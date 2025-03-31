15 сюрпризов, в которых приятного — кот наплакал

Жизнь частенько подкидывает сюрпризы, но не все из них нас радуют. Иногда ждешь чего-то классного, а в итоге — облом, только и остается, что руками развести. Вот и пользователи сети поделились фотографиями своих «подарочков» судьбы. Такие случаи запоминаются надолго и учат всегда быть начеку!

«Купила печенье и решила поделиться с парнем. Вот что он сделал»

«Мой авокадо на 90% состоит из косточки»

«Неприятный сюрприз»

«Заказала пиццу, а получила просто хлеб с сыром»

«На дороге валялись 20 долларов. Но есть одна проблемка. Купюра вмерзла в лед»

«Попросил в типографии напечатать на холсте изображение меня с моими дочками»

«Мой бедный огурчик»

«Зашел на работе в туалет помыть руки. Оказалось, что это было не мыло»

«Я хотел начать свое утро с кофе и шоколадного круассана, но что-то пошло не так»

Я француз, и меня никогда так раньше не оскорбляли. © JustARandomDude_9 / Reddit

«Моя жена заказала свитер, а вот что ей пришло»

«Собрался съесть тарелку вкусняшек. А там он»

Это тот самый «приз в каждой коробке»! © jcanusi / Reddit

«Почистила ковер в новом доме, ключи от которого мы получили сегодня. Перед этим его „профессионально почистили“»

«Вместе с пиццей я запекла свой любимый нож»

«Получила подарок с пожеланием выздоровления, так как во вторник у меня была операция. А оттуда на меня высыпалось куча конфетти»

«В моей картошке обнаружился шуруп»

«Постирала ребенку около 60-ти носков. А когда начала их разбирать, то до меня дошло, что что-то не так. Они все оказались разными! Похоже, детские носки просто пропадают безвозвратно»