15 звезд, которые не стали надевать все эти новомодные вещицы и выбрали платья с историей

А мне одной кажется, что это не совсем то же платье?

1. Полосы непрозрачного материала справа не зафиксированы снизу, немножко торчат "елочкой"

2. Количество полосок другое

3. Справа, вроде, чехол под юбкой?



Ничего не хочу сказать, это супер круто одеть то же платье через 30 лет и Наоми тут хороша везде.... Просто скажите мне, что это не бред, и платье другое.