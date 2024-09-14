17 пар знаменитых женщин, которых при первом взгляде можно принять за родню
Природа поистине удивительная штука. Среди жителей нашей планеты встречаются необыкновенно похожие лица. Причем люди одного типажа могут жить в разных частях Земли. Может быть, они, конечно, и имели общего предка в десятом поколении, но большинство из них даже не подозревают о существовании друг друга. Двойники знаменитостей — тем более нередкое явление. Хотя многие могут заявить, что сходство той или иной звезды — это субъективное мнение. Мы собрали пары актрис, которые, на наш взгляд, похожи друг на друга.
Лариса Гузеева и Лесли-Энн Даун
Людмила Савельева и Анна Карина
Ия Нинидзе и Одри Хепберн
Людмила Целиковская и Люсиль Болл
Евгения Симонова и Стефания Сандрелли
Людмила Гурченко и Джуди Гарленд
Лионелла Пырьева и Джина Лоллобриджида
Любовь Полищук и Софи Лорен
Татьяна Доронина и Моника Витти
Маргарита Терехова и Сюзан Сарандон
Светлана Немоляева и Дорис Дэй
Светлана Светличная и Вирна Лизи
Наталья Варлей и Софи Марсо
Наталья Сайко и Катрин Денев
Наталья Фатеева и Элизабет Тэйлор
Анастасия Вертинская и Вивьен Ли
Ирина Скобцева и Джун Дюпре
А вот еще несколько статей, в которых мы собрали известных людей, имеющих удивительную схожесть:
Комментарии
Некоторые, и правда, похожи, некоторые намеренно копируют образ, но местами сходства нет даже близко. :)
Скорее всего, дали задание ИИ найти похожие лица. Где то он справился, а где то не очень. Думаю, что никто из актрис, намеренно никого не копировал.