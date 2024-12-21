17 книг, которые покорили сердца пользователей сети

"Марсианин" действительно неплох. А "Мастер и Маргарита" находится в топ-10 самых читаемых книг этого года, нâ волне, видимо, новой экранизации.



Нâ днях прочла "Между двух стульев" Е.Клюева, соблазнившись ее описанием в шоу "Читатели". И она действительно роскошна. Прекрасная сказка, очень поэтичная, несмотря нâ дурацкие каламбуры, воодушевляющая и заставляющая чесаться даже не самые творческие пальцы. Это мир фантазии, как он есть, понемногу открывающийся простому человеку, в чьей жизни до этого момента были простые мысли, простые действия и простые стремления, рожденные из простых убеждений и категорического мировосприятия. Про то, как человек постепенно, через страдания, приносимые непонятными, ранее находившимися вне его когнитивного поля, мыслями, допущениями и вероятностями - сам в конце концов впускает в себя (если он, конечно, не совсем уж того) кусочек искусства с тем, чтобы, вернувшись из своего ментального путешествия, уже через полчаса убежать обратно. Романтично, в общем.

И ничуть это не "Алиса", как Позов говорил. Парадоксы Льюиса Кэрролла очень, как бы это... техничны. Их можно понять рациональной частью мозга. А Клюевские игры со словами и смыслами - это игры для игр, только уже не его, а наших. Как футбольный пас, приняв который, ты-читатель можешь бросить мяч в баскетбольную сетку, а можешь демонически заржать и уйти в туман - просто потому, что так хочешь, и потому что никто не вправе заставить тебя понимать игру так, как понимают ее они.