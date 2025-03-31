14 арендаторов, которые на своей шкуре узнали, что съемное жилье - аттракцион не для слабонервных

Истории
39 минут назад

Казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы арендовать жилье. Однако некоторые пользователи сети убедились, что это тот еще квест.

  • Сняли с парнем квартиру. При просмотре смутил специфический запах. Хозяйка пообещала, что он быстро выветрится. В первую ночь у меня начало чесаться лицо, у парня распух язык, у обоих головокружение. Съехали через сутки. Позже хозяйка призналась, что вылила на диван 4 бутылки средства для коров. Но мы так и не поняли зачем. © Подслушано / Ideer
  • Как же мне надоела наша арендодательница! Она может прийти, когда ей заблагорассудится, чтобы помыть ванну или унитаз. Я ей говорю, что мы сами можем это сделать, и мы это делаем, ведь у нас не грязно. А недавно я вовсе не могла пойти в туалет, потому что она неожиданно пришла и затеяла там уборку. Так хочу съехать с этой квартиры, но переезжать не по карману. © Не все поймут / VK
Jane
29 минут назад

И вот так потерянная "в" в первой истории превращает банальную попытку продезинфицировать диван средством для ковров в триллер с сельскохозяйственным уклоном

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  • Снимала двушку у милой бабули. Однажды вернулась с пар, зашла на кухню, а там какой-то мужик попивает кофе. Я вылетела во двор, как раз бабуля шла. Сказала, что в квартире какой-то мужик, надо вызвать полицию. На что она мне невозмутимо ответила: «Не надо никого вызывать. Это твой новый сосед. Я смотрю, ты уже больше года одна, а тебе замуж пора, вот и решила помочь. А еще за квартиру теперь меньше платить». Я кивнула, поднялась к себе, собрала вещи и съехала в тот же день. © Не все поймут / VK
  • Засорился туалет. Сантехник сказал, что причина этого — тампоны и средства детской гигиены. Я холостяк. Хозяйка настояла на том, чтобы я оплатил счет сантехника, потому что весь этот бардак из-за меня. Хотя до меня там жили 2 женщины. © _Raul_ / Reddit
  • Сняли квартиру, где была старенькая стиральная машина. На четвертый месяц стиралка сломалась. Хозяйка позвонила своему мастеру, который сказал: «Ее уже давно на помойку надо выбросить». Я думала, что она позвонит другому мастеру, предложит купить или хотя бы скинуться на стиралку. Поинтересовалась, нет ли у нее знакомых с авто, чтобы хотя бы помогли перевезти машинку, потому что это тоже недешево. Она сказала: «Нет, нет. Ой, даже не знаю, чем вам помочь!» © Палата № 6 / VK
  • Снимала квартиру, хозяйку ни разу не видела. Она и ключи мне курьером передавала. Стала замечать странное: то продукты исчезают, то появляется какая-то посуда. Позвонила хозяйке, спросила, что это может быть. На что она мне на голубом глазу выдала: «Не уверена, но скорее всего это заходил мой сын. Он еще не верит, что это уже не его квартира». Подумала, что это какой-то бред. Но где-то через неделю, вернувшись домой, застала у себя на кухне 20-летнего лба, поедающего мой борщ. Вежливо попросила его уйти. Больше он не заходил. © Карамель / VK
  • Моя одногруппница с подругой сняли комнату в квартире, где была лежачая бабушка. Арендовали у дочери этой бабушки, которая якобы сама ежедневно приходила за матерью ухаживать, а по факту она там появлялась пару раз в неделю. В итоге девочкам из жалости приходилось самим эту бабушку кормить, купать и подгузники менять. Денег на другую квартиру у них не было, поэтому жили так целый месяц. Когда съезжали, эта дочь ругалась на них за то, что они плохо за бабушкой смотрели. © Подслушано / Ideer
  • Снимаю жилье уже 2 года. Хозяйка нормальная, без заморочек. Бывает говорим мы с ней о том, о сем, чаек вместе попиваем с плюшками. Вчера был один из таких вечеров. В нашей беседе повисла пауза, во время которой она задала мне оригинальный вопрос: "Слушай, а как тебя зовут-то?" © СИТУАЦИЯ / VK
  • Снимали квартиру. К нам ночью пришла бабка, начала собирать банки. Заявилась вновь, наорала за то, что я не размораживаю холодильник. Решила жить с нами. Это была мать хозяина. Я позвонила ему. Он приехал, мы думали, сейчас все разрулит. Но бабка как начала его ругать, мол, ты кого в дом впустил. А он стоит, голову опустил, ну как ребенок прям. © Zharkushy / Pikabu
  • Долго не могли с мужем снять квартиру, потому что постоянно попадались или плохие варианты, или странные хозяева. Как-то вроде нашли подходящий вариант - рядом есть все, что нужно, да и мужу недалеко до работы. Но разговор с хозяйкой был непростой. Если вкратце, то ее очень смутило, что у нас нет домашних животных. По ее логике, это могло указывать на то, что мы странноватые. Когда объясняли, что у мужа аллергия, она начала спрашивать, почему же у нас нет детей. Диалог был длинный и сложный, но в конечном итоге компромисс был найден: я отправила ей свою фотографию, где было видно, что один ребенок у нас точно скоро появится. © Мамдаринка / VK
  • Месяц назад сняли с парнем квартиру. Спросили у хозяйки, можно ли нам завести кота. Она сказала: "Да, пожалуйста, без проблем, животных я люблю и ничего против них не имею". Позавчера она пришла, увидела нашего котенка, который живет у нас уже 2 недели и сказала: "Не люблю рыжих котов — выбрасывайте, в моей квартире его быть не должно!" Ну а мы что — мы съезжаем и ищем новое жилье. © Подслушано / Ideer
  • Как-то снимали первый этаж большого дома. Хозяйка попросила делиться стиральной и сушильной машинами с соседями. Я целыми днями была на работе, а соседка практически каждый день по 12 часов стирала и сушила одежду. Хозяйка же высказывала свое недовольство мне несколько раз повышала плату. Я решила избавиться от сушилки и старалки. Соседка была в ярости. Хозяйка зацементировала канализацию, из-за чего затопило подвал. Она на протяжении полугода пыталась все отремонтировать. Все время приходили какие-то рабочие, которые так ничего и не сделали. Через 7 лет мы оттуда съехали. © Diane Shafer / Quora
  • Нашел квартиру. По приезду хозяйка учинила допрос: где родился, чем занимаюсь и много чего еще, даже личного. Полчаса расспрашивала. Наконец, заселился и пошел гулять. А через 10 минут раздался звонок. Эта дамочка-детектив заявила, что ее муж решил, что я им не подхожу. Пришлось возвращаться и выселяться. © sanches91 / Pikabu
  • Сняла квартиру. Хозяева оставили одну комнату запертой. Оттуда начал разноситься мерзкий запах. Попросила разобраться. Они приехали, вскрыли комнату, вынесли 6 огромных мешков с мусором со сгнившим луком. А потом вконец обнаглели и потребовали с меня компенсацию за их расходы на удобрения. Видите ли из-за моих прихотей урожая у них на даче не будет. © Подслушано / Ideer

Иногда странные и веселые истории могут поджидать нас в поездке в такси.

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