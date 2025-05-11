17 странных предметов, над разгадкой тайны которых ломали голову интернетные знатоки. И не без результата

Странные вещицы, найденные в старых шкафах или на барахолках, будто специально созданы для любопытных исследователей. Их причудливые формы и загадочное прошлое заставляют размышлять о настоящем назначении. Возможно, это редкий антиквариат, а может — просто забытый бытовой прибор, вышедший из употребления.

«Случайно нашел эту штуку при уборке старого дома. Кто знает, что это?»

Ответ: «В старину такие ставили в центр стола — „главная“ солонка. А рядом с тарелкой каждого стояли солонки поменьше».

«Что это за подвесная штуковина в форме ложки, которую я нашла в комиссионном магазине?»

Ответ: «Это стандартные меры столовой и чайной ложек — скорее всего, это портативный набор для измерения лекарств».

«Эта металлическая штуковина прикреплена к стене в туалете квартиры, которую я арендовала через Airbnb во Франции. Для чего она?»

Ответ: «Это стойка для журналов, просто прикрученная вверх ногами».

«Этот бронзовый артефакт нашли на берегу северо-восточной Бразилии. Он у нас в семье уже много лет»

Ответ: «Это ножка стола, и она перевернута».

«Эта штука из пластика, заострена с одной стороны. Получил ее в подарок на Новый год. Для чего она?»

Ответ: «Это держатель для чтения книг. Он надевается на большой палец руки, острый конец прижимается к корешку, и им таким образом удобно держать книгу одной рукой».

«Кто-то прятал эту штуку на дне ящика. Для чего это вообще?»

Ответ: «Так это же поилка для маленького хомячка. У меня такая была в детстве».

«Что это за пластиковая штука? Она уже давно стоит в ванной комнате»

Ответ: «Этот предмет нужен для затягивания болта на сиденье унитаза».

«Что это за полукруг внутри ящика письменного стола?»

Ответ: «Он используется для хранения разных мелких предметов».

«Что это за пластиковые ножницы с какими-то металлическими петлями и пластиковыми зубцами? Никаких опознавательных знаков»

Ответ: «Это устройство для удаления листьев растений. Берем, допустим, петрушку. Вставляем стебли в петли, придавливаем зубцами и протягиваем петрушку через петли».

«Какой-то непонятный керамический предмет с тупыми зубцами. Идеально ложится в ладонь»

Ответ: «Это устройство для приготовления пасты из чеснока или имбиря. Ставите его на зубчик чеснока или имбирь и перемещаете, слегка надавливая, — и вуаля, паста готова».

«Племянники нашли эту резиновую штуку в подвале дома, никто в семье не признается, чья она»

Ответ: «Да это же держатель для зубных щеток».

«Нашел эту пластиковую коробочку с резиновым треугольником. Коробка открывается и закрывается»

Ответ: «Это разделитель таблеток».

«Нашел эту штуку в кухонном ящике. Что это вообще?»

Ответ: «Это же приспособление для охлаждения напитков».

«Нашел это в сумке вместе с разными штучками. Что это такое?»

Ответ: «Вообще-то, это массажер».

«Винтажная подставка для посуды. Что за крепления сверху?»

Ответ: «Туда вешаются чашечки».

«Убирались в гараже и нашли эту странную штуковину»

Ответ: «Это ключ для пожарного гидранта. Антикварный».

«Нашел странный деревянный предмет. Сделано в Испании»