17 пар знаменитых женщин, которых при первом взгляде можно принять за родню

Знаменитости
3 часа назад

Природа поистине удивительная штука. Среди жителей нашей планеты встречаются необыкновенно похожие лица. Причем люди одного типажа могут жить в разных частях Земли. Может быть, они, конечно, и имели общего предка в десятом поколении, но большинство из них даже не подозревают о существовании друг друга. Двойники знаменитостей — тем более нередкое явление. Хотя многие могут заявить, что сходство той или иной звезды — это субъективное мнение. Мы собрали пары актрис, которые, на наш взгляд, похожи друг на друга.

Лариса Гузеева и Лесли-Энн Даун

Людмила Савельева и Анна Карина

Ия Нинидзе и Одри Хепберн

Людмила Целиковская и Люсиль Болл

Евгения Симонова и Стефания Сандрелли

Людмила Гурченко и Джуди Гарленд

Лионелла Пырьева и Джина Лоллобриджида

Любовь Полищук и Софи Лорен

Татьяна Доронина и Моника Витти

Маргарита Терехова и Сюзан Сарандон

Светлана Немоляева и Дорис Дэй

Светлана Светличная и Вирна Лизи

Наталья Варлей и Софи Марсо

Наталья Сайко и Катрин Денев

Наталья Фатеева и Элизабет Тэйлор

Анастасия Вертинская и Вивьен Ли

Ирина Скобцева и Джун Дюпре

А вот еще несколько статей, в которых мы собрали известных людей, имеющих удивительную схожесть:

Фото на превью Жестокий романс / Мосфильм, The First Great Train Robbery / Dino De Laurentiis Company

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
1 час назад

Скорее всего, дали задание ИИ найти похожие лица. Где то он справился, а где то не очень. Думаю, что никто из актрис, намеренно никого не копировал.

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