16 человек, у которых даже обычная бытовуха превращается в приключение

Фотоподборки
39 минут назад

Вот бывает, мы совершенно не готовы к каким-нибудь событиям. А просто хотим спокойно развесить белье, сделать тосты или купить шоколадку. Но даже такие обыденные ситуации иногда прекращаются в тот еще квест. Герои нашей статьи как раз поделились фото того, с чем им пришлось столкнуться, просто занимаясь бытом.

«Жена купила носки. А дома оказалось, что это изделие даже не имеет права называться носками»

62 носка без пары после стирки

«Как моя мама расставляет все по местам после мытья посуды. Никто не может прикоснуться к чему-то, чтобы не навести беспорядок, кроме нее, конечно»

«Мама настаивает на том, чтобы белье всегда вывешивалось на улицу, независимо от погоды»

Pohjoinen nainen
19 часов назад

А ночью пойдёт мокрый снег и ещё неделю ждать пока высохнет.....
Нет, спасибо.
И у меня нет такого двора большого😂

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«Все 10 лет брака моя жена отказывается признавать, что занимается вот этим по ночам. А вот доказательства. Она постоянно заворачивается в одеяло, а я мерзну»

«Новая упаковка стирального геля просто взяла и треснула»

tama
21 час назад

Канистры по 5 литров геля так не треснут. 💯

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«Я нашел гусеницу в банке с солеными огурцами, которые только что съел»

ВВС
19 часов назад

Правила поедания малины с куста:
1. Никогда, слышете, никогда не разглядывайте свежесорванную малину: сорвали и сразу в рот.
2. Если вы начали жевать малину, но она сопротивляется, то жуйте с удвоенной силой.
3. Если п.2 не помог, просто выплюньте и смиритесь - сегодня малина вам не покорилась.

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«Стиральная машина и сушилка в моей квартире»

«Собирался доесть остатки спагетти. Открываю холодильник, а тут какое-то варварство творится»

ucTepu4ka
20 часов назад

Переваренные какие-то. Нифига се остатки доесть🤣 полкило как минимум

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«Нашла его на дне корзины с бельем. Теперь пытаюсь набраться смелости, чтобы либо разобраться с этим самой (у меня сильная арахнофобия), либо умолять мужа сделать это за меня»

«Моя жена кладет хлеб с маслом в тостер»

«Я заказала шоколад, а получила овощи»

«Я объединил хлопья из старых пачек. Жена теперь в легком бешенстве»

«Обнаружил, что кто-то в моем доме добавил соль в емкость с сахаром только после того, как испек 3 пирога и у меня закончились ингредиенты»

ucTepu4ka
20 часов назад

У меня привычка пробовать тесто заранее, потому что всё н а глазок делаю, так же с фаршем, домашним паштетом...

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«Мой парень берет половинки жвачки, потому что целые „слишком ментоловые“»

Lisenok21
19 часов назад

А, он не может свою половинку сам дожёвывать? Не в общее кидать и каждый раз от новой кусать?

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«Заказала сэндвич. Открываю и вижу это. Целых 5 минут пыталась понять: сошла я с ума или нет»

Lisenok21
18 часов назад

Привезли новое или вернули деньги? Иначе это совсем ущербное заведение.
Зашла в оригинал. Добрый парень-заказчик не стал жаловаться, чтобы ни у кого не было неприятностей.

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А вот еще подборка фото о родственниках, чьи поступки смело можно сохранять в золотой фонд семейных баек.

Фото на превью Whyamionlyfivefttall / Reddit

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