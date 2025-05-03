15+ примеров того, как фантазия и немного труда могут превратить квартиру в мечту
Некоторые люди проводят выходные не на диване, а с кистью или дрелью в руках, ведь когда ремонт делают своими руками, результат особенно радует глаз. В этой подборке представлены примеры того, как люди без дизайнеров и больших затрат меняли облик своего жилья, будь то переделка спальни, обновленная кухня или новая плитка в ванной.
«Ремонт кухни. Я сделал всю работу сам»
«До/после моей крошечной студии»
«Сделал комнату своей мечты за $ 7000»
- Я готов поставить на то, что ты не женат! © OceanStretch / Reddit
«Проект новой ванной я разработала самостоятельно»
«Мне сказочно повезло с этим зеркалом! Я стараюсь создать что-то, что понравилось бы предыдущей владелице дома — милой даме 90 лет. Прежде чем приступить к проекту, я спрашиваю себя: „Одобрит ли Леона?“»
«Год назад я получил сотрясение мозга и ничего не мог запомнить. В итоге моя собака начала стремительно толстеть. Я хотел сделать что-то, что помогло бы мне запомнить, покормил ли я ее»
Тумблеры зажигают светодиоды. Надпись: «Завтрак», «Обед», «Ужин».
«Мне надоело постоянно менять рулон туалетной бумаги. Жена теперь в ярости, потому что я повесил тройной держатель»
«Превратил чердак в книжный уголок для жены — неидеально, но в целом получилось неплохо»
«Жена выбрала дизайн, а я сделал все сам — и вот как выглядит наша кухня всего за $5000»
найдите 10 отличий... $5000 наверное только техника стоит, шкафы очень никакие, не знаю как ещё подчеркнуть эту заурядность
- Офигеть! Вот это трансформация! © itspolkadotsocks / Reddit
«Переоборудовали с мужем школьный автобус»
«За гроши переделал кухню бабушке. Даже ее допотопным стульям нашли применение»
О вкусах не спорят, конечно, но лично мне такой цвет отбивает аппетит и приводит в уныние... Мне в такой обстановке худеть хорошо. А кухня получилась хорошая. Стулья - отдельная радость
«Кухня стала еще красочнее!»
«Превратили свободную комнату в темную и уютную читальню»
«Немного света, немного дерева — и комната стала совсем другой»
«Жена купила 2 занавески для душа и превратила одну из них в портьеры для окна. Считаю, она гений»
«Превратил эту комнату в библиотеку. На все про все у меня ушло полгода»
Книги собирать начали после окончания ремонта, видимо) Пока библиотека потенциальная) Но уютная
- Браво! Я буквально ахнула, когда увидела результат! © khol1308 / Reddit
«Покупатели долго воротили нос. Но стоило чуток обновить кухню, и квартиру чуть с руками не оторвали, да еще с наценкой»
Если такие преображения вдохновили вас на собственный ремонт, загляните и в другие подборки. Возможно, именно они подкинут идею для вашей кухни, балкона или переделки спальни: