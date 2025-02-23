15+ историй про ипотеку, после прочтения которых призадумаешься, а надо ли оно
Истории
1 день назад
Собственное жилье — мечта многих людей, но часто единственный путь к нему лежит через ипотеку. Одни считают ее ловушкой, другие — спасением. Пользователи сети рассказали, как прошли через этот тернистый путь.
- Коллега недавно похвастался: "Вот мне моя родня бесплатно дала квартиру". Недавно его повысили, и он тоже вступил в клуб "ипотечников". Смотрю, грустный ходит. Говорю: "Что с тобой?" Признался, что родители, узнав, что он съезжает, попросили его произвести с ними "расчет" за проживание. В итоге отдал. Говорит, не хочет с родней отношения рвать из-за этого. Правда, пришлось брать однокомнатную квартиру вместо двухкомнатной, но тут уж ничего не поделаешь. © Mayby / Pikabu
- Так уж вышло, что в том году я и повышение получил, и квартиру приобрел в ипотеку, и любовь нашел. Квартира в 15-ти минутах езды от столицы, удобное расположение, правда, со старым ремонтом, но с высоченными потолками. Когда девушка переступила порог квартиры, сказала, что не будет жить "в этом сарае", как она выразилась. Мол, нужен срочный ремонт. Я беру кредитку, дополнительные часы, чтобы больше зарабатывать, влезаю еще в долги, начинаю ремонт. И вот неделю назад девушка мне заявляет: «Не, дорогой, все, конечно, круто, но я ухожу. Ты с этими своими долгами ни цветов мне не купишь, ни моря не видать ближайшие два года точно, так что прощай!» Обидно. © Рабочие истории / VK
- В моей жизни случилось самое невероятное, безбашенное, радостное и тупое приключение. Позавчера я встретился с давними друзьями, и мы решили отметить сразу два праздника - день рождения товарища и рождение сына у второго. Все было круто. Вот только проснулся я в другом городе, потратив всю зарплату. Платить за ипотеку нечем, дома не был три дня, я за несколько тысяч километров от дома. Страшно звонить жене. © Палата №6 / VK
- Живу в столице, и тут очень много бесплатных развлечений: экскурсии, выставки, в определенные дни музеи работают бесплатно, в театр тоже можно попасть дешево или вообще по приглашению. В общем, кто ищет, тот всегда находит. У нас с мужем ипотека на пять лет, пока платим только третий год. Хоть зарабатываем оба нормально, 70% тратим на выплату долга. На необходимые расходы оставляем немного, но дома не сидим, часто посещаем различные культурные события. Очень здорово, что такое возможно. © Подслушано / Ideer
- Моя семья никогда не жила в роскоши, но родители всегда старались дать мне все необходимое. Они взяли ипотеку, чтобы у нас был свой дом, и долг висел над ними тяжелым грузом. Еще с первого курса я начала откладывать деньги, понемногу, но упорно. За шесть лет накопила достаточно, чтобы полностью закрыть кредит. В день их годовщины я вручила им документы о полном погашении долга. Сначала мама не поверила, папа перечитывал бумагу несколько раз, а потом они просто обняли меня и заплакали. Это были самые искренние слезы счастья, благодарности и облегчения. Теперь мечтаю радовать их еще больше. © Палата №6 / VK
- В ноябре мне казалось, что мир рухнул. После конфликта с руководителем меня уволили. А у меня ипотека, ремонт, еще и съем квартиры, кручусь, как могу, а тут такое. Первый день плакала, тряслась вся, от стресса, видимо, но смогла взять себя в руки. Уже на следующее утро привела лицо в порядок и пошла на поиски работы. Сначала немного походила по организациям, оставляла распечатанное резюме, контакты, а по приходу домой еще и в электронном виде сделала рассылку по вакансиям. И буквально через несколько дней я была уже с работой. И даже с той, которая лучше прежней в разы, и платят тут больше. А я, дуреха, ревела. Не зря ведь говорят, что на смену старому всегда приходит что-то новое, лучшее. Так и есть! © Рабочие истории / VK
- Дома — это дорого, гораздо дороже, чем их рыночная стоимость. Если вам кажется, что вы берете на себя слишком большую финансовую нагрузку при покупке, лучше хорошенько подумайте. Недавно я наткнулся на очень точное высказывание: аренда — это максимум, который вы потратите, а ипотека — это минимум, который вы заплатите. Мы купили дом около 2,5 лет назад, внесли 5% первоначального взноса плюс расходы на оформление, и уже вложили около $ 30 000 в ремонт и замену всего подряд, так что денег сейчас впритык. © BlueChrome74 / Reddit
- Я погасил свою ипотеку 3 года назад. Это было лучшее решение в моей жизни. Без ипотеки - как без оков! Освобождение. Вместо ежемесячных выплат в банк я стал направлять эту сумму в инвестиции и пенсионные накопления. Все вокруг в долгах, и, если потерять работу, то ты на грани финансового краха. Я же знаю, что всегда буду с домом, независимо от экономической ситуации. Это стоит гораздо больше, чем проценты. © Zagor64 / Reddit
- В нашей семье двое детей — я и старшая сестра. Мама дала сестре образование и однушку, а мне сказала: «Мне нечего тебе дать, вот два года универа оплатила, а дальше сама! А вообще ищи богатого мужика — будет тебе счастье!» Обидно, но я продолжила. Перевелась на заочное, пошла работать и начала копить. Смена работы, более высокая зарплата, год назад взяла квартиру в ипотеку. Добиваюсь всего сама, но без богатого мужа. Вчера мама звонит: покупает большую двушку сестре, потому что она беременна, а однушку оставит для сдачи. Стало обиднее вдвойне, но я снова сглотнула и пошла работать. © Рабочие истории / VK
- Рассказал друг. Была у него девушка, встречались долго, и она очень хлопотала по поводу ипотеки, собирала документы, бегала по всем инстанциям. Начала давить на друга, что ему это не нужно, только ее это заботит, и вообще он несостоятелен как мужчина, оскорбления. В итоге расстались. А он, оказывается, уже отстраивал квартиру на то время, просто ей не говорил. Вот так и остались с квартирами и друг без друга. © Подслушано / Ideer
- Мужу и мне немного за 30, и мы купили дом 11 лет назад. В прошлом году в октябре погасили ипотеку и стали свободны от долгов. Это было нашим достижением! Мы много трудились, отказывались от отпусков и вкладывали каждую копейку в дом. Теперь он полностью наш. Семья знает, что мы выплатили кредит, но друзьям не рассказывали — у некоторых ипотека, другие снимают жилье или живут от зарплаты до зарплаты. Мы решили, что в нынешнее время рассказывать о таком достижении не стоит. С тех пор обновили дом: тройные стеклопакеты, солнечные панели, аккумуляторы — планируем здесь жить долго.
© Sayerisha / Reddit
- Вчера был тот самый день, которого я ждала последние 7 лет - я погасила ипотеку! 7 лет упорного труда и работы без выходных, отпусков и больничных, жуткой экономии. Все это время я смотрела на своих друзей и завидовала, ведь они ходят в кафе, кино, бары, на шопинг. Я же могла выйти только в продуктовый и то за товарами первой необходимости, никакой лишней шоколадки и даже конфетки. Но ничего, оно того стоит! Зато теперь я живу в своей квартире. А сейчас я на море впервые за последние 20 лет! Я даже потрогала его! © Рабочие истории / VK
- Хочу поделиться кусочком счастья! Я погасила долг за квартиру! Хожу теперь, к каждому уголку прикладываю голову и шепчу "мое". © L4eer / Pikabu
- Уволилась с непыльной работы с хорошей зарплатой. Пошла на другую — обещали огромные деньги. Я готова была вкалывать, а вот к тому, что на новой работе нет ни отпусков, ни больничных, я не была готова, а заранее не предупредили. Ушла, не дожидаясь обеда. Странное дело: у меня ипотека, я без работы, а счастлива! © Подслушано / Ideer
- На застольях моя родственница всегда хвалила сына: программист, прилично зарабатывает, купил себе крутую машину и квартиру в ипотеку. Я как-то не выдержал и начал расспрашивать об их семье. Оказывается, сын лишил мать возможности сдавать квартиру, получать доход и не работать на пенсии. Что имеем: бедная женщина живет одна, пенсии ей не хватает, и она устроилась работать продавцом в круглосуточный магазин у дома. © Aplos / Pikabu
- Когда родился первый сын, муж взял в ипотеку крошечную однушку далеко от города. К рождению второго взяли 2 крошечные студии. К третьему ребенку студий стало 3. В итоге сейчас путем перепродаж у каждого ребенка уже по двушке в хорошем районе. Они приносят хороший доход: пока дети растут, квартиры сдаются. И каждому будет где жить во взрослом возрасте. А тогда, 12 лет назад, мне такое казалось утопией. © Подслушано / VK
Следующий шаг после ипотеки - капитальный ремонт. Вот несколько подборок историй о сложностях, через которые проходят люди на этом этапе:
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