16 знаменитостей, которые в 2025 году разменяют 7-й десяток. Внезапно

Любимые киноленты юности мы пересматривали далеко не один раз и помним их чуть ли не покадрово. Также в нашей памяти отпечатались ранние образы кинозвезд, которые блистали в этих фильмах. Потому громом среди ясного неба становится новость, что многие из этих артистов готовятся разменять 7-й десяток. Вот какие знаменитости 60 лет отпразднуют в 2025 году.

Кажется, только вчера 15-летняя Брук Шилдс снялась в красочном фильме «Голубая лагуна». И вот ей уже 60 на носу

А вы знали, что Брук Шилдс появлялась в сериале «Друзья»? Посмотреть, кого она там играла, а также узнать, какие еще звезды засветились в культовом ситкоме, можно здесь.

Роберту Дауни-младшему было всего 25 в картине «Эйр Америка» — одном из первых громких проектов в его фильмографии

Модель Полина Поризкова появилась в фильме «Кровавый четверг», когда ей было 33 года. Скоро ей исполнится 60, а она все так же прекрасна

Поклонники латиноамериканских сериалов наверняка вспомнят, как 27-летняя Андреа дель Бока блистала в проекте «Антонелла»

Бен Стиллер в свои 33 года снялся в ромкоме «Все без ума от Мэри». И все вдруг оказались без ума и от Бена Стиллера

Саре Джессике Паркер было всего 27 лет, когда она сыграла одну из своих первых знаковых ролей. Речь идет о фильме «Медовый месяц в Лас-Вегасе»

А вот коллега и ровесница Сары Джессики Паркер Кристин Дэвис начала играть свою самую известную роль в 33 года. Да-да, в сериале «Секс в большом городе»

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Кстати, о сериале «Секс в большом городе». Здесь вы найдете кучу фактов о легендарном проекте, знанием которых не каждая поклонница может похвастаться.

Блистательная красотка из фильма "Сабрина"— запомнилась такой нам Джулия Ормонд. На момент выхода ленты актрисе было 30. Теперь вот-вот стукнет 60

Наверняка, многие впервые увидели датского актера Мадса Миккельсена в кинокартине «Король Артур», в которой он снялся в 39 лет

Для фанатов поттерианы не секрет, что Ширли Хендерсон сыграла школьницу Плаксу Миртл на пороге 40-летия. И сделала это круто

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Индийскому актеру Шахрух Хану было всего 30 лет, когда он снялся в киноленте «Три брата», ставшей кассовым хитом

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В 37 лет Дайан Лейн сыграла одну из самых известных своих ролей — в драматическом триллере «Неверная». Скоро ей исполнится 60, а она все так же неотразима

Эффектную школьницу Одри в сериале «Твин Пикс» изображала 25-летняя Шерилин Фенн

Когда мы пересматриваем комедию «Догма», то наблюдаем в кадре 34-летнего Криса Рока

А вот Конни Нильсен было 35 лет, когда она сыграла Луциллу в культовом фильме «Гладиатор»

Кажется, только вчера 35-летняя Элизабет Херли блистала в фильме «Ослепленный желаниями». Но она вот-вот разменяет 7-й десяток