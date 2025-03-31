14 арендаторов, которые на своей шкуре узнали, что съемное жилье - аттракцион не для слабонервных

И вот так потерянная "в" в первой истории превращает банальную попытку продезинфицировать диван средством для ковров в триллер с сельскохозяйственным уклоном
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Казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы арендовать жилье. Однако некоторые пользователи сети убедились, что это тот еще квест.
И вот так потерянная "в" в первой истории превращает банальную попытку продезинфицировать диван средством для ковров в триллер с сельскохозяйственным уклоном
Иногда странные и веселые истории могут поджидать нас в поездке в такси.