Ого! Как похожи! Риз Уизерспун улыбается точно, как Доможирова. Если бы не было рядом фото Марины, я бы точно подумала, что это она и есть.
15 пар знаменитостей, которые оказались настолько похожими, что у нас аж мурашки по коже пронеслись
Существование двойников возможно не только в книгах жанра фэнтези. Ученые говорят: «Население земного шара огромно, потому нет ничего удивительного в том, что появляются люди со схожими последовательностями ДНК». В ответ на это утверждение мы можем только кивнуть, поскольку и сами отыскали «близнецов» среди знаменитостей.
Актрисы Марина Доможирова и Риз Уизерспун
Актриса Юлия Снигирь и монакская аристократка Шарлотта Казираги
Если это не ИИ подстроил, то есть определённое сходство, даже причёска почти одинаковая.
Не так давно Юлия Снигирь сыграла культового персонажа — булгаковскую Маргариту. Но, как выяснилось, в этой роли могла блистать совсем другая актриса. Кто именно — можно узнать здесь.
Телеведущая Ольга Бузова и светская львица Матильда Шнурова
Актеры Максим Матвеев и Сергей Астахов
Юмористка Марина Федункив и актриса Кристен Джонстон
Актриса Янина Студилина и звездный стилист Рэйчел Зоуи
Актеры Семен Стругачев и Кевин Поллак
Актрисы Ирина Алферова и Линда Картер
Актрисы Ксения Суркова и Томасин Маккензи
Актер Егор Баринов и режиссер Квентин Тарантино
Кстати, о Тарантино. Здесь мы рассказывали историю жизни гениального режиссера, чьи фильмы даже спустя десятилетия встречают 6-минутной овацией.
Юмористка Надежда Сысоева и актриса Лянка Грыу
Телеведущая Мария Ивакова и модель Имоджен Уотерхаус
Актеры Антон Макарский и Марк Богатырев
Актрисы Елена Цыплакова (в молодости) и Ангелина Стречина
Актрисы Нина Дорошина (в молодости) и Флоренс Пью
Нина Дорошина сыграла немало чудесных ролей, но многие зрители ее помнят как ту самую «Людк, а Людк!» из фильма «Любовь и голуби». Кстати, в этом материале мы проанализировали героев культовой ленты и рассказали, кто из них на самом деле заслуживает сочувствия.
Комментарии
Ну, обсуждать и комментировать здесь особо нечего. Но за подборку, спасибо. Интересно посмотреть, сравнить. Хотя "мурашки по коже не проносились".