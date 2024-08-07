17 человек, которых обслужили так, что они это вовек не забудут
Сфера услуг подразумевает общение с людьми, и спорные или курьезные ситуации в ней не редкость. Мало у кого из нас нет в запасе эпичной истории из магазина, ресторана или салона красоты. Вот и героям этой статьи есть что рассказать. Кто-то из них столкнулся с отвратительным обслуживанием, а кто-то, наоборот, остался под большим впечатлением от качества сервиса.
- Собиралась я к подруге в гости, она попросила по дороге к ней купить тест на беременность. А я на тот момент была уже глубоко беременна. И вот захожу я в аптеку, отстаиваю очередь и прошу у фармацевта тест. Та несколько секунд внимательно смотрит на меня, переводя взгляд с лица на восьмимесячный живот, а потом выдает: «Девушка, мне кажется, вам поздновато уже тесты делать».
- Продавал машину. По неопытности не указал в объявлении опцию «Салонам не беспокоить». Ну и салоны, понятное дело, сразу начали беспокоить. Разговаривали разумно, не вешали лапшу на уши. Рассказали в деталях, как все будет происходить. В общем, ведут клиента очень грамотно. Так что они заслужили как минимум мою заинтересованность. Решил попробовать. Договорились, мне назначили администратора, пообещали бесплатный кофе. Приезжаю в назначенное время, подхожу к администратору. И тут началась какая-то дичь. Она смотрит на меня, как на пыль, и у нас состоялся вот такой диалог:
— Ожидайте, мужчина. Идите вон туда, сидите, вас пригласят.
— А сколько ждать?
— Вы один у меня, что ли? Сколько надо, столько и ждите.
— Мне обещали бесплатный кофе.
— Я, что ли, обещала? Сидите и ждите менеджера!
Развернулся и уехал домой. Страшно, что огромные усилия десятков людей сводятся на нет из-за таких администраторов. © MHE.BCEPABHO / Pikabu
«Курьер вытащил коробку из сумки, а пицца вся вывалилась. Так он протянул мне пустую коробку, открыл ее и стал вытаскивать из сумки куски пиццы голыми руками и бросать в коробку»
- Вспомнилось. Захожу в небольшую уличную кофейню. За кассой девочка лет 20-25 разговаривает по мобильному, не обращая на меня никакого внимания.
— Я вам не мешаю?
— Подождите, я с мамой разговариваю
— Может, сначала вы меня обслужите, а потом поговорите с мамой?
— Мужчина, ну как вы думаете, наверное, поговорить с мамой для меня гораздо важнее?
И так бывает. © Nike55555 / Pikabu
- Пошли мы как-то с семьей и друзьями в стейк-хаус. Выбрали его, потому что мы все любим стейки, а главное, это самое безопасное блюдо для моей мамы, так как у нее сильная аллергия на молочные продукты. Она узнала, что они макают стейк в масло, прежде чем зажарить его. Поэтому попросила, чтобы повар готовил ей на отдельной сковороде. Официантка сказала, что нет проблем. И вот приносят нам заказ, мясо было идеальным. Мама уже собиралась откусить первый кусочек, как вдруг с другого конца ресторана кто-то закричал: «Не-е-ет!» Смотрим, к нам бежит наша официантка и буквально вырывает тарелку из маминых рук. Оказалось, повар что-то напутал и положил стейк без масла не на ту тарелку. Маме принесли новый стейк, а мы оставили официантке большие чаевые. © probably_needs_help / Reddit
«Сегодня в своем тако я нашла чью-то сережку для носа»
- Живу за городом, доставку сюда долго приходится ждать. И вот однажды заказал я суши на $35, чтоб всему семейству хватило на ужин. Привозят все на вид аппетитное, но при этом ни одного соуса, васаби и имбиря. А я уже курьера отпустил. Звоню в поддержку, чтобы узнать, в чем дело. Оказывается, отныне у них все «допы» платные и заказываются отдельно. Только вот это нигде не указано, а дозаказывать и ждать еще полтора часа — такое себе удовольствие. Говорю оператору, мол, считайте, что одного постоянного клиента вы уже потеряли. На что девочка мне отвечает: «Ваше право» и бросает трубку. Я, мягко говоря, слегка в шоке. © Padlick / Pikabu
- Мы с женой пошли поесть в наш любимый ресторан. Официанту сразу сказали, чтобы не было никаких грибов, так как у жены на них аллергия. Заказ принесли, начинаю есть — грибы. Люди совершают ошибки, но эта уж слишком большая. Подошел официант, а потом менеджер. Я попросил просто переделать небольшую порцию для жены. Нет. Они прислали ей бесплатный десерт по их выбору. Никакой скидки, никакой переделки блюда и никакого обеда для моей жены. Кто так делает? © FuddieDuddie / Reddit
«Заказала вчера вечером картошку в кожуре в кафе неподалеку. Отзывы у них были отличные. Вот, что я ожидала получить, и что в итоге мне привезли»
- Прихожу в заведение после работы, голодная и практически с «севшим» телефоном. Прошу меню. Меня тыкают в QR-код на столе. Пока грузилось меню, зарядка начала резко падать. Спрашиваю, где зарядить телефон. Телефон зарядить можно только если купить пауэрбанк на время! А чтобы получить его, нужно скачать приложение и оплатить в нем этот самый пауэрбанк. И это когда у тебя уже осталось 10% зарядки, а приложение у них кривое, и данные карты постоянно слетают. Чтобы поесть заказать, я измотала себе все нервы. А, зарядка для телефона у меня с собой была, но воспользоваться ей было нельзя — у них нет розеток. © user5757523 / Pikabu
- В один прекрасный день у меня оборвалось интернет-соединение. Позвонил в службу поддержки, приветливая девушка на другом конце трубки попросила подождать, пока она выяснит, в чем дело. И она, видимо, не нажала кнопку отключения звука. Так что я сидел в полной тишине, стараясь не засмеяться, пока она проклинала компьютеры и жаловалась на их ужасную программу. Потом она обратилась к другому специалисту, и уже они оба стали ругать систему. В этот момент я чуть не описался от смеха. Наконец, они нашли и устранили проблему. И тут она заметила, что не отключила звук. Я уверил ее, что ничего страшного не произошло, я все понимаю. Она еще долго извинялась. © weirdlabs / Reddit
«Кажется, в моем отеле есть бесплатная услуга выдачи грязного нижнего белья. Это был действительно хороший отель, за который я заплатил слишком много, чтобы обнаружить такое»
- Заказали мы как-то суши на $50. Рейтинг у водителя-курьера был очень высокий. Еду должны были привезти в 10:01. Ровно в 10 я проверила телефон, оказалось, водитель приехал еще 6 минут назад, но ни звонков, ни сообщений от него не было. Мне пришло уведомление, что если я не заберу заказ в течение 8 минут, его отменят и деньги не вернут. Пошла искать курьера, попутно писала ему. Он сообщения читал, но не отвечал. Стала звонить, а он трубку не берет. И вот я вижу его машину и отчаянно машу ему рукой. А он просто берет и уезжает, а потом и отменяет мой заказ. Заказ мгновенно исчезает из приложения, поэтому я теряю всякую возможность связаться с ним. В службе поддержки потом от меня только отмахивались, и я с большим трудом выбила свои деньги назад. © discountFleshVessel / Reddit
- Зашла в кафе, чтобы покормить свою трехмесячную малышку, и тут она начала громко кричать. Я подошла к стойке уже довольно измотанная, быстро заказала кофе. Официантка сказала, что у них не работает оплата по карте, нужны наличные. Мой ребенок начал плакать громче, поэтому я извинилась и попросила оставить у них коляску на минутку, пока я сбегаю и сниму немного наличных. Официантка поговорила с пожилым мужчиной, предположительно, владельцем заведения, а затем сказала: «Садись и не беспокойся. Я принесу тебе кофе». Я поблагодарил ее и сказала, что схожу за деньгами, как только закончу есть. Но она покачала головой и сказала, что это за счет заведения. Потом я сняла деньги и пыталась заплатить за кофе, но они не брали их. © notheretowatch / Reddit
«Вот какой макияж за кучу денег мне сделали на свадьбу родственника. Клянусь, обычно я так не выгляжу. На всех фотографиях я выглядела как оранжевая золотая рыбка. Но главное, мне казалось, что это не мое лицо»
- Когда-то давно зашел в сушишоп, выбрал себе сет роллов, там образцы на витрине за стеклом лежали. Мне сказали, что минут 20 будет готовиться. Ну ок, сижу, жду. Кроме меня никого нет. Проходит время, выносят. Женщина на кассе достает с витрины сет, а свежий ставит на витрину. И говорит мне: "Ваш заказ готов!
— В смысле?
— Ну у нас каждые полчаса на витрину выкладывается свежачок, а то, что с витрины, уходит покупателям. Вы не волнуйтесь, это тоже свежие роллы, им максимум час.
— А зачем я ждал 20 мин, если можно было сразу с витрины забрать?
— А у нас нельзя, чтобы витрина пустая была.
У меня как-то на автомате на нее вывалилось столько слов, что она молча отдала мне свежак, а обветрившиеся положила обратно на витрину. © SkyPravda / Pikabu
- Эта история произошла сегодня вечером. Мы с парнем решили заказать пиццу. И вот ее привезли, но по какой-то причине ни одна из наших карт не сработала. Наверное, проблема была с самим аппаратом, а у нас, к сожалению, не было наличных. Мы ожидали, что заказ просто отменят. Но курьер вручил моему парню пиццу и сказал, чтобы он не беспокоился и просто как-нибудь на неделе зашел и занес деньги. Сказал, что мы постоянные клиенты, он нас знает и доверяет. Мы поужинали, подождали, пока дождь пройдет, и направились прямо к ним, чтобы оплатить счет. Эти ребята не только готовят офигенную пиццу, но и, очевидно, являются офигенными людьми. © Phosphate-3 / Reddit
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Комментарии
Фoрумчaнe, нe мoгу c вaми нe пoдeлитьcя. Мы вoт трoллим "aвтoрoв" зa их интeллeктуaльный труд пo бeзocтaнoвoчнoму чтeнию г-нoпaбликoв типa пoдcлушeнo и пaлaты №6, a, oкaзывaeтcя, кoму-тo в рeдaкции пoвeзлo eщe бoльшe c функциoнaлoм. Ктo-тo эту брeдятину пeрeвoдит нa aнглийcкий!!! Тoлькo чтo увидeлa нa их aнглoязычнoй плaтфoрмe. В гoлoc прocтo aхaхaхaхaх