17 пар знаменитых женщин, которых при первом взгляде можно принять за родню

Природа поистине удивительная штука. Среди жителей нашей планеты встречаются необыкновенно похожие лица. Причем люди одного типажа могут жить в разных частях Земли. Может быть, они, конечно, и имели общего предка в десятом поколении, но большинство из них даже не подозревают о существовании друг друга. Двойники знаменитостей — тем более нередкое явление. Хотя многие могут заявить, что сходство той или иной звезды — это субъективное мнение. Мы собрали пары актрис, которые, на наш взгляд, похожи друг на друга.