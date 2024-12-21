17 книг, которые покорили сердца пользователей сети
У каждого любителя читать найдется книга, а то и не одна, про которую он мог бы сказать: «Читал взахлеб, никак оторваться не мог». Пользователи рассказали про такие произведения, и мы думаем, что эти романы и повести могут вполне вдохновить тех, кто сейчас ищет новую книгу для чтения.
- Как-то в школе на уроке литературы задали сочинение на тему «Мои любимые страницы из романа Мастер и Маргарита». Я вдохновенно описала приключения свиты Воланда и шалости кота Бегемота. Рассчитывала, конечно, на пятерку. Возвращают мне тетрадь, а там трояк и комментарий от училки: «Это не те страницы». © Подслушано / Ideer
- Когда вышел первый фильм, мама купила «Сумерки» Стефани Майер. Ну и в итоге не спала полночи, чтобы книгу дочитать. © CrystalsAndSpells / Reddit
- Я просила родителей спрятать от меня книгу «Правда о деле Гарри Квеберта» Жоэля Диккера, чтобы я могла нормально подготовиться к экзаменам. Читаю в четвертый раз сейчас, и снова не могу оторваться. © murder3no / Reddit
- В детстве у нас была большая библиотека, и бабушка все время заставляла меня читать. Как-то попался роман «Человек-амфибия», очень понравился. Захотела обсудить книгу с бабушкой, а она мне, мол, я ее не читала. Я еще одну книгу осилила, но и тут выяснилось, что она ее не читала. А потом оказалось, что бабуля не прочитала ни одну из домашней библиотеки, ей просто хотелось чем-то меня занять. © Карамель / VK
- Мне безумно понравилась серия книг «Королевство шипов и роз» Сары Дж. Маас. Проглотила эти 400—600-страничные книги буквально за пару дней. И с тех пор, как закончила серию, ощущаю пустоту в душе, и не знаю, чем ее заполнить. © Jcheerw / Reddit
- Я начала слушать аудиокнигу «Жена путешественника во времени» Одри Ниффенеггер во время поездки, а потом пошла за бумажной версией. До сих пор она входит в тройку моих любимых произведений. © melganrn / Reddit
- «Пиранези» Сюзанны Кларк. Мне понравился необычный сеттинг и взгляд Пиранези на мир. К тому же я остался доволен концовкой, что со мной случается нечасто. © lamelumi_ / Reddit
- Моя любимая книга — «Маленький принц». Обожаю эту историю о чудесном мальчике и его приключениях. Особенно отрывок, где маленький принц подружился с лисенком. И вы просто не представляете мой восторг, когда однажды старший брат подарил мне огромного плюшевого лисенка как из книги. Катюша, 32 годика. © Палата № 6 / VK
- «Под стеклянным колпаком» Сильвии Плат — единственная книга, которую я прочитал за день на одном дыхании. Как будто незнакомка поселилась в моей голове и выразила все мои мысли и чувства невероятно поэтичным языком. Я искренне считаю, что это книга тысячелетия. Она прекрасно передает безнадежность, недоверие к авторитетам и отсутствие ясности в отношении того, что делать со своей жизнью. Хотя Сильвия Плат, написавшая это во многом автобиографическое произведение, принадлежала к другой эпохе, она четко и ясно говорит о том, что я чувствую, но не могу сформулировать сам. © CabbageIs****** / Reddit
- Может быть, я не очень оригинален, но я читал «Голодные игры» Сьюзен Коллинз в течение 8 часов утром и днем. Обычно я читаю медленно, но тут меня зацепило, и сердце чуть ли не выпрыгивало из груди во время некоторых сцен. © Dumtvvink / Reddit
- «Граф Монте Кристо» Дюма был одной из тех книг, которые меня заставляли читать в школе. В итоге я был потрясен, как только начал. Закончил за выходные. А теперь хочется пережить эти чувства снова. © CaptainKeyes46 / Reddit
- Книга «Я исчезну во тьме» Мишель Макнамары меня просто затянула. Планировала прочитать одну главу перед сном, а в итоге вообще не ложилась спать, так хотела узнать, чем все закончилось. А потом была слишком напугана, чтобы уснуть. Утром позвонила на работу и взяла отгул. Когда рассказала о книге коллегам, «на больничный» ушли сразу двое. © ThaliaBo / Reddit
- До романа Стейнбека «К востоку от рая» я ненавидел читать, так как мне сложно было долго концентрироваться на тексте. Но потом я просто не мог дождаться свободной минутки, чтобы снова открыть эту книгу. © ruxinisunclean / Reddit
- Далеко не всем нравится «Чужестранка» Дианы Гэблдон. Но когда я переживала сложный период своей жизни, единственное, что поддерживало меня, — это желание узнать, что случилось с Джейми и Клэр дальше. Книга спасла мне жизнь, пусть это и звучит банально. © castironskilletmilk / Reddit
- Меня зовут Аня. Читаю cейчас книгу «Мастер и Маргарита». А сегодня у нас на работе было совещание, шеф просто вывел меня из себя. Пытаюсь объяснить доходчиво, а он — в крик. Я не выдержала, встала и заявила: «Алексей Васильевич, как бы не пришлось после этого разговора масло разливать...», и ухожу к себе в кабинет. Только потом подруга рассказала, как все в шоке там были, и начальник офигел. © Не все поймут / VK
- Про Шерлока Холмса читала до 3-5 утра, засыпала (глаза не выдерживали, а мозг требовал продолжения), в 10 просыпалась, по-быстрому уроки, в час в школу, часов в 6 — 7 домой, до 9 читаю, потом ужин, туда-сюда, с 10 читаю и цикл завершается! © Надинка / ADME
- Прочитал «Марсианина» Энди Вейера за один присест. © Cryptic_Creatures / Reddit
Комментарии
Для тех, кто впечатлен романом "Под стеклянным колпаком", есть документальная книга "Барбизон. В отеле только девушки" Паулины Брен.
Рассказ о культовом отеле в Нью-Йорке, где в числе других постоялиц жила и Сильвия Платт.
"Марсианин" действительно неплох. А "Мастер и Маргарита" находится в топ-10 самых читаемых книг этого года, нâ волне, видимо, новой экранизации.
Нâ днях прочла "Между двух стульев" Е.Клюева, соблазнившись ее описанием в шоу "Читатели". И она действительно роскошна. Прекрасная сказка, очень поэтичная, несмотря нâ дурацкие каламбуры, воодушевляющая и заставляющая чесаться даже не самые творческие пальцы. Это мир фантазии, как он есть, понемногу открывающийся простому человеку, в чьей жизни до этого момента были простые мысли, простые действия и простые стремления, рожденные из простых убеждений и категорического мировосприятия. Про то, как человек постепенно, через страдания, приносимые непонятными, ранее находившимися вне его когнитивного поля, мыслями, допущениями и вероятностями - сам в конце концов впускает в себя (если он, конечно, не совсем уж того) кусочек искусства с тем, чтобы, вернувшись из своего ментального путешествия, уже через полчаса убежать обратно. Романтично, в общем.
И ничуть это не "Алиса", как Позов говорил. Парадоксы Льюиса Кэрролла очень, как бы это... техничны. Их можно понять рациональной частью мозга. А Клюевские игры со словами и смыслами - это игры для игр, только уже не его, а наших. Как футбольный пас, приняв который, ты-читатель можешь бросить мяч в баскетбольную сетку, а можешь демонически заржать и уйти в туман - просто потому, что так хочешь, и потому что никто не вправе заставить тебя понимать игру так, как понимают ее они.
Я лет 5 назад обещала себе, что обязательно прочитаю сагу об элдерлингах подряд и по порядку. И вот, этот день настал) читаю уже 2-ую книгу, впереди ещё 15, и я абсолютно счастлива)
Арисима Такэо " Женщина"
Кобэ Абэ " Чужое лицо " и "Женщина в песках"
Из отечественных Вересаев " Записки врача" ; Астафьев " Людочка " , "Печальный детектив " из коротких рассказов "Индия", " Ария Каварадосси"