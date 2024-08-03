15 пар знаменитостей, которые оказались настолько похожими, что у нас аж мурашки по коже пронеслись

Существование двойников возможно не только в книгах жанра фэнтези. Ученые говорят: «Население земного шара огромно, потому нет ничего удивительного в том, что появляются люди со схожими последовательностями ДНК». В ответ на это утверждение мы можем только кивнуть, поскольку и сами отыскали «близнецов» среди знаменитостей.

Актрисы Марина Доможирова и Риз Уизерспун

AA / ABACA / Abaca / East News , Alexandra Picco / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News Светлана БМВ 6 часов назад Ого! Как похожи! Риз Уизерспун улыбается точно, как Доможирова. Если бы не было рядом фото Марины, я бы точно подумала, что это она и есть. - - Ответить

Актриса Юлия Снигирь и монакская аристократка Шарлотта Казираги

Pierre Villard / SBM / ALLPIX PRESS / East News Светлана БМВ 6 часов назад Если это не ИИ подстроил, то есть определённое сходство, даже причёска почти одинаковая. - - Ответить

Не так давно Юлия Снигирь сыграла культового персонажа — булгаковскую Маргариту. Но, как выяснилось, в этой роли могла блистать совсем другая актриса. Кто именно — можно узнать здесь.

Телеведущая Ольга Бузова и светская львица Матильда Шнурова

Tarakanov Vadim / East News , Tarakanov Vadim / East News

Актеры Максим Матвеев и Сергей Астахов

VALERY HACHE / AFP / East News , EAST NEWS Жабка в шляпке 1 час назад Что-то не особо похожи. - - Ответить

Юмористка Марина Федункив и актриса Кристен Джонстон

Актриса Янина Студилина и звездный стилист Рэйчел Зоуи

Ivanov Sergey / East News , MARCOCCHI GIULIO / SIPA / EAST NEWS

Актеры Семен Стругачев и Кевин Поллак

East News , Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS

Актрисы Ирина Алферова и Линда Картер

EAST NEWS , AXELLE / BAUER-GRIFFIN.COM / East News

Актрисы Ксения Суркова и Томасин Маккензи

Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News , James Shaw / Avalon / Photoshot / East News MIZZ O.o kuropatka 29 минут назад Типаж Хлоя Грейс Морец - - Ответить

Актер Егор Баринов и режиссер Квентин Тарантино

East News , John Barrett-PHOTOlink.net / Everett Collection / East News Irina Martinova 39 минут назад Да это точно - - Ответить

Кстати, о Тарантино. Здесь мы рассказывали историю жизни гениального режиссера, чьи фильмы даже спустя десятилетия встречают 6-минутной овацией.

Юмористка Надежда Сысоева и актриса Лянка Грыу

Телеведущая Мария Ивакова и модель Имоджен Уотерхаус

Tarakanov Vadim / East News , Quoin Pics / Everett Collection / East News

Актеры Антон Макарский и Марк Богатырев

Актрисы Елена Цыплакова (в молодости) и Ангелина Стречина

Актрисы Нина Дорошина (в молодости) и Флоренс Пью

Нина Дорошина сыграла немало чудесных ролей, но многие зрители ее помнят как ту самую «Людк, а Людк!» из фильма «Любовь и голуби». Кстати, в этом материале мы проанализировали героев культовой ленты и рассказали, кто из них на самом деле заслуживает сочувствия.