15 сюрпризов, в которых приятного — кот наплакал
Фотоподборки
5 часов назад
Жизнь частенько подкидывает сюрпризы, но не все из них нас радуют. Иногда ждешь чего-то классного, а в итоге — облом, только и остается, что руками развести. Вот и пользователи сети поделились фотографиями своих «подарочков» судьбы. Такие случаи запоминаются надолго и учат всегда быть начеку!
«Купила печенье и решила поделиться с парнем. Вот что он сделал»
«Мой авокадо на 90% состоит из косточки»
«Неприятный сюрприз»
«Заказала пиццу, а получила просто хлеб с сыром»
«На дороге валялись 20 долларов. Но есть одна проблемка. Купюра вмерзла в лед»
Стукнуть по льду каблуком или принести из дома горячей воды и вылить na лёд.
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«Попросил в типографии напечатать на холсте изображение меня с моими дочками»
«Мой бедный огурчик»
- Новый страх разблокирован © One_Anything_2279 / Reddit
«Зашел на работе в туалет помыть руки. Оказалось, что это было не мыло»
«Я хотел начать свое утро с кофе и шоколадного круассана, но что-то пошло не так»
- Я француз, и меня никогда так раньше не оскорбляли. © JustARandomDude_9 / Reddit
«Моя жена заказала свитер, а вот что ей пришло»
«Собрался съесть тарелку вкусняшек. А там он»
- Это тот самый «приз в каждой коробке»! © jcanusi / Reddit
«Почистила ковер в новом доме, ключи от которого мы получили сегодня. Перед этим его „профессионально почистили“»
«Вместе с пиццей я запекла свой любимый нож»
«Получила подарок с пожеланием выздоровления, так как во вторник у меня была операция. А оттуда на меня высыпалось куча конфетти»
«В моей картошке обнаружился шуруп»
«Постирала ребенку около 60-ти носков. А когда начала их разбирать, то до меня дошло, что что-то не так. Они все оказались разными! Похоже, детские носки просто пропадают безвозвратно»
Последнее время стараюсь брать много одинаковых пар носок. Потому что, даааа. Вторая пара не всегда находится....
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А вот подборка фото людей, которым удача, наоборот, улыбнулась.
Фото на превью Innocentman1 / Reddit
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