16 девчонок, которые могут отчебучить такое, что мальчишкам даже и не снилось
Истории
45 минут назад
Чаще всего проказниками родители называют мальчиков, но на самом деле воспитание девочки тоже полно сюрпризов. Порой маленькие принцессы могут выдать такое, чего никак от них не ожидаешь. В этой статье — истории людей, которые знают, что значит быть родителями девочек.
- Дочь до школы часто болела, и я решала, идти ей в школу в 6 лет или подождать годик. Гуляем с ней во дворе, и одна мамочка говорит: «Что ты мучаешься? Весь первый класс они проходят счет до 20 и обратно!» Я подзываю дочь и прошу посчитать до 20. А она, не задумываясь ни на секунду, спрашивает: «Мам, тебе на русском или на английском?» Все, вопрос со школой был решен. © Ирина Викторовна / Dzen
- 1-й класс. На доске написано: «Наступила осень. Пожелтели листья. Улетели птицы». Одну девочку просят прочитать вслух. Она встает и выдает: «Кас-трю-ля». Учительница выпала в осадок. Спрашивает, мол, где ты это увидела? А девочка в ответ: «Не знаю». Хохотали все. © Елена-2711/ Dzen
- Сижу я в кофейне, работаю за ноутом. Вдруг краем глаза замечаю, что на меня беспрерывно смотрят мама с дочкой лет 5, за столиком напротив. Стараюсь не обращать внимания, но тут мама что-то сказала девочке, и та, стесняясь, подошла ко мне, тыкнула пальцем на мои забитые рукава, робким голоском спросила: «Извините, а вы себе эти татуировки сами наклеиваете, или вам мама помогает?» К такой милоте меня жизнь не готовила. © Не все поймут / VK
- Жена всегда шутила, что я буду одним из тех отцов, которые заплетают своих дочек. Моей мелкой 4. В субботу мы впервые заплели ей волосы — дочке понравилось. Но не уследили и дочь сделала себе «стрижку». Делюсь фото до и после. Не передать, как мне грустно. © winkie5970 / Reddit
- У нас с мужем есть как бы мечта-фантазия о своей музыкальной группе. Я неплохо пою, пишу тексты, он играет на гитаре и немного хуже — на фортепиано. Всегда любили помечтать, но редко дело заходило дальше рассуждений. А недавно наша дочь услышала, что мы опять мечтаем, не выдержала и договорилась со своим другом-музыкантом, чтобы тот пустил нас в свою студию. Мы пытались отказаться, но такой опции не предполагалось. Взяли с мужем по три выходных, уже второй день репетируем в поте лица, а завтра идем позориться. Или идем к триумфу! © Мамдаринка / VK
- Дочь с самого раннего детства просто ненавидит колготки, в 4 года заставить ребенка их носить ну просто нереально. Еще она терпеть не может синтетические вещи, прикосновение бирочек от одежды и носки с резинкой. Я уже привыкла к такой чувствительности ребенка, но воспитатели в детскому саду сначала говорили, что я просто балую девочку, а теперь и вовсе ставят нам диагнозы. У ребенка хорошая речь, дочь умеет читать и даже писать, считает до 100, очень эмпатичная девочка. Я не считаю, что она больна, врачи тоже так не считают. Но воспитатели постоянно об этом талдычат. Кажется, пора переводить ребенка в другой садик. © Мамдаринка / VK
- Недавно дочь (ей 13) попросила набить тату, а я сказала, что мы сделаем это в 18 лет. Тогда дочь нашла какого-то подвального мастера и набила огромного паука на половину спины. Три дня скрывала от нас с мужем, а потом татуировка стала гноиться (занесли инфекцию), и ребенок признался. Две недели мы лечили это все в больнице. © Мамдаринка / VK
- Во время беременности мне постоянно хотелось есть шашлык. Только чтобы он был обязательно приготовлен на мангале, по всем правилам. Так муж зимой (!) купил мангал, выходил во двор нашего многоквартирного дома и жарил мне шашлык. Блюдо из доставки мне не подходило — там вечно всякие жилки, а меня от них тошнило. Потом я родила дочь, тяга к шашлыку пропала. Но спустя 2 года она появилась вновь. Только вот не у меня, а у моей дочери. Которая буквально вырвала шпажку шашлыка из рук своего папы, когда мы отдыхали на даче! © Мамдаринка / VK
- Дочь-подросток влюбилась. Она отличница, по классике жанра влюбилась в двоечника. Парень почти всегда прогуливает школу, забит татуировками (в 16-то лет). Но, что самое ужасное, этот пацан плохо обращается с нашей дочерью. Обещает позвонить и не звонит, а она сутками ждет звонка. А недавно я узнала, что дочь одна ходит пешком через несколько районов в 10 вечера, потому что мальчишке лень ее провожать. Он жутко меня бесит, а мой муж его прям ненавидит. До дочери достучаться не получается: она уверена, что это любовь, а наши с мужем наставления только укрепляют ее веру в это. © Мамдаринка / VK
- Сегодня 6-летняя дочь подошла ко мне, крепко обняла и сказала, что скучает по мне, когда я на работе. А когда она вырастет и родит сына, то назовет его в мою честь. Я был тронут до слез! © GTiHOV / Reddit
- Моя дочь из телефона не вылезает. Вот я не понимаю, что там можно делать. Переписываться с кем-то целый день? А с кем? Я бы не сказала, что она там в игры играет, она что-то печатает постоянно. Когда я спросила, дочь сказала, что пишет фанфик. Попросила дать почитать, она отказалась. Блин, мне теперь так интересно, но как его найти? Или, может, она его в интернет и не выкладывает. Короче, заинтриговала меня дочь, но я знаю ее: нет значит нет. © Мамдаринка / VK
- Моей дочке 7 и она дружит только с мальчиками. Точнее, вот к ней подходят одноклассницы — она с ними общается. Но интересно ей именно с мальчишками — они вместе играют. Я не понимаю почему, но меня это беспокоит. Хотя одна знакомая поделилась своим опытом. В детстве она была такой же: подружилась с мальчишкой и вошла в круг его друзей. Но ее отец заявил, мол, не девчачье это дело. В итоге она грустила в одиночестве, пока мальчишки играли в битву за Хогвартс. © Responsible_Goat9170 / Reddit
- Воспринимайте эту историю с юмором. На днях помогал 3-летней дочери одеться, она попыталась надеть на меня свою вязаную шапку. Я такой: «У папы большая голова». Дочь: «А у меня маленькая». Я решил шуткануть: «Твоя голова будет расти, чтобы туда мозг влезал». Дочь покивала. Потом мы подошли к жене, она как раз кормила грудью нашего двухмесячного сына. И дочь задумчиво так говорит: «Мама кормит брата, брат растет. Его голова растет, в ней есть мозги». Мы с женой переглядываемся, распираемые гордостью. Дочь продолжает: «У папы большая голова — у папы есть мозги. У мамы маленькая голова — у мамы нет мозгов». И жена такая: «Что это ты там наговорил дочери?!» © thenjdk / Reddit
- Дочке 12 лет. Я сказал, что дам ей $ 100, если она раскрасит каждую картинку в своей новой книжке-раскраске за 6 месяцев. Просто она попросила на свой день рождения такую книжку, но обычно сделает пару картинок и все забросит. Дочь переспросила: «Ты это серьезно?» Я кивнул. Короче, я ей теперь денег должен. © officalSHEB/ Reddit
- Вчера моя дочка сама приготовила пирожки с картошкой, а ей всего 9 лет. Наша бабушка живет в соседнем доме, и дочь попросилась отнести ей пирожки, но только сама, как взрослая. Мы еще никогда не отпускали дочь одну, но я понимаю, что наши подъезды находятся недалеко. Ладно. Если я отведу дочь вниз, а там ее встретит бабушка, то все будет хорошо. Так и договорились. Наш разговор слушал муж, но молчал. И вот я вывела дочь, сама вернулась и смотрю с балкона, как она идет. И тут вижу — в кустах какой-то мужик. И он явно смотрит на нашу девочку. Сердце в пятки, первая мысль — бежать! Но через секунду понимаю, что этот мужик — мой муж. Он так решил проследить за тем, как дочка дойдет до бабушки. Дошла, все хорошо. Муж вернулся, а я с наездом: «И что это было?» Он улыбается так миленько и говорит: «Ты же помнишь Красную Шапочку? Не мог я отпустить нашу крошку одну. Еще и с пирожками. Вокруг волки, Настя. А я здесь для того, чтобы защитить нашу дочь». © Мамдаринка / VK
- У меня две дочки, 9 и 16 лет. Воспитываю их одна. Пытаюсь огородить детей от своих взрослых проблем, но они и сами все понимают. Недавно меня сократили. Так старшая подошла и протянула мне стопку купюр. «Откуда это?» — испугалась я. Оказалось, она уже Junior-разработчик. Программирует, довольно-таки успешно. Показала страницу фирмы, на которую сейчас работает. И сообщения от них, и официальный денежный перевод. Я в шоке. Моя маленькая девочка уже совсем взрослая и работает! Я объяснила, что очень благодарна ей, но в этом нет необходимости. Дочь ответила, что ей нравится работа. Мы поговорили и решили, что часть денег она потратит на свои хотелки, а еще купит сестре куклу. Большую часть зарплаты будет откладывать на поступление и на машину. А уже завтра я выхожу на новую работу. Горжусь дочерью! © Палата № 6 / VK
Родителям все-таки не стоит забывать, что воспоминания из детства остаются с нами надолго. Вот 15 историй из школы, которые их герои будут вспоминать до старости.
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