16 доказательств того, что техника тоже может преподносить сюрпризы

Вообще, чем больше развивается ИИ и его применение в быту, тем больше ограничений и законов возникает чтоб хотя бы первый закон Азимова был реалистичным.

Нна заре ИИ был громкий случай когда какой-то подросток жаловался ИИ нна родителей, и ИИ посоветовал "устранить проблему". Не помню чем кончилось, но разработчикам той болтали влетело нехило.

Другой пример - ни один официальный ИИ в США не сможет с вами поговорить про Тэйлор Свифт и показать её фотографии - запрещено отдельным предписанием суда после жалоб певицы наа распространённый запрос у ИИ нна её обнажённые фотки или дипфейки соответствующего содержания...