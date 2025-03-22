17 примеров того, что жизнь в съемной квартире может быть тем еще квестом

Выбор жилья зачастую связан с большой тратой времени и сил. И как же хочется, чтобы после заселения в квартиру не возникало никаких проблем. И все же некоторым приходится сталкиваться с неудобствами, которые приносит неудачная аренда жилья. Пользователи сети как раз поделились снимками по теме. А в конце вас ждет бонус с историями.

"Так хозяин квартиры починил мне шкаф"

"Недавно снял дом. Вот как выглядит кондиционер"

"В летнюю жару оказался заперт на несколько часов. Прибор постоянно выдавал ошибку"

"Мой арендодатель постоянно повышал арендную плату в связи с модернизацией здания. Вот как он почистил тротуар"

"Мой арендодатель сэкономил и попросил друга переделать забор. Не думаю, что он в этом профи"

"Хозяин дома решил без предупреждения залить бетоном тропинку ко входной двери"

"Съезжаю с жилья от хозяйки с сумасшедшими правилами"

"Я не электрик, но, думаю, все должно выглядеть иначе"

"Конечно, две дверные коробки прочнее одной"

"Вот как мне покрасили ванну"

"Я проснулся и увидел это. Хозяин дома чистил снег и закрыл сугробами доступ к моей машине"

"Смотрите, что отмочил хозяин на кухне. На кухне, Карл! Он закрасил окно, теперь оно не открывается"

«Начал течь кондиционер. Я сказал хозяину, вот его "гениальное" решение»

"И правда, свежевыкрашенные стены и чистота, как и было указано в описании квартиры"

"Серьезно? Это вы называете починили?"

"Когда взялся за работу, но потом психанул. Сразу видно, денег не пожалели"

"Так хозяин квартиры "починил" микроволновку с помощью моего удлинителя. Вишенка на торте - он достал все мои кабели"

В моей съемной квартире с большими щелями на окнах зимой установлено 19 °С на радиаторе. Я постоянно мерзну, дрожу, не могу учиться и работать. Сплю в толстой куртке. Я нашел пульт и поставил 22 °С. Узнав это, хозяйка разозлилась и заявила: "Знаешь, я знаю парня, который снимал квартиру, и его арендодатель разрешил пользоваться стиральной машиной всего раз в 2 недели, вот какой скупой!" Да-да, мне ли не знать. Я психанул и купил обогреватель. Так она теперь мне пишет и спрашивает, сколько часов в день я им пользуюсь. А еще я делаю йогу по утрам, чтобы напрочь не замерзнуть! Такие дела. © Admirable-Banana-552 / Reddit

Мой домовладелец увидел у меня небольшой морозильник. И заявил, что теперь мне нужно разрешение на всю технику, что я приношу в дом. Даже на телевизор! Видите ли, из-за меня теперь большой счет за электричество. Сейчас я ищу новое место, только это займет время. © Weird-Climate-7188 / Reddit