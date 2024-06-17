15 звезд, которые не стали надевать все эти новомодные вещицы и выбрали платья с историей
Еще недавно знаменитости для публичных выходов выбирали наряды, что называется, с иголочки. Но сегодня на красных дорожках все чаще можно увидеть редкие платья из архивных коллекций ведущих домов моды.
Натали Портман посетила Каннский кинофестиваль в 2023 году в точной копии роскошного платья Dior из коллекции осень—зима — 1949/1950. Наряд назван в честь богини Юноны
Николь Кидман вышла на красную дорожку бала Met Gala — 2024 в реплике платья Balenciaga 1951 года. На создание копии ушло более 50 дней
Кендалл Дженнер взяла нас в путешествие во времени, надев замысловатый ансамбль Givenchy из осенней коллекции 1999 года. До этого платье надевала Вайнона Райдер
Для церемонии «Золотой глобус — 2024» Эль Фэннинг
выбрала винтажное платье Pierre Balmain нежного оттенка слоновой кости, декорированное крупным бантом в зоне лифа
Для премьеры фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» Аня Тейлор-Джой выбрала необыкновенный наряд Paco Rabanne 1996 года. Судя по всему, весь вечер девушка провела стоя
В 2023 году Марго Робби вышла в свет в блестящем розовом платье Versace из архивной коллекции бренда
В далеком 1994 году наряд выгуляла супермодель Клаудия Шиффер
На премию «Оскар-2024» Мишель Йео надела драпированное платье Balenciaga с длинным шлейфом, которое сшили из трех винтажных платьев
На церемонии вручения премии «Эмми» в 2024 году Лиззи Каплан появилась в великолепном платье Yohji Yamamoto, которое впервые было представлено публике в 1999 году
Хайди Клум перенесла нас в 2017 год, надев архивное платье Jean Paul Gaultier с экстремальным разрезом на ноге
Керри Вашингтон вдохнула новую жизнь в винтажное платье Donna Karan, дополнив образ украшениями Mouawad
Для премии «Governors Awards — 2024» Оливия Родриго выбрала элегантное платье Saint Laurent 1997 года. Примечательно, что наряд старше актрисы на 6 лет
Ким Кардашьян славится своей страстью к винтажным вещам. В 2018 году теледива примерила блестящее мини-платье Versace из коллекции 1997 года
Клэр Дэйнс выглядела просто потрясающе на премии «Эмми-2024» в утонченном платье Balmain 1990 года с затейливой спинкой
Кэри Маллиган произвела фурор на премии «BAFTA-2024», появившись в великолепном платье с бархатными вставками. Наряд был репликой платья из коллекции Christian Dior 1951 года
В 2024 году Наоми Кэмпбелл вышла в свет в винтажном платье Chanel, которое она же представила миру в 1996 году
А мне одной кажется, что это не совсем то же платье?
1. Полосы непрозрачного материала справа не зафиксированы снизу, немножко торчат "елочкой"
2. Количество полосок другое
3. Справа, вроде, чехол под юбкой?
Ничего не хочу сказать, это супер круто одеть то же платье через 30 лет и Наоми тут хороша везде.... Просто скажите мне, что это не бред, и платье другое.
С популяризацией идеи разумного потребления многие знаменитости пересмотрели свое отношение к моде и охотно выходят в свет в одних и тех же нарядах по несколько раз.
Комментарии
Нууууу, покупать же обноски не заставили... Один раз надели одни, второй раз- другие, лет через десять- поюзают третьи а там и платьишко порвется. =))