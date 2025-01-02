16 знаменитостей, которые в 2025 году разменяют 7-й десяток. Внезапно
Любимые киноленты юности мы пересматривали далеко не один раз и помним их чуть ли не покадрово. Также в нашей памяти отпечатались ранние образы кинозвезд, которые блистали в этих фильмах. Потому громом среди ясного неба становится новость, что многие из этих артистов готовятся разменять 7-й десяток. Вот какие знаменитости 60 лет отпразднуют в 2025 году.
Кажется, только вчера 15-летняя Брук Шилдс снялась в красочном фильме «Голубая лагуна». И вот ей уже 60 на носу
А вы знали, что Брук Шилдс появлялась в сериале «Друзья»? Посмотреть, кого она там играла, а также узнать, какие еще звезды засветились в культовом ситкоме, можно здесь.
Роберту Дауни-младшему было всего 25 в картине «Эйр Америка» — одном из первых громких проектов в его фильмографии
Модель Полина Поризкова появилась в фильме «Кровавый четверг», когда ей было 33 года. Скоро ей исполнится 60, а она все так же прекрасна
Поклонники латиноамериканских сериалов наверняка вспомнят, как 27-летняя Андреа дель Бока блистала в проекте «Антонелла»
Бен Стиллер в свои 33 года снялся в ромкоме «Все без ума от Мэри». И все вдруг оказались без ума и от Бена Стиллера
Саре Джессике Паркер было всего 27 лет, когда она сыграла одну из своих первых знаковых ролей. Речь идет о фильме «Медовый месяц в Лас-Вегасе»
А вот коллега и ровесница Сары Джессики Паркер Кристин Дэвис начала играть свою самую известную роль в 33 года. Да-да, в сериале «Секс в большом городе»
Кстати, о сериале «Секс в большом городе». Здесь вы найдете кучу фактов о легендарном проекте, знанием которых не каждая поклонница может похвастаться.
Блистательная красотка из фильма "Сабрина"— запомнилась такой нам Джулия Ормонд. На момент выхода ленты актрисе было 30. Теперь вот-вот стукнет 60
Наверняка, многие впервые увидели датского актера Мадса Миккельсена в кинокартине «Король Артур», в которой он снялся в 39 лет
Для фанатов поттерианы не секрет, что Ширли Хендерсон сыграла школьницу Плаксу Миртл на пороге 40-летия. И сделала это круто
Индийскому актеру Шахрух Хану было всего 30 лет, когда он снялся в киноленте «Три брата», ставшей кассовым хитом
В 37 лет Дайан Лейн сыграла одну из самых известных своих ролей — в драматическом триллере «Неверная». Скоро ей исполнится 60, а она все так же неотразима
Эффектную школьницу Одри в сериале «Твин Пикс» изображала 25-летняя Шерилин Фенн
Когда мы пересматриваем комедию «Догма», то наблюдаем в кадре 34-летнего Криса Рока
А вот Конни Нильсен было 35 лет, когда она сыграла Луциллу в культовом фильме «Гладиатор»
Кажется, только вчера 35-летняя Элизабет Херли блистала в фильме «Ослепленный желаниями». Но она вот-вот разменяет 7-й десяток
Элизабет Херли создала просто незабываемый образ с бикини для фильма «Ослепленный желаниями». А в этой статье вы найдете еще 10+ эффектных купальников из кино, которые едва сюжет не затмили.
Комментарии
Действительно блистательные актеры , интересно было узнать что им уже 60, в очередной раз понять ,что и мне уже не мало 🤣. Но статью минусят, видимо формат стареющих людей действительно всем осточертел.