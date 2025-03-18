17 крутых историй, которых бы не было, если бы люди не решились поехать на природу отдохнуть

16 человек, которым денежный вопрос действует на нервы как капающий кран
Истории
1 месяц назад
У отдыха на природе есть своя романтика - гитара у костра, уютные разговоры, вкуснейшая приготовленная на открытом огне еда. И самое главное - неизбежное пополнение запаса крутых историй, которые можно будет травить друзьям. Будь то восхождение на гору, поход за грибами или относительно комфортный отпуск на базе отдыха - приключения найдут своих героев везде.
Для тех, кому не хватило вдохновляющих и забавных историй об отдыхе на природе, у нас есть еще, налетайте: