж разозлилась! Я все понимаю: дружба и все такое, но работа есть работа, за нее надо платить. © Kavabanga91 / Pikabu
Комментарии
Как же я люблю молчаливых мастеров! Это ж идеально. Иногда хожу в салон красоты в родном городе, когда к родителям приезжаю. Это кошмар! Кроме того что парикмахеры и маникюрщицы галдят, так они обсуждают каждую вышедшую от них клиентку. Мол, ты эту Ленку знаешь? Она у Машки хахеля увела. А ты Таньку стригла, говорят, она на работе ворует!
Не знаю как они мне кости перемывают, да и плевать. Но как же это противно. Я понимаю, что это почти деревня, и сплетня тут важная коммуникация, развлечение и уклад жизни, но всё равно противно
Последняя история непонятная - дама чего бушует? Что с нее взяли деньги? А в конце говорит совсем противоположную фразу.
Мне однажды парикмахер сказала: "Тебя так удобно стричь, прямо как манекен! Не ёрзаешь, не болтаешь!" 😂