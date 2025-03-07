17 красноречивых доказательств того, что все действительно познается в сравнении
Народное творчество
1 час назад
Как узнать, чем сортовая малина отличается от дикой, а послеродовая прокладка — от обыкновенной? Конечно же, сравнить их. Этим мы и занялись. А заодно разузнали и кучу всего остального. Например, как влияет на внешность уход из токсичных отношений или отказ от вредных привычек.
1. "Поборола вредные привычки и ушла из абьюзивных отношений. Я себя теперь не узнаю!"
2. «Слева Кен 1985 года выпуска, справа — Кен 2018 года»
3. "Мейн-кун по сравнению с обычной короткошерстной кошкой"
4. "Год без вредных привычек. Никогда еще я не чувствовала себя так хорошо!"
5. "Вот насколько отличается в размерах моя рука и рука моей подруги"
6. "Слева — послеродовая прокладка, а справа — обычная"
7. "Посмотрите, какая разница в цвете между магазинным кленовым сиропом (слева) и домашним (справа)"
8. «Наконец-то поставила на первое место себя. И только посмотрите, как я изменилась!»
9. «Слева — новая щетка, а щеткой справа весь день чистили керамику с раскопок»
10. «Разница между летней и зимней шубкой»
11. На фото 2 одинаковые подушки. Только ту, что слева, не трогали, а на той, что справа, спали каждую ночь в течение года
12. "Разница между новой парой ботинок и такой же парой, которую я носил каждый день в течение года"
13. «Разница между старой древесиной, которую я вытащил из амбара, и новой»
Что это значит? Это 2 разных вида древесины или что?
Хочу тоже удивиться, но не знаю чему
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14. "Вот как я рисовал в 2013 году и в 2017. Горжусь собой"
Мне до левой картинки лет сто практиковаться надо. Правая - недостижимый идеал. Или можно просто сделать фото)
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15. "Местечко в северной Калифорнии до и после дождливой зимы"
16. «Ушла их токсичных отношений. Только посмотрите, как я начала сиять спустя полтора месяца!»
17. "Сверху — сортовая малина, а снизу — дикая, которую я собрала в лесу"
Фото на превью PandaFace923 / Reddit
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