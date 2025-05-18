16 человек, у которых даже обычная бытовуха превращается в приключение

Вот бывает, мы совершенно не готовы к каким-нибудь событиям. А просто хотим спокойно развесить белье, сделать тосты или купить шоколадку. Но даже такие обыденные ситуации иногда прекращаются в тот еще квест. Герои нашей статьи как раз поделились фото того, с чем им пришлось столкнуться, просто занимаясь бытом.

«Жена купила носки. А дома оказалось, что это изделие даже не имеет права называться носками»

62 носка без пары после стирки

«Как моя мама расставляет все по местам после мытья посуды. Никто не может прикоснуться к чему-то, чтобы не навести беспорядок, кроме нее, конечно»

«Мама настаивает на том, чтобы белье всегда вывешивалось на улицу, независимо от погоды»

«Все 10 лет брака моя жена отказывается признавать, что занимается вот этим по ночам. А вот доказательства. Она постоянно заворачивается в одеяло, а я мерзну»

«Новая упаковка стирального геля просто взяла и треснула»

«Я нашел гусеницу в банке с солеными огурцами, которые только что съел»

© Manualdriver1 / Reddit ВВС 19 часов назад Правила поедания малины с куста:

1. Никогда, слышете, никогда не разглядывайте свежесорванную малину: сорвали и сразу в рот.

2. Если вы начали жевать малину, но она сопротивляется, то жуйте с удвоенной силой.

3. Если п.2 не помог, просто выплюньте и смиритесь - сегодня малина вам не покорилась. - - Ответить

«Стиральная машина и сушилка в моей квартире»

«Собирался доесть остатки спагетти. Открываю холодильник, а тут какое-то варварство творится»

«Нашла его на дне корзины с бельем. Теперь пытаюсь набраться смелости, чтобы либо разобраться с этим самой (у меня сильная арахнофобия), либо умолять мужа сделать это за меня»

«Моя жена кладет хлеб с маслом в тостер»

«Я заказала шоколад, а получила овощи»

«Я объединил хлопья из старых пачек. Жена теперь в легком бешенстве»

«Обнаружил, что кто-то в моем доме добавил соль в емкость с сахаром только после того, как испек 3 пирога и у меня закончились ингредиенты»

«Мой парень берет половинки жвачки, потому что целые „слишком ментоловые“»

«Заказала сэндвич. Открываю и вижу это. Целых 5 минут пыталась понять: сошла я с ума или нет»

© Whyamionlyfivefttall / Reddit Lisenok21 18 часов назад Привезли новое или вернули деньги? Иначе это совсем ущербное заведение.

Зашла в оригинал. Добрый парень-заказчик не стал жаловаться, чтобы ни у кого не было неприятностей. - - Ответить