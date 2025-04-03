16 девчонок, которые могут отчебучить такое, что мальчишкам даже и не снилось

Чаще всего проказниками родители называют мальчиков, но на самом деле воспитание девочки тоже полно сюрпризов. Порой маленькие принцессы могут выдать такое, чего никак от них не ожидаешь. В этой статье — истории людей, которые знают, что значит быть родителями девочек.