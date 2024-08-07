17 человек, которых обслужили так, что они это вовек не забудут

Сфера услуг подразумевает общение с людьми, и спорные или курьезные ситуации в ней не редкость. Мало у кого из нас нет в запасе эпичной истории из магазина, ресторана или салона красоты. Вот и героям этой статьи есть что рассказать. Кто-то из них столкнулся с отвратительным обслуживанием, а кто-то, наоборот, остался под большим впечатлением от качества сервиса.

Собиралась я к подруге в гости, она попросила по дороге к ней купить тест на беременность. А я на тот момент была уже глубоко беременна. И вот захожу я в аптеку, отстаиваю очередь и прошу у фармацевта тест. Та несколько секунд внимательно смотрит на меня, переводя взгляд с лица на восьмимесячный живот, а потом выдает: «Девушка, мне кажется, вам поздновато уже тесты делать».

купить тест на беременность. А я на тот момент была уже глубоко беременна. И вот захожу я в аптеку, отстаиваю очередь и прошу у фармацевта тест. Та несколько секунд внимательно смотрит на меня, переводя взгляд с лица на восьмимесячный живот, а потом выдает: «Девушка, мне кажется, вам поздновато уже тесты делать». Продавал машину. По неопытности не указал в объявлении опцию «Салонам не беспокоить». Ну и салоны, понятное дело, сразу начали беспокоить. Разговаривали разумно, не вешали лапшу на уши. Рассказали в деталях, как все будет происходить. В общем, ведут клиента очень грамотно. Так что они заслужили как минимум мою заинтересованность. Решил попробовать. Договорились, мне назначили администратора, пообещали бесплатный кофе. Приезжаю в назначенное время, подхожу к администратору. И тут началась какая-то дичь. Она смотрит на меня, как на пыль, и у нас состоялся вот такой диалог:

— Ожидайте, мужчина. Идите вон туда, сидите, вас пригласят.

— А сколько ждать?

— Вы один у меня, что ли? Сколько надо, столько и ждите.

— Мне обещали бесплатный кофе.

— Я, что ли, обещала? Сидите и ждите менеджера!

Развернулся и уехал домой. Страшно, что огромные усилия десятков людей сводятся на нет из-за таких администраторов. © MHE.BCEPABHO / Pikabu

«Курьер вытащил коробку из сумки, а пицца вся вывалилась. Так он протянул мне пустую коробку, открыл ее и стал вытаскивать из сумки куски пиццы голыми руками и бросать в коробку»

Вспомнилось. Захожу в небольшую уличную кофейню. За кассой девочка лет 20-25 разговаривает по мобильному, не обращая на меня никакого внимания.

— Я вам не мешаю?

— Подождите, я с мамой разговариваю

— Может, сначала вы меня обслужите, а потом поговорите с мамой?

— Мужчина, ну как вы думаете, наверное, поговорить с мамой для меня гораздо важнее?

И так бывает. © Nike55555 / Pikabu

— Я вам не мешаю? — Подождите, я с мамой разговариваю — Может, сначала вы меня обслужите, а потом поговорите с мамой? — Мужчина, ну как вы думаете, наверное, поговорить с мамой для меня гораздо важнее? И так бывает. © Nike55555 / Pikabu Пошли мы как-то с семьей и друзьями в стейк-хаус. Выбрали его, потому что мы все любим стейки, а главное, это самое безопасное блюдо для моей мамы, так как у нее сильная аллергия на молочные продукты. Она узнала, что они макают стейк в масло, прежде чем зажарить его. Поэтому попросила, чтобы повар готовил ей на отдельной сковороде. Официантка сказала, что нет проблем. И вот приносят нам заказ, мясо было идеальным. Мама уже собиралась откусить первый кусочек, как вдруг с другого конца ресторана кто-то закричал: «Не-е-ет!» Смотрим, к нам бежит наша официантка и буквально вырывает тарелку из маминых рук. Оказалось, повар что-то напутал и положил стейк без масла не на ту тарелку. Маме принесли новый стейк, а мы оставили официантке большие чаевые. © probably_needs_help / Reddit

«Сегодня в своем тако я нашла чью-то сережку для носа»

Живу за городом, доставку сюда долго приходится ждать. И вот однажды заказал я суши на $35, чтоб всему семейству хватило на ужин. Привозят все на вид аппетитное, но при этом ни одного соуса, васаби и имбиря. А я уже курьера отпустил. Звоню в поддержку, чтобы узнать, в чем дело. Оказывается, отныне у них все «допы» платные и заказываются отдельно. Только вот это нигде не указано, а дозаказывать и ждать еще полтора часа — такое себе удовольствие. Говорю оператору, мол, считайте, что одного постоянного клиента вы уже потеряли. На что девочка мне отвечает: «Ваше право» и бросает трубку. Я, мягко говоря, слегка в шоке. © Padlick / Pikabu

Мы с женой пошли поесть в наш любимый ресторан. Официанту сразу сказали, чтобы не было никаких грибов, так как у жены на них аллергия. Заказ принесли, начинаю есть — грибы. Люди совершают ошибки, но эта уж слишком большая. Подошел официант, а потом менеджер. Я попросил просто переделать небольшую порцию для жены. Нет. Они прислали ей бесплатный десерт по их выбору. Никакой скидки, никакой переделки блюда и никакого обеда для моей жены. Кто так делает? © FuddieDuddie / Reddit

«Заказала вчера вечером картошку в кожуре в кафе неподалеку. Отзывы у них были отличные. Вот, что я ожидала получить, и что в итоге мне привезли»

Прихожу в заведение после работы, голодная и практически с «севшим» телефоном. Прошу меню. Меня тыкают в QR-код на столе. Пока грузилось меню, зарядка начала резко падать. Спрашиваю, где зарядить телефон. Телефон зарядить можно только если купить пауэрбанк на время! А чтобы получить его, нужно скачать приложение и оплатить в нем этот самый пауэрбанк. И это когда у тебя уже осталось 10% зарядки, а приложение у них кривое, и данные карты постоянно слетают. Чтобы поесть заказать, я измотала себе все нервы. А, зарядка для телефона у меня с собой была, но воспользоваться ей было нельзя — у них нет розеток. © user5757523 / Pikabu

В один прекрасный день у меня оборвалось интернет-соединение. Позвонил в службу поддержки, приветливая девушка на другом конце трубки попросила подождать, пока она выяснит, в чем дело. И она, видимо, не нажала кнопку отключения звука. Так что я сидел в полной тишине, стараясь не засмеяться, пока она проклинала компьютеры и жаловалась на их ужасную программу. Потом она обратилась к другому специалисту, и уже они оба стали ругать систему. В этот момент я чуть не описался от смеха. Наконец, они нашли и устранили проблему. И тут она заметила, что не отключила звук. Я уверил ее, что ничего страшного не произошло, я все понимаю. Она еще долго извинялась. © weirdlabs / Reddit

«Кажется, в моем отеле есть бесплатная услуга выдачи грязного нижнего белья. Это был действительно хороший отель, за который я заплатил слишком много, чтобы обнаружить такое»

Заказали мы как-то суши на $50. Рейтинг у водителя-курьера был очень высокий. Еду должны были привезти в 10:01. Ровно в 10 я проверила телефон, оказалось, водитель приехал еще 6 минут назад, но ни звонков, ни сообщений от него не было. Мне пришло уведомление, что если я не заберу заказ в течение 8 минут, его отменят и деньги не вернут. Пошла искать курьера, попутно писала ему. Он сообщения читал, но не отвечал. Стала звонить, а он трубку не берет. И вот я вижу его машину и отчаянно машу ему рукой. А он просто берет и уезжает, а потом и отменяет мой заказ. Заказ мгновенно исчезает из приложения, поэтому я теряю всякую возможность связаться с ним. В службе поддержки потом от меня только отмахивались, и я с большим трудом выбила свои деньги назад. © discountFleshVessel / Reddit

Зашла в кафе, чтобы покормить свою трехмесячную малышку, и тут она начала громко кричать. Я подошла к стойке уже довольно измотанная, быстро заказала кофе. Официантка сказала, что у них не работает оплата по карте, нужны наличные. Мой ребенок начал плакать громче, поэтому я извинилась и попросила оставить у них коляску на минутку, пока я сбегаю и сниму немного наличных. Официантка поговорила с пожилым мужчиной, предположительно, владельцем заведения, а затем сказала: «Садись и не беспокойся. Я принесу тебе кофе». Я поблагодарил ее и сказала, что схожу за деньгами, как только закончу есть. Но она покачала головой и сказала, что это за счет заведения. Потом я сняла деньги и пыталась заплатить за кофе, но они не брали их. © notheretowatch / Reddit

«Вот какой макияж за кучу денег мне сделали на свадьбу родственника. Клянусь, обычно я так не выгляжу. На всех фотографиях я выглядела как оранжевая золотая рыбка. Но главное, мне казалось, что это не мое лицо»