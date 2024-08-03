15 пар знаменитостей, которые оказались настолько похожими, что у нас аж мурашки по коже пронеслись

Знаменитости
2 часа назад

Существование двойников возможно не только в книгах жанра фэнтези. Ученые говорят: «Население земного шара огромно, потому нет ничего удивительного в том, что появляются люди со схожими последовательностями ДНК». В ответ на это утверждение мы можем только кивнуть, поскольку и сами отыскали «близнецов» среди знаменитостей.

Актрисы Марина Доможирова и Риз Уизерспун

AA / ABACA / Abaca / East News, Alexandra Picco / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Светлана БМВ
6 часов назад

Ого! Как похожи! Риз Уизерспун улыбается точно, как Доможирова. Если бы не было рядом фото Марины, я бы точно подумала, что это она и есть.

-
-
Ответить

Актриса Юлия Снигирь и монакская аристократка Шарлотта Казираги

Pierre Villard / SBM / ALLPIX PRESS / East News

Не так давно Юлия Снигирь сыграла культового персонажа — булгаковскую Маргариту. Но, как выяснилось, в этой роли могла блистать совсем другая актриса. Кто именно — можно узнать здесь.

Телеведущая Ольга Бузова и светская львица Матильда Шнурова

Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News

Актеры Максим Матвеев и Сергей Астахов

VALERY HACHE / AFP / East News, EAST NEWS

Юмористка Марина Федункив и актриса Кристен Джонстон

Актриса Янина Студилина и звездный стилист Рэйчел Зоуи

Ivanov Sergey / East News, MARCOCCHI GIULIO / SIPA / EAST NEWS

Актеры Семен Стругачев и Кевин Поллак

East News, Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS

Актрисы Ирина Алферова и Линда Картер

EAST NEWS, AXELLE / BAUER-GRIFFIN.COM / East News

Актрисы Ксения Суркова и Томасин Маккензи

Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News, James Shaw / Avalon / Photoshot / East News

Актер Егор Баринов и режиссер Квентин Тарантино

East News, John Barrett-PHOTOlink.net / Everett Collection / East News

Кстати, о Тарантино. Здесь мы рассказывали историю жизни гениального режиссера, чьи фильмы даже спустя десятилетия встречают 6-минутной овацией.

Юмористка Надежда Сысоева и актриса Лянка Грыу

Tarakanov Vadim / East News

Телеведущая Мария Ивакова и модель Имоджен Уотерхаус

Tarakanov Vadim / East News, Quoin Pics / Everett Collection / East News

Актеры Антон Макарский и Марк Богатырев

Актрисы Елена Цыплакова (в молодости) и Ангелина Стречина

Актрисы Нина Дорошина (в молодости) и Флоренс Пью

Нина Дорошина сыграла немало чудесных ролей, но многие зрители ее помнят как ту самую «Людк, а Людк!» из фильма «Любовь и голуби». Кстати, в этом материале мы проанализировали героев культовой ленты и рассказали, кто из них на самом деле заслуживает сочувствия.

Фото на превью EAST NEWS, AXELLE / BAUER-GRIFFIN.COM / East News

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
5 часов назад

Ну, обсуждать и комментировать здесь особо нечего. Но за подборку, спасибо. Интересно посмотреть, сравнить. Хотя "мурашки по коже не проносились".

-
-
Ответить

Похожее