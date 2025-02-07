16 доказательств того, что техника тоже может преподносить сюрпризы
B наш век только и успевай, что следить за новыми технологиями. И на фоне того, как быстро они развиваются, уже не особо впечатляет тот факт, что люди даже во взаимоотношениях с техникой могут угодить в яркую историю.
- У нас на работе появилась новая сотрудница. В резюме она указала, что у нее 5-летний опыт работы с компьютером. Посадили ее за стол, все настроили. Сидела-возилась. На второй день у нас была встреча. Я взял с собой ноутбук. А эта мадам взяла с собой монитор, клавиатуру и мышь. Аккуратно все на столе расставила, а затем начала разглядывать заднюю часть монитора, чтобы найти, где подключаются клавиатура и мышь. © prustage / Reddit
- Захожу домой. В коридоре еще не успеваю включить свет, как вдруг откуда-то сверху раздается абсолютно потусторонний всхлипывающий вздох с какими-то придыханиями и присвистываниями. А потом громкий выдох: «пщсссщпсс»... В первую секунду — просто оцепенение, ужас, волосы дыбом по всему телу. Потом понимание — это новый освежитель, блин, воздуха с датчиком движения. © justas.alexu / Pikabu
- Взял машину в каршеринге. Завел, еду, слушаю радио. Меня подрезает какой-то очень нехороший человек. Высказал вслух все, что о нем думаю. Вдруг женский голос: «Да. Согласна!» Я чуть на ходу из машины не вышел, через секунду дошло, что это очередная фишка умного помощника. © Yarrr25 / Pikabu
- Кто-то в сети задал вопрос, как подключиться к Wi-Fi сети соседа. Я в ответ решил пошутить: «Введи пароль 12345». А он отвечает: «О, спасибо, это сработало». © bad_robot / Reddit
- Мой телефон разрядился, и когда я пошел и подключил его к зарядному устройству, то услышал звук срабатывания камеры и приглушенного дыхания. До конца ночи потом в шоке сидел. © IronicDespair / Reddit
- Я как-то попросила умную колонку разбудить меня в 7:15. На часах 7 утра — она будит. Я у нее спрашиваю, мол, зачем так рано? А она мне выдает: «Чтобы вам жизнь сказкой не казалась!» © s_toboy24
- Затесался на дедушкин ноутбук с обновлением браузера умный помощник. Ну, объяснили и показали, как пользоваться. Оценил, сказал, что удобно. А потом дед уехал в санаторий на две недели, и ноутбуком никто не пользовался. По возвращении он услышал от помощника грустное: «Почему вы со мной не разговариваете?» © ********4etver / Pikabu
- Три часа ночи, я спокойно сплю. И подрываюсь от того, что умная колонка читает отрывок из аудиокниги «Властелин колец». Момент, где герои попадают в гигантскую пещеру с паучихой. У меня арахнофобия, поэтому просыпаться посреди ночи, в то время как твоя колонка рассказывает тебе о гигантском хищном пауке, не так уж и приятно. © Unknown author / Reddit
- В какой-то момент голосовая помощница начала называть меня прозвищем, которое я в настройках нигде не указывал. То есть она просто сама дала мне его. Я спросил, мол, почему это она решила меня так называть? А она мне: «Потому что я хочу, чтобы мы стали лучшими друзьями!» © Hiddenheir / Reddit
- Мы с дочкой разговариваем, и я замечаю на колонке какую-то странную активность. Брякаю просто так в ее сторону: «Ты что, подслушиваешь?» Небольшая заминка, и ее ответ: «Да. А что нельзя?» © prishepkaolga
- Я работал системным администратором в одной организации. Одна дама написала мне на электронную почту, чтобы сказать мне... что ее электронная почта не работает. Я понятия не имел, как ответить. © jmnugent / Reddit
- Ждал в сервисном центре, пока мне отремонтируют дисплей на телефоне. И эти бракоделы каким-то образом умудрились снести все мои фотографии. Они где-то час пытались их восстановить, а я в какой-то момент посмотрел в сторону и увидел, что мои снимки транслируются на экране телевизора в приемной. Быстро это остановили. Мне объяснили это тем, что они «хотели убедиться», что медиатека восстановилась. И да, извинений не последовало. © PinkSpoon28 / Reddit
Надо было написать "Вы уверены? Напишите, пожалуйста, подробнее, что именно не работает"
- Я как-то говорю колонке на понравившийся трек: «Поставь лайк». Она: «Хорошо, добавила трек в избранную музыку». На следующий день говорю ей: «Включи избранную музыку». Она: «Люблю музыку, которую вы любите», — и включает, а там нет этого понравившегося трека. Я ей: «А где вчерашний трек?» Она: «Какой трек?» Я ей объясняю, что просила ее поставить лайк. А колонка мне: «Вы не в себе!» — и это был не вопрос. Я была в шоке. © rg.magenta
- У знакомой подруги умный дом. Хозяйка не в духе, нагрубила голосовой ассистентке. Та предупредила, что если хозяйка с ней так будет разговаривать, то пожалеет. Знакомая продолжила хамить. В итоге посудомойка не работает, свет включается только на 30%. Нужно мастера вызывать, а это еще и дорого, оказывается. © annak_annar
- Друг часто хвастается, что он настоящий спец в технике. В один момент мне это надоело, и я решил его проучить. Сам не такой спец, но кое-что умею. Взял его телефон и в настройках отключил левый наушник. На следующий день этот, прошу прощения, «спец» пришел без левого наушника! Он просто отрезал его! Объяснил так: «Он сломался и мешается!» © Подслушано / Ideer
- Приехали к бабуле на юбилей, она у нас бытовой техники особо никакой не видела. Подарить решили стиральную и посудомоечную машины. Жена все объяснила. Наутро проснулись от грохота. Бабушка перепутала, в какую машину что нужно положить, и кинула посуду в машинку. Обещали на ближайший праздник подарить сервиз, ведь предыдущий отстирался до неузнаваемости. © Палата № 6 / VK
Чем больше техники — тем больше историй. Поэтому держите еще несколько подборок:
Комментарии
А наа кой ляг мне в доме ИИ, который может мне навредить? Пусть даже и материально. И пусть даже в ответ наа хамство.
А что завтра она расценит как хамство? Что я не поклонилась ей в глубоком реверансе?
Думаю, пока реакция ИИ зависит от того, чему его научили (слова, фразы, громкость голоса, эмоция и т.п.)
Но вот лет через несколько...
Люблю всякую технику. Но с интеллектом мне не нужно. Нужно чтобы просто работала.
А умные в семье муж и два ребёнка-подростка. Периодически пытаются мне мозговые извилины в узел завязать.
У нас есть Алиса , но она адекватная, немного задания выполняет не в полном объеме, но не грубит и не обижается.
Вообще, чем больше развивается ИИ и его применение в быту, тем больше ограничений и законов возникает чтоб хотя бы первый закон Азимова был реалистичным.
Нна заре ИИ был громкий случай когда какой-то подросток жаловался ИИ нна родителей, и ИИ посоветовал "устранить проблему". Не помню чем кончилось, но разработчикам той болтали влетело нехило.
Другой пример - ни один официальный ИИ в США не сможет с вами поговорить про Тэйлор Свифт и показать её фотографии - запрещено отдельным предписанием суда после жалоб певицы наа распространённый запрос у ИИ нна её обнажённые фотки или дипфейки соответствующего содержания...