15 искрометных историй про маникюр, которые не забыть ни клиентам, ни мастерам

Когда мы идем к мастеру маникюра, то настраиваемся на приятную процедуру и отличный результат. Красивые ровные ногти с дизайном по душе — или его отсутствием — завершают образ и поднимают настроение. Но порой маникюрный салон превращается в настоящий театр, в котором разыгрываются то комедии, то драмы, а в главной роли выступает то мастер, то клиент.