17 крутых историй, которых бы не было, если бы люди не решились поехать на природу отдохнуть

Истории
1 час назад

У отдыха на природе есть своя романтика - гитара у костра, уютные разговоры, вкуснейшая приготовленная на открытом огне еда. И самое главное - неизбежное пополнение запаса крутых историй, которые можно будет травить друзьям. Будь то восхождение на гору, поход за грибами или относительно комфортный отпуск на базе отдыха - приключения найдут своих героев везде.

  • Поехала отдыхать за город на небольшое озеро, сняла там уединенный домик. Это лето выдалось ужасно жарким. Однажды взбрело в голову искупаться без одежды под луной. Жила я одна, все дома стоят вдалеке друг от друга, но, когда выходила, увидела соседей. Мужчина сдержанно поздоровался, а вот его жена прямо там стала читать нотации, мол, как мне не стыдно. Мне неловко было, я быстро ушла. До конца отпуска я их больше не видела, уже и не думала об этом, но когда в конце сдавала владелице ключи, то та со смехом рассказала веселую историю — как выяснилось, эта женщина всю деревню подговорила на меня пожаловаться, у них там какой-то групповой чат. © Подслушано / Ideer
  • Я ночевал в домике у озера в горах. Январь, снег везде. Я дремал на диване перед камином, и тут среди ночи услышал что-то похожее на два быстрых шага на крыльце. Резко сел, включил наружный свет... ничего. Я выключил его, но не прошло и 2 секунд, как слышу тот же звук, с другой стороны крыльца. Я снова включил свет, но на этот раз оставил его включенным. Уже почти с ума схожу, и тут вижу, как большой ком снега и льда падает с крыши и шлепается на крыльцо, издавая точно такой же звук. © fantumn / Reddit
  • Как-то отправилась на природу. Сидим с другом около костра, и вдруг его гламурная маман просит кинуть ей косметичку. Друг залез в палатку, взял косметичку. Эпично замахнувшись, он нечаянно кинул ее прямо в костер. Пять секунд молчания. И тут выползает из машины его батя и говорит маме: "А я тебе говорил, что ты и без косметики красивая!" © Подслушано / Ideer
  • Отправились как-то мы с лагерем на природу с палатками. Ночью разразился невероятный шторм. Только представьте: яркие вспышки молний, раскаты грома, но все это без дождя. Мы решились выйти и полюбоваться небом. Оказалось, что это не молния, а спонтанное возгорание нашего костра, пламя которого радостно плясало среди куч песка, что мы на него навалили. Тем временем мы выяснили, что гром доносился со стороны нашего вожатого... и мы с друзьями, едва сдерживая смех, поняли, что слышали комично громкий храп. Мы быстро потушили огонь и поклялись друг другу, что никому не расскажем о событиях вечера. Но, конечно же, утром все узнали, что наш вожатый - бог грома Тор. © RamsesThePigeon / Reddit
  • Раньше не очень любила собирать грибы. В предпоследний такой поход нашли один гриб и… котика: мелкий комочек размером со жменьку, с кривым тоненьким хвостиком. Оставили это чудо у бабули в деревне. Последний поход закончился польскими грибами, зеленками, подзеленками; свекровь с мужем нашли по два белых, а я — опять кота! Отошла на метров тридцать и уткнулась в нужное дерево — бац, маленький клубочек с расцветкой рыси и глазками, полными обречения. Забрали с собой. Отношение к собиранию грибов поменяла. © Подслушано / Ideer
  • Я был в лагере бойскаутов, когда мне было 14 лет, и получал значок «Выживание в дикой природе». Это включало в себя изготовление укрытия из веток, листьев и т. д. Затем нам пришлось спать под ним ночь. Это должно было произойти в четверг вечером, но было отложено до пятницы, потому что в четверг должен был начаться тропический шторм. В итоге шторм наступил на день позже, и всем скаутам, получившим значок, пришлось спать снаружи под тропическим штормом около 3 часов, прежде чем пойти обратно в свои лагеря. © declan1093 / Reddit
  • Мой отец альпинист. Вот уже 4 года как он всегда берет меня с собой. Сейчас я не представляю свою жизнь без этого. Я бывала с отцом в разных странах, мы вместе покоряли разные вершины, и с каждым разом подъем становится круче и тяжелее, а вершины - выше. И это настолько здорово, что и словами не описать. Ты поднимаешься, не обращая внимания на тяжесть в ногах. И вот последний рывок. Ты стоишь на вершине и чувствуешь. Вот она. Свобода! © Палата №6 / VK
  • Поехали вчетвером на рыбалку. Добрались до острова, развели костер, как вдруг начался ураганище! Палатки побросало на деревья. Мы вспомнили про пещеру неподалеку, деваться некуда, добежали туда, а там куча сухих веток и одна спичка в коробке. Окружили мы это дело и, не дыша, подожгли бумажку. Всю ночь грелись у костра, доедая сосиски, зажаренные на костре, любуясь молниями и слушая, как волны бьют по горе. Но самое крутое — это печь из камней и глины, только бы не замерзнуть. Утром за нами приплыли. © Подслушано / Ideer
  • Я не ходил в походы много лет, но этот помню до сих пор. Однажды утром на рассвете отец разбудил меня и прошептал, чтобы я выглянул из-за полога палатки. Небольшое стадо лосей бродило по территории лагеря, менее чем в 6 метрах от нас. Мне было 7 лет и они казались огромными. Я был в полном восторге. © JustAnotherLemonTree / Reddit
  • Мы с родителями часто летом снимали домик на базе отдыха. На территории был сосновый лес, большая игровая площадка и прямая дорожка к пляжу. Короче, лепота. А еще на этой базе отдыхала моя первая любовь. Сверстник, тоже 5-летка. Сохла по нему, вместе гуляли за ручку и играли. А потом он обратил внимание на другую девочку, стал бегать за ней. Я долго вынашивала план мести за измену. Увидела, как он на пляже строил замок из песка. Подошла и стала топтать его ногами. Мальчишка зарыдал и пошел жаловаться к маме. Мы уже 20 лет в браке, а он до сих пор мне это припоминает! © Палата №6 / VK
  • Я, когда была маленькой, часто ездила с бабушкой и дедушкой за грибами. Они меня научили, где искать, когда самый лучший период, какие ядовитые, а какие съедобные. Вот я и пользуюсь этими навыками, позвала своих друзей, они взяли машину и мы поехали в лес. Четыре утра, темно еще, дорогу освещает лишь свет фар. Почти заехали за базу отдыха, где всегда бабушка собирала полные корзины, как вдруг дорогу перебегают три мужика - без одежды, но в банных шапочках! Мы с друзьями остановились, смотрим друг на друга и как начали ржать! © Палата №6 / VK
  • Когда я был старшеклассником, мы с друзьями решили разбить лагерь на выходные. В ту ночь мы узнали, что сухие сливки легко воспламеняются, и если бросить их в огонь, то получится приятная вспышка. А еще - что это привлекает всех скунсов в радиусе многих километров вокруг. Пока мы танцевали вокруг костра и бросали в него горсти сливок, скунсов налетело не менее 20. Один даже потерся о мою ногу, как кошка. К счастью, в ту ночь никого не обрызгали! © *****fieldjr / Reddit
  • Был у нас на работе корпоратив в загородном доме. Все уютно сидят у костра, жарят мясо, общаются. Так хорошо было и комфортно. Меня послали за углями, я согласился помочь, пошел в магазин, купил, выхожу и слышу: "Эй, иди сюда, братишка!". Думал, ну все, сейчас что-то будет. Оказалось, у них какой-то праздник. Мне дали бутер и пригласили к капоту машины, вместе отметить. А угли коллегам я так и не принес. © Палата №6 / VK
  • Неделю назад я впервые забиралась на вершину. Мои друзья часто ходят в походы в горы, но у меня никогда не было времени присоединиться к ним, а всегда очень хотелось. На этот раз я отложила все дела в сторону и решила пойти вместе с ними. Мой первый поход выдался очень тяжелым. Рюкзак был огромный, а дорога с сильным наклоном. На полпути уже хотела отказаться. Я не могла дышать и все время просила сделать привал. Друзья не сердились и поддерживали меня, потому что понимали, что это мой первый поход. В конце концов мы дошли до точки назначения. Было очень хорошо. Два дня мы отдыхали, готовили на костре, а вечером пели и танцевали. По дороге мне было очень трудно, но оно того стоило. Вернувшись домой, понимаю, что хочу еще. © Палата №6 / VK
  • Ночное ориентирование. Сидим на точке, и тут из леса вываливаются два наших пацана в глубоком шоке. Оказалось, что эти двое потеряли фонарики и заблудились. Долго искали дорогу. Наконец увидели свет и ломанулись на него. Вываливаются из кустов, а у костра кружочком сидят эльфы. Парни в шоке, эльфы в шоке. Эльфы оправились быстрее и погнали их прочь. И только утром выяснилось, что наш полигон граничил с полигоном толкинистов. © Подслушано / Ideer
  • Мои бабушка и дедушка всегда ходили в походы. Однажды ночью мои бабушка и дедушка услышали, как соседка по кемпингу кричит во все горло. Мой дедушка открывает дверь автодома и лицом к лицу сталкивается с медведем, стоящим на задних лапах. Дедуля смотрел на него пару секунд, прежде чем его мозг обработал то, что он увидел, и затем закрыл дверь. Посмотрел на мою бабушку широко открытыми глазами и сказал: «Прямо за дверью медведь! Я пойду обратно в кровать!» © THE_IRISHMAN_35 / Reddit
  • После первого курса у нас была археологическая практика. Мы с подружкой решили, что нам жестко спать на одном слое матрасов, присмотрели из хозпалатки себе еще парочку. Подружка пошла отвлекать руководителей, а я пошла "на дело". Залезла, взяла два матраса, выхожу и вижу, как один из археологов на меня пялится. Почему-то не придумала ничего лучше, чем рассмеяться и убежать. Бегу я по лесу, между деревьев, в розовом плюшевом костюме, высоко подкидывая коленки (подпихивала матрасы, которые из рук выпадали) и громко хохочу. Да уж, "на дело" меня лучше не брать... А самое главное, что потом руководители экспедиции нас спрашивают, мол, чего мы тайком-то полезли? Можно ж было в любой момент зайти и взять, для нас же привозили.

Для тех, кому не хватило вдохновляющих и забавных историй об отдыхе на природе, у нас есть еще, налетайте:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее