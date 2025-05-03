15+ примеров того, как фантазия и немного труда могут превратить квартиру в мечту

Некоторые люди проводят выходные не на диване, а с кистью или дрелью в руках, ведь когда ремонт делают своими руками, результат особенно радует глаз. В этой подборке представлены примеры того, как люди без дизайнеров и больших затрат меняли облик своего жилья, будь то переделка спальни, обновленная кухня или новая плитка в ванной.

«Ремонт кухни. Я сделал всю работу сам»

«До/после моей крошечной студии»

«Сделал комнату своей мечты за $ 7000»

Я готов поставить на то, что ты не женат! © OceanStretch / Reddit

«Проект новой ванной я разработала самостоятельно»

«Мне сказочно повезло с этим зеркалом! Я стараюсь создать что-то, что понравилось бы предыдущей владелице дома — милой даме 90 лет. Прежде чем приступить к проекту, я спрашиваю себя: „Одобрит ли Леона?“»

«Год назад я получил сотрясение мозга и ничего не мог запомнить. В итоге моя собака начала стремительно толстеть. Я хотел сделать что-то, что помогло бы мне запомнить, покормил ли я ее»

Тумблеры зажигают светодиоды. Надпись: «Завтрак», «Обед», «Ужин».

«Мне надоело постоянно менять рулон туалетной бумаги. Жена теперь в ярости, потому что я повесил тройной держатель»

«Превратил чердак в книжный уголок для жены — неидеально, но в целом получилось неплохо»

«Жена выбрала дизайн, а я сделал все сам — и вот как выглядит наша кухня всего за $5000»

«Переоборудовали с мужем школьный автобус»

«За гроши переделал кухню бабушке. Даже ее допотопным стульям нашли применение»

© karkonis / Reddit Киса 16 часов назад О вкусах не спорят, конечно, но лично мне такой цвет отбивает аппетит и приводит в уныние... Мне в такой обстановке худеть хорошо. А кухня получилась хорошая. Стулья - отдельная радость - - Ответить

«Кухня стала еще красочнее!»

«Превратили свободную комнату в темную и уютную читальню»

«Немного света, немного дерева — и комната стала совсем другой»

«Жена купила 2 занавески для душа и превратила одну из них в портьеры для окна. Считаю, она гений»

«Превратил эту комнату в библиотеку. На все про все у меня ушло полгода»

Браво! Я буквально ахнула, когда увидела результат! © khol1308 / Reddit